Російську морську міну виявили біля румунського курорту Ефоріє. ФОТО

У Чорному морі біля узбережжя Румунії виявили і знешкодили морську міну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Морську міну типу ЯМ (якорна мала), виявили ввечері 31 липня в румунських територіальних водах – на відстані приблизно 2 морських миль (3,6 км) від узбережжя Румунії, навпроти курорту Ефоріє.

Водолазна група знешкодила небезпечного "порушника" кордону.

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Це вже друга морська міна, яка внаслідок вторгнення РФ в Україну опинилася у водах Румунії.