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Російську морську міну виявили біля румунського курорту Ефоріє. ФОТО

У Чорному морі біля узбережжя Румунії виявили і знешкодили морську міну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Російську морську міну виявили біля румунського курорту Ефоріє 01

Морську міну типу ЯМ (якорна мала), виявили ввечері 31 липня в румунських територіальних водах – на відстані приблизно 2 морських миль (3,6 км) від узбережжя Румунії, навпроти курорту Ефоріє.

Російську морську міну виявили біля румунського курорту Ефоріє 02

Водолазна група знешкодила небезпечного "порушника" кордону.

Російську морську міну виявили біля румунського курорту Ефоріє 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВМС знешкодили дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини. ФОТО

Це вже друга морська міна, яка внаслідок вторгнення РФ в Україну опинилася у водах Румунії.

Автор: 

мінування (1218) Румунія (1171) Чорне море (1674)


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Топ коментарі
+16
русский, ты ж сегодня тут зарегистрировался, шоб именно это узнать? Я тебе еще больше скажу .... у русских животных логика - это то дерьмо, которое им накладывает в головы их фюрер.
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01.08.2022 22:15
+9
Надо деактивировать такие мины с помощью кацапских курортников или дипломатов.
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01.08.2022 22:12
+6
Москалі любителі посрати у воді
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01.08.2022 21:58
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Москалі любителі посрати у воді
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01.08.2022 21:58 Відповісти
Кацапская гуманитарка приплыла.
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01.08.2022 22:03 Відповісти
Надо деактивировать такие мины с помощью кацапских курортников или дипломатов.
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01.08.2022 22:12 Відповісти
С коро такої х-ні буде куча у Світовому океані. Доктрину ж прийняло *****.
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01.08.2022 22:06 Відповісти
странно...квартальные не усыновили это рогатое чудовище?
тобто нема шансов даже у трёх сотен еврейцев якось пристроитться...
кажысь верховный таки недолюбливает персов трошкы..
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01.08.2022 22:06 Відповісти
Доминируя в море кацапам не было смысла минировать его. Слишком велик риск самим напороться. Все мины наши. Это просто логика, она отличается от пропаганды логичностью.
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01.08.2022 22:07 Відповісти
Кацапи і логіка-поняття не сумісні
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01.08.2022 22:08 Відповісти
Так и знал, что возразят этим
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01.08.2022 22:09 Відповісти
русский, ты ж сегодня тут зарегистрировался, шоб именно это узнать? Я тебе еще больше скажу .... у русских животных логика - это то дерьмо, которое им накладывает в головы их фюрер.
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01.08.2022 22:15 Відповісти
Кацапи патякають кацапською, отже так - це ваші міни. Логіка.
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01.08.2022 22:13 Відповісти
И этим
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01.08.2022 22:14 Відповісти
русский, а как зовут фюрера русни?
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01.08.2022 22:21 Відповісти
Тут він і попався
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01.08.2022 23:18 Відповісти
просто жыдоугрофиннобурятам в школе не сказали,шо,блеать,реки текут..
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01.08.2022 22:13 Відповісти
а нападати на Україну було логічно ?
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01.08.2022 22:30 Відповісти
Успешная Украина - смерть для восточной недоимперии. Вполне.
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01.08.2022 22:32 Відповісти
Вы, крейсеру Москва про доминирование расскажите......
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01.08.2022 22:51 Відповісти
Он утонул.
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01.08.2022 22:53 Відповісти
Нах пошла,"гриша" рязанская. И да. Именно так и надо отвечать таким как ты.
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01.08.2022 22:56 Відповісти
Ах ты мая умничка.
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01.08.2022 22:58 Відповісти
хрюзге швайн, а якою логікою керувалось х...ло і кацапи, коли напали на Україну?
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02.08.2022 08:12 Відповісти
смокчи в спамі, щойно зареєстроване
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02.08.2022 08:35 Відповісти
Чому на кацапській міні зверху пише українською мовою вир. 730 (виріб 730)?
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01.08.2022 22:12 Відповісти
З яких пір на старих радянських мінах з'явилися написи українською?
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01.08.2022 22:16 Відповісти
Тому що міна була вкрадена свинособаками з захоплених українських військових частин у Криму.
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01.08.2022 22:17 Відповісти
орки минируют нашими минами, захваченными и трубят на весь мир, что это Украина минирует.
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01.08.2022 22:25 Відповісти
Тому що тобі хочеться прочитати те,що хочеться. А як на мене,то там якесь ЗНР написане.
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01.08.2022 23:01 Відповісти
до мадярів переправляйте
вони ж за!!!!
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01.08.2022 22:14 Відповісти
Цi мiни, почали випускати в 1943 роцi. Вона радяньська, а може i румунська вiд Варшавського договору.
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01.08.2022 22:20 Відповісти
Рисково так близко подплывать для фоточек, как по мне
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01.08.2022 22:35 Відповісти
По нiй треба по капсулю вдарити, кувалдою)))
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01.08.2022 23:14 Відповісти
краще кацапом вдарити
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02.08.2022 08:37 Відповісти
 
 