Російську морську міну виявили біля румунського курорту Ефоріє. ФОТО
У Чорному морі біля узбережжя Румунії виявили і знешкодили морську міну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Морську міну типу ЯМ (якорна мала), виявили ввечері 31 липня в румунських територіальних водах – на відстані приблизно 2 морських миль (3,6 км) від узбережжя Румунії, навпроти курорту Ефоріє.
Водолазна група знешкодила небезпечного "порушника" кордону.
Це вже друга морська міна, яка внаслідок вторгнення РФ в Україну опинилася у водах Румунії.
Топ коментарі
+16 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар01.08.2022 22:15
+9 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар01.08.2022 22:12
+6 Ірландія
показати весь коментар01.08.2022 21:58
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тобто нема шансов даже у трёх сотен еврейцев якось пристроитться...
кажысь верховный таки недолюбливает персов трошкы..
вони ж за!!!!