Російський дипломат розтоптав соняшники, які під посольство РФ у Вашингтоні принесли діти: діють на загарбників, як свята вода на чортів, - Маркарова. ФОТОрепортаж

У Вашингтоні співробітник посольства РФ у США потоптав соняшники, які до посольства принесли двоє дівчат.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Маркарова зазначила, що якийсь співробітник російського посольства зупинився перед тим, як заїхати, і почав топтати соняшники, які принесли двоє маленьких дівчат. Напередодні соняхи, які українці висаджували через дорогу навпроти посольства РФ у квітні, також були знищені - вирвані з корінням, додала посол.

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"Соняшники діють на загарбників, як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність", - наголосила Маркарова.

Вона додала, що відповідальність обов‘язково настане на міжнародному трибуналі, а до того всім варто бачити і пам‘ятати їх обличчя і "вчинки", документувати та робити відповідні висновки.





