Російський дипломат розтоптав соняшники, які під посольство РФ у Вашингтоні принесли діти: діють на загарбників, як свята вода на чортів, - Маркарова. ФОТОрепортаж
У Вашингтоні співробітник посольства РФ у США потоптав соняшники, які до посольства принесли двоє дівчат.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Маркарова зазначила, що якийсь співробітник російського посольства зупинився перед тим, як заїхати, і почав топтати соняшники, які принесли двоє маленьких дівчат. Напередодні соняхи, які українці висаджували через дорогу навпроти посольства РФ у квітні, також були знищені - вирвані з корінням, додала посол.
"Соняшники діють на загарбників, як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність", - наголосила Маркарова.
Вона додала, що відповідальність обов‘язково настане на міжнародному трибуналі, а до того всім варто бачити і пам‘ятати їх обличчя і "вчинки", документувати та робити відповідні висновки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кацапов так сильно чмырят, что они уже бросаются на безобидные цветочки! это хорошо, это значит, что свиньи пребывают под постоянным психологическом давлении
Для рузькє святе - то бояра, фекалочемодан пітуна та ікона св. *******.
Чи може то Мацквіч ?
Результат гарантований.
в Штатах можна під квіти покласти танк
может это заберут
Наголос зробити що образили дітей - американці дуже чутдиві до такого, крім того дуже чутливі до свободи вираження своєї позиції - ХАЙ АМЕРИКА БАЧИТЬ ХТО ТАКІ РОСІЯНИ, ХТО ТАКІ ЦІ "ЗВИЧАЙНІ РОССІЯНИ", які насправді ВИРОДКИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В ОФІСАХ, в IT сфері і т. д.
А їхня обмежується огорожею.
Тут вони теж викидали наші квіти і свічки та плакати ще в 2014.
І цього року (перед 24.02.) була сутичка біля консульства: не пропустили їхню машину з дип.номерами, поліція мусила втрутитися, але до наших не мала претензій, лише заспокоювала.
-Дети вырастут и станет большими противниками, всех расстрелять.
для других участников движения.
У крайньому разі під ними мала бути захована цеглина -
нехай з розмаху влупить.