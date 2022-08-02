Затримано коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали місцевого мешканця, який ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для завдання ракетних та артилерійських ударів по військових і цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд.

"У ході обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, виявлено та вилучено засоби фіксації та поширення вказаних даних.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.



СБУ продовжує контррозвідувальні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.