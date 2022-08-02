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Затримано коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва, - СБУ. ФОТО

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контррозвідники СБУ затримали місцевого мешканця, який ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для завдання ракетних та артилерійських ударів по військових і цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд.

"У ході обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, виявлено та вилучено засоби фіксації та поширення вказаних даних. 
Наразі коригувальнику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч" та ракетами С-300. Пошкоджено гуртожиток та житлові будинки, - Кім

Затримано коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва, - СБУ 01
Затримано коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва, - СБУ 02
Затримано коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва, - СБУ 03
Затримано коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва, - СБУ 04

За даними СБУ, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

СБУ продовжує контррозвідувальні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Автор: 

Миколаїв (1810) СБУ (12863) шпигунство (999) колабораціонізм (1162) військова контррозвідка (32)


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Топ коментарі
+35
Учіться у "поліщуків"! У нас запроданців, на початку квітня, мовчки і тихо виловлювали, вивозили у ліс, різали язики і вішали на березах - а не теревенили в Інтернет І у випадку повторного повернення сюди кацапні ці суки тричі подумають перед тим, як знову їх підтримувать!
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02.08.2022 09:56
+28
Які від восьми до дванадцяти років? На палю курву і нехай дохне повільно! Так би мовити наслаждаітсья сруZZькім міром...
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02.08.2022 09:58
+17
Когда у нас уже ужесточат наказание за терроризм и соучастие в нем? Пока не введут сроки от 20 лет до пожизненного ничего в етой стране не изменится. Тот кто наводит ракеты на жилые дома не меньший террорист чем тот кто нажимает на кнопку старта.
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02.08.2022 10:06
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Учіться у "поліщуків"! У нас запроданців, на початку квітня, мовчки і тихо виловлювали, вивозили у ліс, різали язики і вішали на березах - а не теревенили в Інтернет І у випадку повторного повернення сюди кацапні ці суки тричі подумають перед тим, як знову їх підтримувать!
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02.08.2022 09:56 Відповісти
Які від восьми до дванадцяти років? На палю курву і нехай дохне повільно! Так би мовити наслаждаітсья сруZZькім міром...
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02.08.2022 09:58 Відповісти
Интересно, а что бы сделали с немцем в 43-м в Москве, который с нетерпением ждал пришествия немецких фашистов и передавал им данные о советских войсках?
Сколько дней он бы ещё прожил?
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02.08.2022 11:57 Відповісти
На палю ********..........................................
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02.08.2022 10:03 Відповісти
Когда у нас уже ужесточат наказание за терроризм и соучастие в нем? Пока не введут сроки от 20 лет до пожизненного ничего в етой стране не изменится. Тот кто наводит ракеты на жилые дома не меньший террорист чем тот кто нажимает на кнопку старта.
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02.08.2022 10:06 Відповісти
Ну що Ви, яке "пожизнєне". "Ета же наші люді" (ЗЕблазень)
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02.08.2022 10:14 Відповісти
Та не на часі у Верховної Ради зміни до кодексу вносити. ..
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02.08.2022 11:24 Відповісти
як його фамілія...: сивоха...? щифір....??? баканаФФ...????мідінскій..чи козак....??
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02.08.2022 10:08 Відповісти
Падлюка ,, своїх " дочекався 😡
пожиттєве , зраднику!!
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02.08.2022 10:10 Відповісти
Помер від серцевого нападу. І все....Тримати і годувати виродків коли для своїх "немає" і побачемо що у майбутньому буде....Таке лайно тільки знищувати треба...Якщо не доходе то це лайно знищить когось у майбутньому як зараз показала війна. Жодного суда...
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02.08.2022 10:11 Відповісти
Хай передасть останній раз координати - там його і прив'язати.
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02.08.2022 10:14 Відповісти
Респект, якщо це правда, а не для заспокоєння людей затримали русскомірця, яких там через одного, ну в крайньому випадку через два.
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02.08.2022 10:17 Відповісти
*****, за травку на 15-ть років пацанів саджають... а тут пособник масових вбивств, максимум 12? рили?
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02.08.2022 10:24 Відповісти
"Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу". Він повинен уже висіти в центрі Миколаєва
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02.08.2022 10:26 Відповісти
ахахахах)) а чого у цього кінченого на мапі краснодарський край український?))
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02.08.2022 10:34 Відповісти
ще й натяки на Беєлгородську НР))
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02.08.2022 10:36 Відповісти
Під час війни ворогів і колоборантів тільки розстрілювати і другим була наука.
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02.08.2022 10:34 Відповісти
живет в стране, которую ненавидит, "гражданин", какая гнида, как все это противно
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02.08.2022 10:35 Відповісти
''наказание за терроризм''

 В країні, де ватництво є нормою, очікувати на будь-яке належне ставлення до колаборантів буде марною справою. Достатньо лише подивитися на втілення суспільних вподобань, як те уйобіще на посаді президента, щоб осягнути всю безнадію.
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02.08.2022 10:40 Відповісти
санитар с псхушки?
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02.08.2022 10:43 Відповісти
Нужно так поступать как с одним насильником девушки. Тот даже до суда не дожил. Очень неудачно поскользнулся на ступеньках в СИЗО и благополучно здох.
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02.08.2022 10:52 Відповісти
Взагалі то це має бути держзрада. В умовах війни це довічне увязнення.
Але, чисто в виховних цілях, я би парочку таких ублюдків повісив посеред центральної площі і залишив висіти на деякий час. Можливо, до декого би дійшло.
Бо взагалі у Миколаєві всякої проросійської швалі більш ніж достатньо.
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02.08.2022 11:02 Відповісти
В селі під Ічнею приблудився касап,його піймали,стали думати - що далі робити,кому дзвонити?Не могли домовитись - довга пісня...прибили і самі прикопали - і тиша над селом...
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02.08.2022 11:18 Відповісти
Місцева вата абсолютно нічого не боїться,а повинна сратись від однієї думки,що за довгий кацапський язик,може не тільки отримати "підозру",а і взагалі фізично залишитись без язика.Тут в "демократію" гратись дуже небезпечно.Безпека країни на першому місці.Ворога необхідно нищити не тільки на фронті,а і в тилу. Сюсі-пусі мають припинитися,українці повинні стати холоднокровними і жорстокими до ворогів хоча б на час війни! Це легко зробити,держачи в пам'яті все те,що кацапські виродки витворяють в Україні.
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02.08.2022 11:40 Відповісти
Ну відсидить така гнида в буцегарні,в кращому випадку...Як потім відрізнити в суспільстві зрадника від звичайної людини.Дуже просто-тавро на лоба ("Безславні виродки"з Бредом Пітом).І нехай тоді спробує жити серед людей.
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02.08.2022 11:50 Відповісти
Це, державна зрада. Пожиттєве.
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02.08.2022 13:01 Відповісти
Нещасні випадки, суїциди, загибель при спробі втечі і т.п. має бути, а не 8-12 років. Інакше не буде страху у цих виродків у людській подобі. І ще. Я плачу податки і не даю згоди на їх утримання за мій рахунок.
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02.08.2022 13:04 Відповісти
Розстріл або на гілляку!!! З-за таких ублюдків невинні люди і діти гинуть, а вони на відсидку сподіваються, а там може й на дострокове звільнення!. Розстріл, однозначно!!!
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27.08.2022 11:22 Відповісти
 
 