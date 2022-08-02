УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13124 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 877 4

Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція. ФОТО

За добу окупанти накрили вогнем 12 населених пунктів. Всі ворожі снаряди влучили у житлові забудови, вбивши та поранивши цивільних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 01

"Рашисти обстріляли міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, Соледар, Мар’їнка, Миколаївка, села Кам’янка, Зоряне, Кодема, Первомайське, Максимільянівка. Ворог атакував мирне населення з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об’єктів - 33 житлові будинки, з них 6 багатоквартирних, дві школи, тубдиспансер, кемпінг, гаражі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА


Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 02
Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 03
Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 04
Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 05
Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 06
Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 07
Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 08
Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 09
Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 10
Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція 11

обстріл (28725) Нацполіція (15211) Донецька область (8603)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто звал рузкий мир? Любуйтесь суки. Хотя те кто звал рузкий мир и Раzzию не исправими. Судя по увиденному как в Мариуполе местные сепары сидят на развалинах своих домов варят на кострах какие то помои и рассказывают что все у них хорошо потому что пришла наконец то Раzzея. Потому я еще раз говорю что безполезно перевоспитывать сепаров и колаборантов. Выселять с Украины их выродков нужно и отбирать украинские паспорта.
показати весь коментар
02.08.2022 10:13 Відповісти
они звали, а теперь вся страна страдает
показати весь коментар
02.08.2022 11:06 Відповісти
Піски вже не обстрілюють...
показати весь коментар
02.08.2022 13:56 Відповісти
А я наголошую в росіян все добре. Росіяни кайфують. Економіка і їх заводи працюють.

Україна не наносить каральні удари щоб розвалити економіку рф. І партнери явно не сильно спішать хоть щось ефективне зробити.
показати весь коментар
02.08.2022 16:32 Відповісти
 
 