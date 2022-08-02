Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція. ФОТО

За добу окупанти накрили вогнем 12 населених пунктів. Всі ворожі снаряди влучили у житлові забудови, вбивши та поранивши цивільних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Рашисти обстріляли міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, Соледар, Мар’їнка, Миколаївка, села Кам’янка, Зоряне, Кодема, Первомайське, Максимільянівка. Ворог атакував мирне населення з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об’єктів - 33 житлові будинки, з них 6 багатоквартирних, дві школи, тубдиспансер, кемпінг, гаражі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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