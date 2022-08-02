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Не дивись на курс! ФОТОжаби на заборону виставляти на вулиці курс валют.
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк заборонив виставляти на вулиці курс валют, щоб "не розхитувати ситуацію"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк знову посилив вимоги до валютних обмінників
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Топ коментарі
+36 Степан Томилин
показати весь коментар02.08.2022 12:01
+20 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар02.08.2022 12:11
+19 Voc Vox
показати весь коментар02.08.2022 12:27
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1. НБУ щодо єдиного курсу Зреагував через 4 місяця після початку війни
2. НБУ 4 місяці прикривав шарманку купи - продай між 32 і 35
3. НБУ плювати що буде, ніяких дій на випередження, головне особисті кишені
4. Зміна прокурора -> НБУ старається прикрити шарманку купи - продай
5. шарманку купи - продай НБУ не в змозі прикрити бо до неї підключилися всі кому не лінь
6. в результаті маємо прикриту Дупу Кота
І це Є результат роботи НБУ
дибілапосадовця, якого осяяла така геніальна думка.
А ще над КНДР сміялись.
Воюємо з кацапами, а методи валютного регулювання, як в кацапів.
Це так жіночки наших дипломатів , підтримують першу лєді Лєнку 😠
на фронтах гвалтують наших дівчаток , а ці аже готові ‼️
манскумбрiЭю ноги такне роздвинеш...
"А хто це зробив?" (с)
СЕРЕДА, 25 ЛЮТОГО 2015
Виправляти курс НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ.
Буде продовжувати падати.
PS: Когда курс доллара не меняются, а цены в разы растут, то что это???
Керують москалі з "95"-го...
В тюрму нах.й тих, хто інтересуєцця курсом! Від 5-ти до 12-ти падлам!
Бо обнаглєлі...
- Долар буде по 41 грн
- Літр газу буде по 29
- Сіль буде по ціні як сахар
- Бензин буде по 58 грн за літр
- Кацапи окупують 20 % всієї територіх України
ЗАТЕ БУДУТЬ КЛАСНІ ДОРОГИ
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