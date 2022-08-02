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На Прикарпатті працівники благодійної організації продавали призначені для армії автівки, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури службових осіб однієї із благодійних організацій викрито на незаконній реалізації гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

На Прикарпатті працівники благодійної організації продавали призначені для армії автівки, - Офіс Генпрокурора 01

"За даними слідства, представники благодійної організації ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби. Вони їх використовували не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку", - йдеться у повідомленні.

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На Прикарпатті працівники благодійної організації продавали призначені для армії автівки, - Офіс Генпрокурора 02

У ході розслідування задокументовано факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, за 20000 доларів США. Під час обшуків виявлено та вилучено 11 автомобілів, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги, іноземні реєстраційні документи на зазначені автомобілі.

благодійність (571) Івано-Франківськ (522) гуманітарна допомога (996) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+8
хуже , хотя казалось что может быть хуже
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02.08.2022 12:08
+5
А если бы объявила Украина, - войну ,юридически, есть тысяча способов, чтоб вступила в силу доктрина об обороне страны при военном вторжение , то поверьте, не олигархов, не групп влияния ,не вот этих дельцов уже бы не было бы. Только то в другой стране и в другой реальности возможно. Ээх
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02.08.2022 12:09
+3
Чмоні.
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02.08.2022 12:08
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кацапи
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02.08.2022 12:05 Відповісти
хуже , хотя казалось что может быть хуже
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02.08.2022 12:08 Відповісти
Чмоні.
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02.08.2022 12:08 Відповісти
А если бы объявила Украина, - войну ,юридически, есть тысяча способов, чтоб вступила в силу доктрина об обороне страны при военном вторжение , то поверьте, не олигархов, не групп влияния ,не вот этих дельцов уже бы не было бы. Только то в другой стране и в другой реальности возможно. Ээх
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02.08.2022 12:09 Відповісти
а може з оп почали чистку ось де корупція і зрада
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02.08.2022 12:12 Відповісти
Дубасят
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02.08.2022 12:12 Відповісти
Лаптями смердить.
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02.08.2022 12:18 Відповісти
Я за перезапуск цивілізації людства,таких істот не повинно існувати,московію потрібно розбомбити ядерною зброєю.
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02.08.2022 12:20 Відповісти
По повестке, и в автобус
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02.08.2022 12:25 Відповісти
*** там - в тюрьму нах..(
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02.08.2022 12:36 Відповісти
Нехай ці підори шурують завали розгрібати. Там роботи всім вистачить.
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02.08.2022 12:47 Відповісти
а толку с них на передке?
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02.08.2022 12:38 Відповісти
Звичайні мародери. Й стаття повинна буди відповідна. Без застави й умовного покарання.
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02.08.2022 12:26 Відповісти
Після повернення податків на авто це явище буде постійним, тому що різниця в ціні за теж саме авто занадто велика (2-3 рази). І ніякі облави тут не допоможуть: будуть завозити і перепродавати машини "для армії" поки не приберуть причину.
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02.08.2022 12:26 Відповісти
На жаль, в нас нема військового стану.
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02.08.2022 12:33 Відповісти
Стесняюсь спросить,а кто кэрував таможней и пр. на Закарпатье перед нашествием орков?Уж не Коля Тищенко часом?...отож...
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02.08.2022 12:37 Відповісти
За законами військового часу-- смертна кара. Приклад для інших
"бізнесменів".
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02.08.2022 12:39 Відповісти
Як би вони воювали, то знали би ціну життя кожної хвилини
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02.08.2022 13:24 Відповісти
то львів то прикарпаття, шо за херня у цих бандерівців
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02.08.2022 23:45 Відповісти
 
 