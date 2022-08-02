На Прикарпатті працівники благодійної організації продавали призначені для армії автівки, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури службових осіб однієї із благодійних організацій викрито на незаконній реалізації гуманітарної допомоги під час воєнного стану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, представники благодійної організації ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби. Вони їх використовували не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку", - йдеться у повідомленні.
У ході розслідування задокументовано факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, за 20000 доларів США. Під час обшуків виявлено та вилучено 11 автомобілів, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги, іноземні реєстраційні документи на зазначені автомобілі.
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