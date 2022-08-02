Наслідки ворожих обстрілів Миколаєва: пошкоджено житловий будинок, гуртожиток та магазин. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 2 серпня, ворожі війська двічі обстріляли Миколаїв. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків, гуртожитку одного із вишів, магазину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Також цієї ночі обстрілів зазнали Галицинівська та Баштанська територіальні громади. Внаслідок завданих ударів у селі Галицинове пошкоджені об'єкти інфраструктури та знеструмлено населений пункт Явкіне.

Остаточна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

На місцях подій підрозділи поліції фіксують наслідки обстрілів, вчинених російськими окупантами.

Також за даними Нацполіції, 1 серпня, внаслідок чергового терору по Миколаєву, поліцейські задокументували пошкодження восьми багатоквартирних та чотирьох приватних будинків, приміщення лікарні, комунального підприємства, аптеки, магазину, центру реабілітації, будинку творчості, приміщення профілакторію, офісу, автомобілів та адмінбудівлі. Є постраждалі.

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За усіма фактами порушення законів та звичаїв війни розпочаті кримінальні провадження.

Упродовж доби співробітники поліції оперативно відреагували на 626 повідомлень від громадян. Більшість із них стосувались наслідків обстрілів.

Поліція Миколаївщини продовжує тримати криміногенну ситуацію під контролем, допомагати громадянам пережити важкі часи та нести службу у посиленому режимі