У Києві, Миколаєві та Львові ліквідовано схеми вивозу призовників за кордон, вартість могла перевищувати $15 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України встановила кількох зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку виїжджати з України без законних на це підстав. Вартість їхніх "послуг" коливалася від 4 до понад 15 тис. доларів США, залежно від регіону та від ступеня ризику для "замовника".

За даними слідства, організатором незаконного виїзду потенційних призовників за кордон виявився мешканець Миколаївської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За $6 тис. разом з громадянами Молдови він забезпечував переправлення призовників до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску.

Наразі організатору та одному з його спільників, громадянину Молдови, оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

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У Києві організатором "схеми" виявився колишній помічник народного депутата від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційний блок".

Як працівник одного із медичних комунальних закладів КМДА, він задіяв "адмінресурс" для виготовлення документів, що звільняють військовозобов’язаних від служби у ЗСУ.

Бонусом обіцяв допомогу при проходженні через держкордон. Свої "послуги" оцінив у 15,2 тис. дол. США.

Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому - під час отримання другого траншу за документи у розмірі 7,7 тис. дол. США.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

У Львові зловмисником виявився місцевий житель, який за 4 тис. доларів США виготовляв для своїх "клієнтів" підроблені документи, що нібито засвідчували їх непридатність до військової служби.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ він так і не встиг виготовити жодної фальшивки.

Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до оборудки осіб.

Викривати правопорушників допомагали силовики Нацполіції та прокуратури. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до правопорушення осіб.









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