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У Києві, Миколаєві та Львові ліквідовано схеми вивозу призовників за кордон, вартість могла перевищувати $15 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України встановила кількох зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку виїжджати з України без законних на це підстав. Вартість їхніх "послуг" коливалася від 4 до понад 15 тис. доларів США, залежно від регіону та від ступеня ризику для "замовника".

За даними слідства, організатором незаконного виїзду потенційних призовників за кордон виявився мешканець Миколаївської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За $6 тис. разом з громадянами Молдови він забезпечував переправлення призовників до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску.

Наразі організатору та одному з його спільників, громадянину Молдови, оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

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У Києві організатором "схеми" виявився колишній помічник народного депутата від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційний блок".

Як працівник одного із медичних комунальних закладів КМДА, він задіяв "адмінресурс" для виготовлення документів, що звільняють військовозобов’язаних від служби у ЗСУ.

Бонусом обіцяв допомогу при проходженні через держкордон. Свої "послуги" оцінив у 15,2 тис. дол. США.

Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому - під час отримання другого траншу за документи у розмірі 7,7 тис. дол. США.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

У Львові зловмисником виявився місцевий житель, який за 4 тис. доларів США виготовляв для своїх "клієнтів" підроблені документи, що нібито засвідчували їх непридатність до військової служби.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ він так і не встиг виготовити жодної фальшивки.

Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до оборудки осіб.

Викривати правопорушників допомагали силовики Нацполіції та прокуратури. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до правопорушення осіб.

У Києві, Миколаєві та Львові ліквідовано схеми вивозу призовників за кордон, вартість могла перевищувати $15 тис., - СБУ 01
У Києві, Миколаєві та Львові ліквідовано схеми вивозу призовників за кордон, вартість могла перевищувати $15 тис., - СБУ 02
У Києві, Миколаєві та Львові ліквідовано схеми вивозу призовників за кордон, вартість могла перевищувати $15 тис., - СБУ 03
У Києві, Миколаєві та Львові ліквідовано схеми вивозу призовників за кордон, вартість могла перевищувати $15 тис., - СБУ 04

Дивіться: $3,5 тис. за підробні документи: СБУ затримала киянина, який допоміг втекти за кордон близько 20 призовникам. ФОТОрепортаж

У Києві, Миколаєві та Львові ліквідовано схеми вивозу призовників за кордон, вартість могла перевищувати $15 тис., - СБУ 05
У Києві, Миколаєві та Львові ліквідовано схеми вивозу призовників за кордон, вартість могла перевищувати $15 тис., - СБУ 06

Автор: 

призов (432) СБУ (12863)


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Топ коментарі
+8
Питанння, а де ******** кало-мойського та інших "слуГ" котрим 18?

Де Олексій Порошенко (мл.) з його дружиною-кацапкою уроженкою Ленінграду, де Михайло Порошенко з футболкою "russia" та його Новосибірськими друзями?

Де ******** Авакяна? Де бютівсько-риговська хвойда Портнов. Де всі ці *****.

Так що стулить ****** що ви там когось "спіймали". СБУ до війни було рейдесько-рекітирською установою що чморила імпортерів і експортерів. Прикордонники на заході це звичайні ***** які жили за відкати з контрабанди.
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02.08.2022 13:26
+7
пОртнов з вилупком, шуфрич, льовочкін, квартал 95 ???
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02.08.2022 13:36
+5
Мабуть розбігаються ті що папріколу голосили за чувака на лісапеті.
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02.08.2022 13:06
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Український народ відродився завдяки цій війні, знайшов у собі віру, якої не мав, можливо, ніколи, знайшов у собі надію і відвагу, а найбільше довів собі, що сила волі здатна зупинити вироки історії

Tadeusz Morawiecki , прем'єр уряду Польщі
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02.08.2022 13:05 Відповісти
Мабуть розбігаються ті що папріколу голосили за чувака на лісапеті.
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02.08.2022 13:06 Відповісти
мабудь так бо ненависний Порох війну на Донбасі розпочав, а айфонодрочерам Голобородько наобіцяв не стріляти та золоті гори, зарплати по 4 тис у.о.
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02.08.2022 14:12 Відповісти
Ріщення лежить на поверхні. Просто зробіть це і не плодіть шахраїв.
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02.08.2022 13:19 Відповісти
А якого хєра пацанів мобілізували в армію, які не хотіли служити? Чи ти кращих за них? Одні мають гинути і калічитися, а ти в цей час будеш оформлювати біженця в Мюнхені і попивати півасік за кошти німецьких платників податків?!!
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02.08.2022 13:26 Відповісти
А дивитися відоси з купою полонених мобіків, яких відловлювали по дискотекам та церквам, тобі приємно??? Яка у них мотивація воювати? Вони ж кидають зброю після перщої загрози життю.
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02.08.2022 14:29 Відповісти
Так давай почнемо з того: або країна воює, або всі роз'їжджаються по канадам-польщам.
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02.08.2022 15:20 Відповісти
Питанння, а де ******** кало-мойського та інших "слуГ" котрим 18?

Де Олексій Порошенко (мл.) з його дружиною-кацапкою уроженкою Ленінграду, де Михайло Порошенко з футболкою "russia" та його Новосибірськими друзями?

Де ******** Авакяна? Де бютівсько-риговська хвойда Портнов. Де всі ці *****.

Так що стулить ****** що ви там когось "спіймали". СБУ до війни було рейдесько-рекітирською установою що чморила імпортерів і експортерів. Прикордонники на заході це звичайні ***** які жили за відкати з контрабанди.
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02.08.2022 13:26 Відповісти
А ти Ленцi про мiж нiг загляни-там вiдповiдi на всi своi питання побачиш...
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02.08.2022 14:08 Відповісти
Джеф Томпсон. Дуже гірко, але сказане вами - абсолютна правда.
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02.08.2022 14:34 Відповісти
Просто треба їхати через офіційну касу на кордоні і тоді не буде ніяких проблем з СБУ. портнов з синком, суркіс з онуками та інші мажорні персонажі призовного віку легко пройшли державний кордон.
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02.08.2022 13:29 Відповісти
пОртнов з вилупком, шуфрич, льовочкін, квартал 95 ???
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02.08.2022 13:36 Відповісти
Лично я уверен что само СБУ и крышевало эту схему.....
А сейчас уже все кто хотел уехали, схема перестала приносить баблосы.... И ее свернули для галочки и получения "погон"....
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02.08.2022 17:02 Відповісти
 
 