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"ДНРівському" гранатометнику, який 8 років брав участь у бойових діях проти ЗСУ, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За даними слідства, у травні 2014 року чоловік приєднався до терористичної організації "ДНР" та майже 8 років чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

ДНРівському гранатометнику, який 8 років брав участь у бойових діях проти ЗСУ, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 01

"З 24 лютого 2022 року, підозрюваний, перебуваючи на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку "ДНР", брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України на території Донецької області. Зокрема, він брав безпосередню участь у захопленні та окупації населених пунктів Прохорівка, Кам'янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Вільне, Ближне, Бугаз, Новотроїцьке, Оленівка та Березове Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами української армії його було взято в полон. У подальшому судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) перебуває на розгляді у суді.

арешт (2529) державна зрада (1694) ЗСУ (7598) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+5
Чи нема зайвого патрона у гуманістів, будуть довго судити і випустять під заставу...
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02.08.2022 13:26
+5
Та ну що ви? То він гранатометом борщ в котлі розмішував,коли на блокпосту чергував. Панять і прастіть.
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02.08.2022 13:32
+5
8 лет, задумайтесь и это ваши граждане, вы вообще откуда в Украину понаехали?
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02.08.2022 13:39
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Чи нема зайвого патрона у гуманістів, будуть довго судити і випустять під заставу...
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02.08.2022 13:26 Відповісти
100%
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02.08.2022 13:33 Відповісти
знайшовся брат Ермака.
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02.08.2022 13:32 Відповісти
Та ну що ви? То він гранатометом борщ в котлі розмішував,коли на блокпосту чергував. Панять і прастіть.
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02.08.2022 13:32 Відповісти
Согласен, он все 8 лет наивно верил что это тубус для чертежей.
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02.08.2022 14:03 Відповісти
Випустять під заставу яку внесуть ермаківці-своїх не бросают...Он навідницю випустили за яку вніс заставу хтось з ОП 500 000 грн..
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02.08.2022 13:37 Відповісти
Так, тепер я це гівно годую і буду годувати далі? А може, без підозри? На шматки його ж міною?
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02.08.2022 13:38 Відповісти
8 лет, задумайтесь и это ваши граждане, вы вообще откуда в Украину понаехали?
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02.08.2022 13:39 Відповісти
Вся родина "гнила". Його на гак, родину до москальщини!
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02.08.2022 15:35 Відповісти
Гранатометчику, Генпрокуратура. Дааа, вот это уровень.
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02.08.2022 15:48 Відповісти
Навіщо засмічувати стрічку цими новинами? Щоб через певний час повідомити, що "реформований суд" відпустив ******* під заклад?
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02.08.2022 16:14 Відповісти
 
 