"ДНРівському" гранатометнику, який 8 років брав участь у бойових діях проти ЗСУ, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За даними слідства, у травні 2014 року чоловік приєднався до терористичної організації "ДНР" та майже 8 років чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"З 24 лютого 2022 року, підозрюваний, перебуваючи на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку "ДНР", брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України на території Донецької області. Зокрема, він брав безпосередню участь у захопленні та окупації населених пунктів Прохорівка, Кам'янське, Сонячне, Хлібодарівка, Донецьке, Вільне, Ближне, Бугаз, Новотроїцьке, Оленівка та Березове Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами української армії його було взято в полон. У подальшому судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) перебуває на розгляді у суді.