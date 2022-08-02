Наслідки обстрілу Дніпропетровщини рашистами: Били з РСЗВ, пошкоджено підприємство, будинок та автомобілі. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська здійснили обстріл двох районів Дніпропетровщини. Пошкоджено інфраструктуру аграрного підприємства, будинок, магазин та автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Так, у ніч на 2 серпня 2022 року російські окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Синельниківського та Криворізького району на Дніпропетровщині.

Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру аграрного підприємства, житловий будинок, місцевий магазин та автомобілі містян.

Також 1 серпня 2022 року окупанти нанесли удар з ракетного комплексу "Точка-У" по околицях одного з населених пунктів Криворізького району, пошкоджено залізничну інфраструктуру. Постраждалих серед мирного населення немає. Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні.

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