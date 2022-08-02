9 693 13
"ЗСУ вже поруч": на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай. ФОТО
Вулиці окупованого Троїцького всіяні "вітальними" листівками для окупантів.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Партизани тримають в напрузі орків. Троїцьке чекає на деокупацію і лякає рашистів українськими вітаннями", - написав він у телеграмі, опублікувавши відповідні фото.
Топ коментарі
+12 5 копійок
показати весь коментар02.08.2022 13:50
+8 Olga Belanova
показати весь коментар02.08.2022 14:02
+5 Старый зольдат
показати весь коментар02.08.2022 13:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нравиться не нравиться пиъ...ц тебе, парашная красавица.
переживают...
Все буде Україна!!!💙💛