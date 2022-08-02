"ЗСУ вже поруч": на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай. ФОТО

Вулиці окупованого Троїцького всіяні "вітальними" листівками для окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Партизани тримають в напрузі орків. Троїцьке чекає на деокупацію і лякає рашистів українськими вітаннями", - написав він у телеграмі, опублікувавши відповідні фото.

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