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"ЗСУ вже поруч": на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай. ФОТО

Вулиці окупованого Троїцького всіяні "вітальними" листівками для окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Партизани тримають в напрузі орків. Троїцьке чекає на деокупацію і лякає рашистів українськими вітаннями", - написав він у телеграмі, опублікувавши відповідні фото.

Також читайте: На залізниці Луганщини попрацювали партизани, - Гайдай

ЗСУ вже поруч: на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай 01
ЗСУ вже поруч: на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай 02
ЗСУ вже поруч: на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай 03
ЗСУ вже поруч: на вулицях окупованого Троїцького розклеєні листівки проти окупантів, - Гайдай 04

Автор: 

окупація (6719) партизани (192) Троїцьке (16) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+12
Писець вже близенько.
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02.08.2022 13:50
+8
сепары на Донбассе жалуются что половина населения ждет Украину,
переживают...
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02.08.2022 14:02
+5
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02.08.2022 13:57
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Писець вже близенько.
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02.08.2022 13:50 Відповісти
А что тебе не нравится, пензюк?
Нравиться не нравиться пиъ...ц тебе, парашная красавица.
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02.08.2022 13:59 Відповісти
А ще треба на цих листівках фото дохлих кацапів печатати - для поднятія,так сказать,боевого духа рашистів😉
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02.08.2022 14:46 Відповісти
На последнем фото слідком, это надеюсь просто ошибка, а то если псевдо партизаны то могут вычислять настоящих патриотов.
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02.08.2022 13:57 Відповісти
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02.08.2022 13:57 Відповісти
сепары на Донбассе жалуются что половина населения ждет Украину,
переживают...
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02.08.2022 14:02 Відповісти
Листовки это смешно.А всу не рядом ,а хоть и медленно но отступает на запад от того же Троицкого к сожалению
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02.08.2022 14:10 Відповісти
Не хвилюйтесь.
Все буде Україна!!!💙💛
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02.08.2022 14:49 Відповісти
Я в этом и не сомневаюсь.Вопрос только где именно она будет и в каких границах
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02.08.2022 15:12 Відповісти
А Пісках хто?
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02.08.2022 14:16 Відповісти
А про яке Троїцьке мова: про те що біля Сватового чи про те що біля Попасної?
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02.08.2022 14:41 Відповісти
 
 