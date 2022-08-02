Ліквідовано мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні на замовлення однієї з політсил, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки знешкодила організоване угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоляють у пресслужбі СБУ.
"Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Пропагандистські "потужності" цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.Серед останніх "операцій" зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і Головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді. Для "розгону" деструктивного контенту ділки адміністрували більше 1 млн. власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів", - йдеться у повідомленні.
У ході багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт". За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.
"Встановлено, що російський "політтехнолог" створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів в найбільш популярних соцмережах. Для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці. Крім того, "політексперт" неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіа-ресурсах, підконтрольних його "кураторам", - додали у СБУ.
Під час обшуків за місцями перебування організаторів злочину правоохоронці вилучили:
▪️ апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми;
▪️ 5000 сім-карт, які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів;
▪️ 200 "Proxy"-серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.
"Сьогодні інформаційний фронт є не менш важливим, аніж військові дії. І РФ це чудово розуміє – тому й кидає потужні сили на розкол українського суспільства. Ботоферми, псевдоексперти, інформаційно-психологічні операції, нав’язування проросійських меседжів – усе це є в арсеналі ворога. Він намагається використати будь-який привід, аби підігріти внутрішні чвари чи маніпулювати громадською думкою. На жаль, свідомо чи несвідомо деякі українські політичні сили підігрують ворогу і ставлять власні амбіції вище державних інтересів. Але ми протидіємо будь-яким деструктивним діям! І викриття такої потужної ботоферми – ще одне свідчення цьому", – заявив в.о. Голови Служби безпеки Василь Малюк.
Він додав, що український народ має продемонструвати єдність і не піддаватися впливу проросійських маніпуляторів. Це життєво важливо для перемоги.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів ботоферми.
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Підозру нікому не оголосили, тепер спробуй впіймай злочинців, іх не тримає нічого, можуть пересуватись куди завгодно
Вєрним путьом ідьотє, зільониє таваріщі! )))
Нагадаю два варіанти на 300км та 500 км з різною БЧ,а також варіант з додатковим блоком на 750+ км.
В фото де Скумбрія та іньши дуже весело посміхаються біля зруйнованої Мріі мабуть теж ботоферма зробила... та то не Скумбрія а замаскована Кабаєва мабуть. В Єрмака теж діскредитували?? Хто?? Аааа знаю,мабуть його Тато негідни
Мабуть нова вже працює!
Європейська Солідарність вітає роботу украінських спецслужб по боротьбі з гібридними інформаційними загрозами і ліквідації так званих ботоферм, через які ворог просуває в соцмережах свої наративи.
В той же час наша команда категорично спростовує будь яку причетність до будь яких так званих ботоферм, тим більше проросійських , про викриття якої повідомила СБУ.
На сайті Служби безпеки немає жодного слова про можливу причетність до цієї інформаційної помийки проєвропейської політичної сили. Натомість, деякі ЗМІ з посиланням на якісь анонімні неназвані джерела, намагаються прив'язати до цієї провокації нашу політичну силу.
Ми розцінюємо це як недоброчесніть і виконання політичного замовлення влади. Джерела, на які посилаються ЗМІ, свідомо дезінформують шановні видання і втягують його в брудну політичну провокацію. На жаль, ці ЗМ порушують журналістські стандарти, навіть не звернувшись за коментарем до нашої політичної сили.
Ми висловлюємо рішучий протест цій маніпуляціі і вимагаємо негайного спростування інформації про начебто причетність політсили до будь-яких ботоферм. Ми висловлюємо рішучий протест будь яким спробам прив'язати нашу політичну силу до цього інформаційного бруду і чекаємо від видань негайного вилучення некоректної інформації і іі спростування.
Р. S. Пару днів тому пані Безугла під одним з моїх постів написала дуже дивний коментар. Тобто, це був анонс нинішньої провокації? В нас ще більше запитань- чому пані Безугла щось знає про «ботоферму ЄС» ,на відміну від самої »ЄС» і чому вона анонсувала цю гучну справу СБУ за кілька днів до оголошення самою СБУ?
ЄлєнаВладіміровнаЗєлєнская - це Україна.
Не буде єлєнвладіміровни - не буде України.
Саме для дискредитації єлєнвладіміровни існувала МІЛЬЙОННА БОТОФЕРМА!
Росія вже тут. І будує її рускій єрмак з малюком. Точніше з двома малюками.
Стосується в першу чергу ОПи президента, на жаль.
саме головне не в цьому. Знайшли, прийшли вилучили. А кому оголосили підозру??? Нікому. Якщо підозри нема, то і той есперт, і політолог вже десь ховаються.
Так ото ж
Да и смешно звучит--поддержка политсилы на уровне 20-25%-ок. 10+- млн. человек с четкой позицией и отношением к предателям во власти--зачем нужны боты???
А этот политический бред на заказ из опы от тех "сотрудников" сбу, которые юг сдали или которые Чауса воровали?
Кстати, что там с Чаусом? Не на час1?
А ржать кварталовцам в день гибели азовцев в Еленовке "на час1"????????
Серед них кум голови партії - Луценко, міністр часів Порошенка - Омелян. Також ведучий Прямого - Березовець. Скільки Слуг Народу в ЗСУ та ТРО? Скільки друзів захисника вільного світу Зеленського? Скільки кварталівців?
Знайшлось «надійне» джерело, яке повідомило УП про ботоферму «Євросолідарності».
Схоже, це був Сєрюня Лещенко, якого ОП роками щедро підгодовує із бюджету «Укрзалізниці» за гроші платників податків. За це він мочить головного політичного опонента Зеленського.
Цікаво, що до цього скандальна депутатка СН Мар'яна Безугла в коментарях у депутата ЄС «тонко натякала» на закриття ботоферми. Тобто, вона знала про цю справу, раніше за СБУ.
Спочатку було схоже на інформаційну провокацію рашки. Але все більше підстав думати, що це чергова спланована атака ОП проти проукраїнської опозиції для остаточної узурпації влади.