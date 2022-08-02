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Новини Фото Війна
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На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили ворожу БМП разом з екіпажем та десантом, - ВМС ЗСУ. ФОТО

На Донецькому напрямку завдяки вмілим та професійним діям наших воїнів вдалося знищити ворожу БМП разом з екіпажем та десантом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили ворожу БМП разом з екіпажем та десантом, - ВМС ЗСУ 01

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України продовжують давати гідну відсіч агресору на різних напрямках оборони України. Протягом минулої доби, 1 серпня, на Херсонському напрямку окупанти двічі намагалися контратакувати позиції морських піхотинців. Втім українські військові вдало відбили атаки противника і не дозволили йому реалізувати свої наміри. На Донецькому напрямку завдяки вмілим та професійним діям наших воїнів вдалося знищити ворожу БМП разом з екіпажем та десантом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що артилерійські військові частини Командування морської піхоти завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів. Наразі відомо про знищення 10 російських окупантів. Втрати ворога уточнюються.

армія рф (17554) ВМС (1392) Донецька область (8603) БМП (414)


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Топ коментарі
+8
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02.08.2022 14:26
+6
чудове блюдо : жаренный кацап
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02.08.2022 14:30
+6
Мы радуемся мелочам а тем временем рашисты ракетами ровняют наши города и сотнями убивают наших людей и пленных. Пока не будет адекватной ответки по территории, инфраструктуре и базам врага, а будем воевать на нашей территории мы априори будем в проигрыше
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02.08.2022 14:33
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02.08.2022 14:26 Відповісти
эта ж скока лад гранта пошли прахом....
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02.08.2022 14:26 Відповісти
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02.08.2022 14:30 Відповісти
чудове блюдо : жаренный кацап
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02.08.2022 14:30 Відповісти
там даже жареных не осталось - после взрыва их просо напылило на внутреннюю поверхность брони. А напылённые приравниваются к без вести пропавшим, т.е родственники в Нижней ********** не смогут купить ладу гранту. Для того, что бы реализовать такой выигрышный шанс для родственников, нужно бежать рядом с броней, тогда есть вероятность, что украинская сторона передаст тело со всеми жетонами и бирками на расию.
Но это не точно, потому что сейчас в фронтовых районах очень сильная конкуренция между лисами и бесхозными собаками, брошенными бежавшим от войны населением.
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02.08.2022 14:52 Відповісти
Очень обстоятельный, вдумчивый комментарий.
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02.08.2022 15:27 Відповісти
маю час та натхнення.
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03.08.2022 02:03 Відповісти
Всі тут подохнете кацапи їбучі
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02.08.2022 14:31 Відповісти
відсвяткували день вдв з вогником
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02.08.2022 14:31 Відповісти
накрили хто по копаному ганяв
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02.08.2022 14:32 Відповісти
Мы радуемся мелочам а тем временем рашисты ракетами ровняют наши города и сотнями убивают наших людей и пленных. Пока не будет адекватной ответки по территории, инфраструктуре и базам врага, а будем воевать на нашей территории мы априори будем в проигрыше
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02.08.2022 14:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** удар ВСУ 💥 - YouTube
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02.08.2022 14:40 Відповісти
Відео 2015 року і десь на рашці.
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02.08.2022 15:01 Відповісти
мелочь но приятно
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02.08.2022 14:53 Відповісти
свіжих рашо-шкварок хоцца.
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02.08.2022 14:37 Відповісти
а в той же час:

Я за#бався говорити, що все під контролем. Зараз в Пісках все ніх#я не під контролем, але чомусь ситуацію замовчують.

Бийте в набати розбиті дзвони, поки ми закриваємо тілами Піски.

Нам потрібна артилерія.

Дайте нам сюди хоч щось, щоб ми могли триматись. Джерело:
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02.08.2022 14:42 Відповісти
Гарний кацап- мертвий кацап. Майже цитата...
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02.08.2022 14:52 Відповісти
Тепер весь екіпаж разом з десантом влазить в баночку зпід майонеза.
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02.08.2022 15:00 Відповісти
Як на мене, то на фото БМД а не БМП.
Аби побільше.
Допомогаймо ЗСУ! Слава Героям!
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02.08.2022 15:02 Відповісти
БМД-2
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03.08.2022 08:44 Відповісти
усем парашистам СМЕРТЬ!!!!!
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08.12.2022 19:47 Відповісти
 
 