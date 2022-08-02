На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили ворожу БМП разом з екіпажем та десантом, - ВМС ЗСУ. ФОТО

На Донецькому напрямку завдяки вмілим та професійним діям наших воїнів вдалося знищити ворожу БМП разом з екіпажем та десантом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України продовжують давати гідну відсіч агресору на різних напрямках оборони України. Протягом минулої доби, 1 серпня, на Херсонському напрямку окупанти двічі намагалися контратакувати позиції морських піхотинців. Втім українські військові вдало відбили атаки противника і не дозволили йому реалізувати свої наміри. На Донецькому напрямку завдяки вмілим та професійним діям наших воїнів вдалося знищити ворожу БМП разом з екіпажем та десантом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що артилерійські військові частини Командування морської піхоти завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів. Наразі відомо про знищення 10 російських окупантів. Втрати ворога уточнюються.