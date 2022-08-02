Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти на квадрокоптери, тепловізори, дальноміри, рації та ліки для ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Юсупової.

"Є дуже термінові потреби на фронт!! Ворог атакує, обстріли артою нескінченні . В нас багато втрат та поранених. Просимо допомогти!!!

Квадрокоптери Мавік 3 - в район Донецького аеропорту 2 шт, один в район Пісків, один в район Горлівки (Торецьк), один в район Слов‘янська- ціна одного 85-90 тис.

Потрібні 3 тепловізори - 57-82 тис.

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Дуже потрібен дрон з тепловізором -біля 400 тис

Потрібні ліки, обезбол.

Потрібні дальноміри, біноклі , рації, та станції

Звіт за тиждень

Понеділок - два тепловізори -116 тис.

Вівторок - тепловізор - 58 тис.

Середа - ліки -6 тис

Четверг - квадрокоптер Мавік 3-80 тис(20+60 по чекам)

П’ятниця - тепловізор -59 тис та бронік -16 тис.

Субота- приціл -45 тис та запчастини з ремонтом автівки- 46 тис

Я хочу подякувати всім людям за репост, за довіру та кожну копійку. Прошу допомагати на пай пал, щоб ми змогли купувати за кордоном.

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

4441111447002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк", - закликала Юсупова.































