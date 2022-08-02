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Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти на квадрокоптери, тепловізори, дальноміри, рації та ліки для ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Юсупової.

"Є дуже термінові потреби на фронт!! Ворог атакує, обстріли артою нескінченні . В нас багато втрат та поранених. Просимо допомогти!!!

Квадрокоптери Мавік 3 - в район Донецького аеропорту 2 шт, один в район Пісків, один в район Горлівки (Торецьк), один в район Слов‘янська- ціна одного 85-90 тис.

Потрібні 3 тепловізори - 57-82 тис.

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Дуже потрібен дрон з тепловізором -біля 400 тис

Потрібні ліки, обезбол.

Потрібні дальноміри, біноклі , рації, та станції

Звіт за тиждень

Понеділок - два тепловізори -116 тис.

Вівторок - тепловізор - 58 тис.

Середа - ліки -6 тис

Четверг - квадрокоптер Мавік 3-80 тис(20+60 по чекам)

П’ятниця - тепловізор -59 тис та бронік -16 тис.

Субота- приціл -45 тис та запчастини з ремонтом автівки- 46 тис

Я хочу подякувати всім людям за репост, за довіру та кожну копійку. Прошу допомагати на пай пал, щоб ми змогли купувати за кордоном.

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

4441111447002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк", - закликала Юсупова.

Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 01
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 02
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 03
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 04
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 05
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 06
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 07
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 08
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 09
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 10
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 11
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 12
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 13
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 14
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 15
Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу 16

Автор: 

благодійність (571) допомога (8382) волонтери (1336) Юсупова Наталія (196)


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Топ коментарі
+10
Якби не прості люди, волонтери, то мабуть на фронті нічого б не було, можливо я помиляюсь...
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02.08.2022 18:57
+10
Просите деньги у Зеленского и его тупорылой банды слуг народа!!...Они наворовали за три года , на строительстве дорог и таможнях до хрена.. Пусть продадут свои Бентили и дома и дачи за рубежом. и купят тепловизоры для ЗСУ!!.... Нет я совсем не против волонтёрства и добровольных взносов!1Но что-то я ни раза не слышал , что бы ВР и Кабмин перечислили в фонд ЗСУ, хотя бы одну месячную зарплату!! Ведь ЗСУ сегодня больше защищают задницы этих тварей находящихся во власти!!!... А они твари взяли и подняли себе зарплаты во время войны!!...Вот такие они псевдопатриоты, во власти!!... Вы воюйте , а мы за это время наворуем и разбогатеем!!!..СУКИ пророссийские!!
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02.08.2022 19:16
+8
ЧТО этот зеленый окурок делает для ФРОНТА ? СТОЛЬКО бабла дает США и Европа ! ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН ? окружение зеленого осла только на этом и обогащается ! Порох за свое бабло машины покупает для армии,а что эта шваль--хоть одну каску и бронижелет купило ? одни матерные слова вертятся на языке,одно ворье и предатели.
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02.08.2022 19:29
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Перекинув, не багато, скільки зміг. Скоро пенсія.
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02.08.2022 18:51 Відповісти
ЧТО этот зеленый окурок делает для ФРОНТА ? СТОЛЬКО бабла дает США и Европа ! ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН ? окружение зеленого осла только на этом и обогащается ! Порох за свое бабло машины покупает для армии,а что эта шваль--хоть одну каску и бронижелет купило ? одни матерные слова вертятся на языке,одно ворье и предатели.
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02.08.2022 19:29 Відповісти
неплохо бы узнать, на какие средства, его женушка, живет за границей. и думаю ни в чем себе не отказывает.
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02.08.2022 20:19 Відповісти
Якби не прості люди, волонтери, то мабуть на фронті нічого б не було, можливо я помиляюсь...
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02.08.2022 18:57 Відповісти
Просите деньги у Зеленского и его тупорылой банды слуг народа!!...Они наворовали за три года , на строительстве дорог и таможнях до хрена.. Пусть продадут свои Бентили и дома и дачи за рубежом. и купят тепловизоры для ЗСУ!!.... Нет я совсем не против волонтёрства и добровольных взносов!1Но что-то я ни раза не слышал , что бы ВР и Кабмин перечислили в фонд ЗСУ, хотя бы одну месячную зарплату!! Ведь ЗСУ сегодня больше защищают задницы этих тварей находящихся во власти!!!... А они твари взяли и подняли себе зарплаты во время войны!!...Вот такие они псевдопатриоты, во власти!!... Вы воюйте , а мы за это время наворуем и разбогатеем!!!..СУКИ пророссийские!!
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02.08.2022 19:16 Відповісти
А если бесполезно у них просить? Остаётся действовать самим
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02.08.2022 19:24 Відповісти
+1000
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02.08.2022 19:19 Відповісти
+100
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02.08.2022 19:24 Відповісти
У липні держбюджет отримав 80 мілліардів гривень . У меня вопрос , а кабмин , рада , минобороны , _опа президента вообще в курсе , что страна воюет ? Или это не их война и не их страна ?
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02.08.2022 19:36 Відповісти
Обязательная эвакуация с Донецкой области. Подключили Гайдая с фоткам и коментами. Зеленые сдадут все равно, на жаль. Расскажут про контрнаступления, Херсон там и прочие басни.
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02.08.2022 19:52 Відповісти
Зекодломойским в июле Британия США Японія Германия даже Франция.также еще несколько стран ЕС отстегнули 11 миллиардов долларов ...плюс Всемионый банк дал полтора ярда...МВФ и банк **** ..
Крысы зелемойские где бабло...?
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02.08.2022 20:01 Відповісти
Стільки допомоги йде з усіх країн вже майже півроку, постає питання - куди все потрапляє, люди без роботи і то збирають.
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02.08.2022 20:10 Відповісти
+++
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02.08.2022 20:13 Відповісти
Уже -
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02.08.2022 20:16 Відповісти
страну давно надо перевести на военные рельсы. сократить до минимума расходы на раду, прочие министерства и администрации, которые не имеют отношения к фронту, и так далее. все сэкономленные на этом деньги, должны быть потрачены на бойцов и необходимое им снаряжение.
только шапито 95 не собирается это делать.
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02.08.2022 20:18 Відповісти
Якщо Україна перебуватиме у стані війни, чому ви думаєте, що хтось "почне скорочувати до мінімуму витрати на раду, інші міністерства та адміністрації..."? Хто владу буде контролювати?
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02.08.2022 23:24 Відповісти
+
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02.08.2022 20:56 Відповісти
а потім до тебе приходять "фронтовики" і кажуть , що який зєля маладєц - все на фронті є і ще й зарплати височенні! а барига неякісну техніку привозить та ще й по кругу! і піарицця *****!
п.с. мегавалантьор притула не хоче допомогти? чи рєзніков не радить? чи це не "переверне землю"???
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03.08.2022 05:50 Відповісти
 
 