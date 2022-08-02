Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти на квадрокоптери, тепловізори, дальноміри, рації та ліки для ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Юсупової.
"Є дуже термінові потреби на фронт!! Ворог атакує, обстріли артою нескінченні . В нас багато втрат та поранених. Просимо допомогти!!!
Квадрокоптери Мавік 3 - в район Донецького аеропорту 2 шт, один в район Пісків, один в район Горлівки (Торецьк), один в район Слов‘янська- ціна одного 85-90 тис.
Потрібні 3 тепловізори - 57-82 тис.
Дуже потрібен дрон з тепловізором -біля 400 тис
Потрібні ліки, обезбол.
Потрібні дальноміри, біноклі , рації, та станції
Звіт за тиждень
Понеділок - два тепловізори -116 тис.
Вівторок - тепловізор - 58 тис.
Середа - ліки -6 тис
Четверг - квадрокоптер Мавік 3-80 тис(20+60 по чекам)
П’ятниця - тепловізор -59 тис та бронік -16 тис.
Субота- приціл -45 тис та запчастини з ремонтом автівки- 46 тис
Я хочу подякувати всім людям за репост, за довіру та кожну копійку. Прошу допомагати на пай пал, щоб ми змогли купувати за кордоном.
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія
4149499374344032 приват , Юсупова
4441111447002464 Монобанк
5375411504293973 Монобанк", - закликала Юсупова.
Будь ласка, зачекайте...
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Крысы зелемойские где бабло...?
только шапито 95 не собирается это делать.
п.с. мегавалантьор притула не хоче допомогти? чи рєзніков не радить? чи це не "переверне землю"???