"Бійці боронять Україну, ми маємо рятувати бійців": лікарі ПДМШ вирушили в зону бойових дій на чергову ротацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перед тим, як вирушити на війну добровольці Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова складають присягу. З початку війни медиками ПДМШ врятовано вже понад тисячу життів, як військових, так і цивільних в чий дім прийшли війна.

ПДМШ відновив свою роботу в зоні бойових дій 26 лютого з однією швидкою та трома людьми. З початку війни волонтери-медики проводили евакуцію з Ірпеня, Гостомеля, Бучі, а станом на серпень місяць проводить вже четверту ротацію медиків на східний фронт.

"Тільки за травень місяць через наші руки пройшло 506 пацієнтів. На сьогдні це вже більше тисячі поранених, хворих, які пройшли через руки наших медиків. За період повномасштабного вторгнення до шпиталю приєдналося понад 100 лікарів, медсестер та парамедиків", - розповідає заступник медичного директора ПДМШ ім. Миколи Пирогова Світлана Друзенко.

Для роботи на фронті перш за все терміново потрібні: хірурги; травматологи; анестезіологи; лікарі невідкладних станів; медичні сестри та фельдшери.

"Ми бачимо в середньому 10 пацієнтів на день, але щодня ця кількість збільшується. Це говорить про те, що медиків, кваліфікованих рук на фронті досі не вистачає, тому ми чекаємо на нових добровольців", - наголосив президент ПДМШ Геннадій Друзенко.

"Добровольці воюють на фронті не за гроші. Медики-добровольці не отримують фінасової винагороди за свій подвиг. Але це не значить, що добровольчі формування можуть існувати без вашої підтримки! Щодня ми заправляємо швидкі. Щодва дні ми відправляємо гуманітарні вантажі нашим героїчним медикам, що працюють на фронті. Щотижня ми ремонтуємо поламані автівки. Щомісяця ми шиємо форму для добровольців. І все це завдяки вам – тим, хто підтримує нас до глибини власної кишені! Без вас ми б вже давно стали ветеранською спільнотою. Ваша підтримка дозволяє нам продовжувати щодня рятувати десятки життів на фронті. Щодня витягувати поранених з пекла цієї війни! Ми розуміємо, що всі стомились, вигорили та збідніли. Але ми просто не маємо права зупинитись! Бо тільки разом ми здатні перемогти московську орду. І ми це зробимо!" - переконаний президент ПДМШ.

Шпиталю допомагають з усього світу. Один з прикладів - анонімний мільярдер і засновник глобальної компанії зі США - відправив українським медикам-добровольцям два новітні американські броньовані медичні автомобілі на базі HMMWV.

Вони призначені для бойового застосування за своїми характеристиками: прохідність, шини run flat, довговічність, розміри. Автомобілі вже укомплектовані необхідним обладнанням, але наявність живлення 12 В, 120 В і 230 В дозволяє підключати будь-який додатковий медичний прилад. Кожен Humvee може вмістити чотирьох поранених. Прохід між ліжками достатньо широкий, аби двоє медиків могли рухатися, не наштовхуючись один на одного і не наступаючи один одному на ноги.

Охочих рятувати життя наших захисників у складі легендарного #ПДМШ прохання набирати Daria Ripna ‭(099) 928 35 09‬. Зупинятися не можна! Записуйся добровольцем до #ПДМШ та не дай померти тим, хто відважно боронить всіх українців зараз!