Минулої доби через ворожі обстріли на Миколаївщині спалахнуло шість пожеж, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

За добу на території Миколаївської області зареєстровано вісім пожеж, шість з яких виникли через ворожі обстріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС України в телеграмі.

"Так, через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків унаслідок бойових дій зафіксовано п’ять пожеж сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях Миколаєва, Миколаївського і Баштанського районів області. Загальна площа яку пройшов вогонь, становить понад 1,5 га. Постраждалих та травмованих немає.



Ще одна пожежа внаслідок ворожих обстрілів виникла ввечері у м. Миколаєві. Зайнялися гаражі в одному із автокооперативів Інгульського району. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 200 кв. м. Внаслідок події знищено шість гаражів та два автомобілі", - йдеться в повідомленні.



Щодо роботи піротехнічних розрахунків, за 2 серпня відпрацьовано 12 заявок, вилучено 1 вибухонебезпечний предмет.

