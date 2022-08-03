УКР
Минулої доби через ворожі обстріли на Миколаївщині спалахнуло шість пожеж, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

За добу на території Миколаївської області зареєстровано вісім пожеж, шість з яких виникли через ворожі обстріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС України в телеграмі.

"Так, через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків унаслідок бойових дій зафіксовано п’ять пожеж сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях Миколаєва, Миколаївського і Баштанського районів області. Загальна площа яку пройшов вогонь, становить понад 1,5 га. Постраждалих та травмованих немає.

Ще одна пожежа внаслідок ворожих обстрілів виникла ввечері у м. Миколаєві. Зайнялися гаражі в одному із автокооперативів Інгульського району. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 200 кв. м. Внаслідок події знищено шість гаражів та два автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Щодо роботи піротехнічних розрахунків, за 2 серпня відпрацьовано 12 заявок, вилучено 1 вибухонебезпечний предмет.

Читайте також: У Миколаєві пожежа після потужних вибухів, - мер Сєнкевич

Минулої доби через ворожі обстріли на Миколаївщині спалахнуло шість пожеж, - ДСНС 01

Минулої доби через ворожі обстріли на Миколаївщині спалахнуло шість пожеж, - ДСНС 02

Автор: 

Миколаїв (1845) Миколаївська область (2349) обстріл (30361) пожежа (4404) ДСНС (5243)
