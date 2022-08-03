УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8528 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
13 687 26

В окупованій Макіївці уночі загорілася нафтобаза з пальним для окупантів: Рашисти кажуть про удар ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованій Макіївці уночі загорівся склад пального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах.

Пропагандистське видання "РИА Новости" заявило, що удар було завдано по нафтобазі.

"Внаслідок влучення боєприпасу ЗСУ на території зафіксовано загоряння", - повідомили в так званій "ДНР".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару НIMARS по російському ешелону на Херсонщині. ФОТОрепортаж

В окупованій Макіївці уночі загорілася нафтобаза з пальним для окупантів: Рашисти кажуть про удар ЗСУ 01
В окупованій Макіївці уночі загорілася нафтобаза з пальним для окупантів: Рашисти кажуть про удар ЗСУ 02
В окупованій Макіївці уночі загорілася нафтобаза з пальним для окупантів: Рашисти кажуть про удар ЗСУ 03

Автор: 

Макіївка (111) знищення (7992) HIMARS (315)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
ЦЬОГО ЛІТА НА ЕКРАНАХ кінотеатрів наросії нові імпортозаміщені блокбастери:
1."Спасти рядового не обовязково, баби єщо нарожают" ,
2." Троє в лодці , а було 545 чоловік особистого состава"
3."Молчаніє бурят"
4."Чорнобиль, сіяющіє ускі мертвеци"
5."Санта-барбара ,Чорнобаєвська версія",
6."'чотири мухтара жующих івана танкіста"
7. "2014 крим наш, 2022 нам криш нам криш"
8."А оркі здесь тіхіє"фільм документалка про роботу українських рефрежераторів.
9. "Запоребрик: королевство кривых *бал
10."І "тихий дон"( Кадыров в гробу)"
11." Они сражались за унитаз" воєная хроніка "
12." Баллада о орке жареном"
B головних ролях кремлівські шути:безруков,машков,охлобистін і пр.наволоч .
Також музичний хіт " Ніч яка місячно, зоряна, ясная! Видно хоч орків стріляй"
Aналог лего-конструктора "pуський фарш -мама СОБЕРИ меня обратно" набор в чорному пакеті поставка наросію в бандерольках з України .
показати весь коментар
03.08.2022 11:02 Відповісти
+18
показати весь коментар
03.08.2022 10:30 Відповісти
+9
Пальне розікрали а решту підпалили.
показати весь коментар
03.08.2022 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.08.2022 10:30 Відповісти
Хто в темі, що там зараз у Пісках та Авдіївці? Вчора казали, що там - пекло. Сьогодні взагалі мовчать.
показати весь коментар
03.08.2022 10:33 Відповісти
Автор того посту написав, що допомога прийшла.
показати весь коментар
03.08.2022 10:40 Відповісти
Генштаб вчора передавав, що ворог там мав "частковий успіх", тобто орки трохи просунулись. Їх назад відкинули?
показати весь коментар
03.08.2022 10:43 Відповісти
Бачила сьогодні ще чийсь пост, що Піски наші, але хз чи правда.
показати весь коментар
03.08.2022 11:03 Відповісти
У Бутусова в Фейсбуці перепост був за вчора, що втрати великі, але тримався батальон.
показати весь коментар
03.08.2022 11:15 Відповісти
причому допомогу вислали ще до того як він почав волати про зраду.
У Генштабі знають шо роблять.
показати весь коментар
03.08.2022 13:20 Відповісти
Знов курять.
показати весь коментар
03.08.2022 10:35 Відповісти
Пальне розікрали а решту підпалили.
показати весь коментар
03.08.2022 10:39 Відповісти
От-от! Тільки хотів сказать! Колишній однокурсник, у 2008-му, саме про таке розказував (пройшов обидві Чеченські кампанії):
"В первую войну просто вывозили со складов обратно в Россию, а топливо списывали на "боевые выходы" Во вторую - завозили только по документам Потом пригоняли цистерну с "отработкой" масляной или мазутом Поджигали А наверх докладывали про "налёт боевиков"!"
показати весь коментар
03.08.2022 11:26 Відповісти
100%. Якраз є на кого списати.
Зараз почнуть горіти склади з продовольством, будматеріалами, побутовою технікою.
показати весь коментар
03.08.2022 11:51 Відповісти
менше треба палити у недозволених місцях.
показати весь коментар
03.08.2022 10:41 Відповісти
Горіла вата палала...
Де там хор Вєрьовкі-нехай підспівує!
показати весь коментар
03.08.2022 10:47 Відповісти
А бавовна перед цим була?
показати весь коментар
03.08.2022 10:56 Відповісти
нит. предшествовало отрицательное тушение.
показати весь коментар
03.08.2022 11:20 Відповісти
ЦЬОГО ЛІТА НА ЕКРАНАХ кінотеатрів наросії нові імпортозаміщені блокбастери:
1."Спасти рядового не обовязково, баби єщо нарожают" ,
2." Троє в лодці , а було 545 чоловік особистого состава"
3."Молчаніє бурят"
4."Чорнобиль, сіяющіє ускі мертвеци"
5."Санта-барбара ,Чорнобаєвська версія",
6."'чотири мухтара жующих івана танкіста"
7. "2014 крим наш, 2022 нам криш нам криш"
8."А оркі здесь тіхіє"фільм документалка про роботу українських рефрежераторів.
9. "Запоребрик: королевство кривых *бал
10."І "тихий дон"( Кадыров в гробу)"
11." Они сражались за унитаз" воєная хроніка "
12." Баллада о орке жареном"
B головних ролях кремлівські шути:безруков,машков,охлобистін і пр.наволоч .
Також музичний хіт " Ніч яка місячно, зоряна, ясная! Видно хоч орків стріляй"
Aналог лего-конструктора "pуський фарш -мама СОБЕРИ меня обратно" набор в чорному пакеті поставка наросію в бандерольках з України .
показати весь коментар
03.08.2022 11:02 Відповісти
Чудові блокбастери, а 6-й пропоную назвати краще : "Чотири Мухтара, жующих танкістів егора, петра і івана" це збільшить кассу і собакам більше мяса.
показати весь коментар
03.08.2022 11:21 Відповісти
Непоганий репертуар 👍
показати весь коментар
03.08.2022 12:09 Відповісти
Курение погубило крейсер Мацковия... бросайте смалить "Беломор-канал"...
показати весь коментар
03.08.2022 11:18 Відповісти
А казбек можно )
показати весь коментар
03.08.2022 13:18 Відповісти
это они сами...
показати весь коментар
03.08.2022 11:18 Відповісти
Окурок, хлопок, задимлєніє, усьо по плану!
показати весь коментар
03.08.2022 11:30 Відповісти
Є робота для Єнота 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
03.08.2022 11:33 Відповісти
Зараз почнеться - обстріли складів в Криму, Краснодарському краї.
З тушонкою та маслом.
показати весь коментар
03.08.2022 11:54 Відповісти
Чесно кажучи, знаючи що в Песках щохвилини вбивають Чи ранять нашого воїна, ці новини виглядають як інформаційний шум.
показати весь коментар
03.08.2022 12:20 Відповісти
 
 