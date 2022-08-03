В окупованій Макіївці уночі загорілася нафтобаза з пальним для окупантів: Рашисти кажуть про удар ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В окупованій Макіївці уночі загорівся склад пального.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах.
Пропагандистське видання "РИА Новости" заявило, що удар було завдано по нафтобазі.
"Внаслідок влучення боєприпасу ЗСУ на території зафіксовано загоряння", - повідомили в так званій "ДНР".
У Генштабі знають шо роблять.
"В первую войну просто вывозили со складов обратно в Россию, а топливо списывали на "боевые выходы" Во вторую - завозили только по документам Потом пригоняли цистерну с "отработкой" масляной или мазутом Поджигали А наверх докладывали про "налёт боевиков"!"
Зараз почнуть горіти склади з продовольством, будматеріалами, побутовою технікою.
Де там хор Вєрьовкі-нехай підспівує!
1."Спасти рядового не обовязково, баби єщо нарожают" ,
2." Троє в лодці , а було 545 чоловік особистого состава"
3."Молчаніє бурят"
4."Чорнобиль, сіяющіє ускі мертвеци"
5."Санта-барбара ,Чорнобаєвська версія",
6."'чотири мухтара жующих івана танкіста"
7. "2014 крим наш, 2022 нам криш нам криш"
8."А оркі здесь тіхіє"фільм документалка про роботу українських рефрежераторів.
9. "Запоребрик: королевство кривых *бал
10."І "тихий дон"( Кадыров в гробу)"
11." Они сражались за унитаз" воєная хроніка "
12." Баллада о орке жареном"
B головних ролях кремлівські шути:безруков,машков,охлобистін і пр.наволоч .
Також музичний хіт " Ніч яка місячно, зоряна, ясная! Видно хоч орків стріляй"
Aналог лего-конструктора "pуський фарш -мама СОБЕРИ меня обратно" набор в чорному пакеті поставка наросію в бандерольках з України .
З тушонкою та маслом.