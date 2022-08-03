В окупованій Макіївці уночі загорілася нафтобаза з пальним для окупантів: Рашисти кажуть про удар ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованій Макіївці уночі загорівся склад пального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований у соцмережах.

Пропагандистське видання "РИА Новости" заявило, що удар було завдано по нафтобазі.

"Внаслідок влучення боєприпасу ЗСУ на території зафіксовано загоряння", - повідомили в так званій "ДНР".

