8-річний хлопчик дає концерти в Чернігові, щоб зібрати гроші для ЗСУ: уже заробив майже 60 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернігові 8-річний Сергій Мороз влаштовує концерти, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Йому вдалося накопичити вже майже 60 тисяч гривень лишень за два тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне: Чернігів". Хлопчик співає щовечора на Валу.

"Коли вони плачуть, кидають гроші, це мені так приємно. Вони так виявляють свої емоції", – розповів Сергійко. Він розказав, що ідея в такий спосіб допомогти ЗСУ виникла у нього, а батьки підтримали.

Удома вони розучують пісні, деякі Сергій виконує під гітару. У його репертуарі вже 18 композицій.

"Дуже хвилювалися, як тільки вперше прийшли. Перша пісня, а ніхто не кидає, друга пісня, а малюк уже хвилюється. І люди не зрозуміли, що відбувається. А потім на третій пісні підійшов чоловік і залишив гроші і люди йшли-йшли-йшли. Так за перший день ми зібрали 7 тисяч 300 гривень", – розповіла мама хлопчика.

"Для нас був шок. Така сума для Чернігова і зараз важко людям усім, коли всі рахують кожну копійку і все одно ми здивовані. Така ситуація у Чернігові, а всі люди відгукнулися та допомагають Збройним Силам", – додав батько.

Мріє хлопчик лише про одне, щоб закінчилася війна та поїхати на море. Тому співатиме, каже, доки дозволятиме погода в Чернігові.