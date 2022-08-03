УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8447 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
40 731 7

Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Гунько загинув у бою на Донеччині. ФОТОрепортаж

Володимир Гунько, який у лавах ЗСУ боронив Іловайськ у 2014 році та Широкіно у 2015-му, загинув 31 липня під Бахмутом.

Про це повідомила у фейсбуці керівниця SMM-напряму лінії магазинів EVA Марина Соколова, передає Цензор.НЕТ.

"Вова загинув.

31 липня в Бахмуті.

Найкращий Вова. Як ніхто добрий і справедливий. Він допомагав всім і завжди.

Майже 2 місяці шукав підрозділ, їздив до хлопців чи не щотижня, шукав зниклих побратимів. Організовував похорон Жоржу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир взводу 46-ї ОДШБр, автор туристичного блогу "Заплічник" Анатолій Мельничук загинув у бою на Херсонщині. ФОТО

І 1,5 місяця  добивався переводу в 58 бригаду.

Добився.

23 липня приїхав в Бахмут. 31 загинув.

Вижив в Іловайську 2014, Широкіному 2015.

Найкращий Вова України 💔

Прощання відбудеться у Києві. Про точний час і місце повідомимо згодом.

Похоронений він буде у Вінницькій області.

Також дивіться: Львів прощається із загиблими Героями - Максимом Шамаровим та Романом Байщаком. ФОТО

Хто би зміг поїхати на похорон, повідомте, будь ласка.

Volodymyr Gunko

23.04.1989-31.07.2022", - йдеться у повідомленні.

Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Гунько загинув у бою на Донеччині 01

Дивіться також: 26 липня, захищаючи наше небо, загинув Герой України, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Олександр Кукурба. ФОТО

Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Гунько загинув у бою на Донеччині 02
Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Гунько загинув у бою на Донеччині 03
Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Гунько загинув у бою на Донеччині 04
Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Гунько загинув у бою на Донеччині 05

Дивіться: Викриття вигаданого "подвигу" героя Росії капітана Фурдуя та викрадення його БМП воїнами 58-ї бригади. ВIДЕО

Автор: 

втрати (4531) 58 окрема мотопіхотна бригада (114)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.08.2022 12:24 Відповісти
Гинуть кращ1. Сп1вчуття близьким 1 р1дним, а ворогам 1 вбивцям смерт1 в муках.
показати весь коментар
03.08.2022 12:29 Відповісти
ну і чому так..., вічна пам'ять..., а в цей час якісь потвори пишуть петиції, щоб їх випустили за кордон, тому що вони частково не придатні до військової служби..., а їх ще вмовляють, та ви просто працюйте в країні і це вже ваш вклад у перемогу...
показати весь коментар
03.08.2022 12:32 Відповісти
Слава Герою!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
03.08.2022 12:50 Відповісти
Вічна пам'ять воїну!
показати весь коментар
03.08.2022 13:49 Відповісти
The National Chamber Ensemble "Kyiv Soloists" в Стокгольмской филармонии
https://twitter.com/i/status/1554582140385378304
показати весь коментар
03.08.2022 14:53 Відповісти
Царствия небесного Защитнику!
показати весь коментар
03.08.2022 16:51 Відповісти
 
 