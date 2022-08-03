Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Гунько загинув у бою на Донеччині. ФОТОрепортаж

Володимир Гунько, який у лавах ЗСУ боронив Іловайськ у 2014 році та Широкіно у 2015-му, загинув 31 липня під Бахмутом.

Про це повідомила у фейсбуці керівниця SMM-напряму лінії магазинів EVA Марина Соколова, передає Цензор.НЕТ.

"Вова загинув.

31 липня в Бахмуті.

Найкращий Вова. Як ніхто добрий і справедливий. Він допомагав всім і завжди.

Майже 2 місяці шукав підрозділ, їздив до хлопців чи не щотижня, шукав зниклих побратимів. Організовував похорон Жоржу.

І 1,5 місяця добивався переводу в 58 бригаду.

Добився.

23 липня приїхав в Бахмут. 31 загинув.

Вижив в Іловайську 2014, Широкіному 2015.

Найкращий Вова України 💔

Прощання відбудеться у Києві. Про точний час і місце повідомимо згодом.

Похоронений він буде у Вінницькій області.

Хто би зміг поїхати на похорон, повідомте, будь ласка.

Volodymyr Gunko

23.04.1989-31.07.2022", - йдеться у повідомленні.

