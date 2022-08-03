Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Гунько загинув у бою на Донеччині. ФОТОрепортаж
Володимир Гунько, який у лавах ЗСУ боронив Іловайськ у 2014 році та Широкіно у 2015-му, загинув 31 липня під Бахмутом.
Про це повідомила у фейсбуці керівниця SMM-напряму лінії магазинів EVA Марина Соколова, передає Цензор.НЕТ.
"Вова загинув.
31 липня в Бахмуті.
Найкращий Вова. Як ніхто добрий і справедливий. Він допомагав всім і завжди.
Майже 2 місяці шукав підрозділ, їздив до хлопців чи не щотижня, шукав зниклих побратимів. Організовував похорон Жоржу.
І 1,5 місяця добивався переводу в 58 бригаду.
Добився.
23 липня приїхав в Бахмут. 31 загинув.
Вижив в Іловайську 2014, Широкіному 2015.
Найкращий Вова України 💔
Прощання відбудеться у Києві. Про точний час і місце повідомимо згодом.
Похоронений він буде у Вінницькій області.
Хто би зміг поїхати на похорон, повідомте, будь ласка.
Volodymyr Gunko
23.04.1989-31.07.2022", - йдеться у повідомленні.
