Інспекційна група розпочала огляд судна з українським зерном поблизу Стамбула. ФОТОрепортаж
Міноборони Туреччини опублікувало кадри огляду першого судна з українським зерном.
Про це міністерство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Спільна інспекційна група досягла завантаженого кукурудзою суховантажного судна RAZONI, що стоїть на якорі біля входу в протоку Босфор у Чорному морі, і на борту почалася інспекційна діяльність", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Sergii Ustim
показати весь коментар03.08.2022 12:25 Відповісти Посилання
+28 FT FT
показати весь коментар03.08.2022 12:31 Відповісти Посилання
+22 Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар03.08.2022 12:27 Відповісти Посилання
Вот хай заштормить і подивимось як баби будуть лазити по абордажкам невідомо хер за чим
На таку ганьбу до України міг піти лише боНЕвтик
це чмо ніхера і нічого НЕ втикає ! 👿
.
На палубі катера стоїть якийсь екскаватор з магнітом
Зовсім обанулись - щоб ми вивозили зброю, яка нам потрібна як повітря для дихання
мудрый нарид такэ обрав...
чого й добивається *****
Це ганьба і порушення суверенітету Держави.
На таке здатен тільки "какая разніца боНЕвтикальник 👿
журналисты , почему тишина?
злочинця!
Не рашку-вбивцю, а Україну!
Це ганьба та порушення суверенітету Держави!
***** таки добився приниження України бодай у цьому 👿
