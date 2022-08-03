УКР
Інспекційна група розпочала огляд судна з українським зерном поблизу Стамбула. ФОТОрепортаж

Міноборони Туреччини опублікувало кадри огляду першого судна з українським зерном.

Про це міністерство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільна інспекційна група досягла завантаженого кукурудзою суховантажного судна RAZONI, що стоїть на якорі біля входу в протоку Босфор у Чорному морі, і на борту почалася інспекційна діяльність", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Перший зерновоз з українською кукурудзою дістався Туреччини

Інспекційна група розпочала огляд судна з українським зерном поблизу Стамбула 01
Інспекційна група розпочала огляд судна з українським зерном поблизу Стамбула 02
Інспекційна група розпочала огляд судна з українським зерном поблизу Стамбула 03
Інспекційна група розпочала огляд судна з українським зерном поблизу Стамбула 04

зерно (3174) Туреччина (3664)
+41
І на що там дивиться? Може хтось в Оленівку приїде?
03.08.2022 12:25 Відповісти
+28
Украину сделали какой то северной кореей на радость рашистам? Что эти гандоны там ищут в зерне? Что мы оружие с Украины вывозим? Позорище сделали с Украины.
03.08.2022 12:31 Відповісти
+22
Українці пліч опліч з кацабами. А в цей час йшла війна. Сюрррр. Так,зелені?
03.08.2022 12:27 Відповісти
І на що там дивиться? Може хтось в Оленівку приїде?
03.08.2022 12:25 Відповісти
Шукають ядрьону бімбу.
03.08.2022 12:27 Відповісти
Минулорічних довгоносиків 👿

Вот хай заштормить і подивимось як баби будуть лазити по абордажкам невідомо хер за чим
03.08.2022 12:32 Відповісти
Будь який обшук це ганебна процедура для порядної людини, бо вона порушує недоторканість прав та передбачає що той кого обшукують реальний або потенційний зловмисник

На таку ганьбу до України міг піти лише боНЕвтик



це чмо ніхера і нічого НЕ втикає ! 👿

.
03.08.2022 12:46 Відповісти
Алекс Крысевич,читаючи твої випорожнення починаю вірити в ботоферму Герасимова.Де ж ти убоге зі своїм коментарем було коли обшукували бійців ЗСУ перед ДАПом?Де ти свого отруйного язичка тримало?А зараз витягло його з сраки і зробилося спеціалістом по ганьбі?І хто тепер чмо,дурню?
03.08.2022 13:18 Відповісти
або терористів з "Азову", яку їдуть, аби захопити та познущатись з чорношкірих безпорадних хлопчиків в красних труселях...
03.08.2022 12:32 Відповісти
В Еленовку неинтересно, да и стреляют там, а здесь можно на прикольчике "инспектировать", правда непонятно с какого перепуга, да ещё небось и платят не слабо, ну как в своё время "наблюдателям" ОБСЕ. Толку 0, зато кто-то денежек заработает
03.08.2022 12:38 Відповісти
Щось Шойгу серед них не бачу! Захворів чи сачкує?
03.08.2022 12:25 Відповісти
Українці пліч опліч з кацабами. А в цей час йшла війна. Сюрррр. Так,зелені?
03.08.2022 12:27 Відповісти
Шо це за позорище? Щоб ми крим зерна не могли нічого іншого експортувати?
03.08.2022 12:28 Відповісти
Орли Шойгу можуть щось підкинути... з недозволеного...
03.08.2022 12:28 Відповісти
Я вважаю це перемога. Один кацапи голови ріжуть і вішають на паркани, а тут інспектують зерно.
03.08.2022 12:31 Відповісти
Украину сделали какой то северной кореей на радость рашистам? Что эти гандоны там ищут в зерне? Что мы оружие с Украины вывозим? Позорище сделали с Украины.
03.08.2022 12:31 Відповісти
Типа того
На палубі катера стоїть якийсь екскаватор з магнітом

Зовсім обанулись - щоб ми вивозили зброю, яка нам потрібна як повітря для дихання
03.08.2022 12:35 Відповісти
зараз кацапи щось підкинуть та пидимуть вой
03.08.2022 12:34 Відповісти
Ето называется. сбылась мечта кремля. Рашисты убивают украинцев и вывозят наше зерно, метал и остальное награбленное имущество и им никто ничего не может сделать, зато нам в трусы заглядывают. Вот ответ на все вопросы к чему стремиться кремлевский режим. С нас хотят сделать страну от которой все будут шарахаться и не иметь дела, а все дела будут решаться только с позволения кремля
03.08.2022 12:34 Відповісти
ну а ****?
мудрый нарид такэ обрав...
03.08.2022 12:36 Відповісти
Порушення суверенітету Держави


чого й добивається *****
03.08.2022 12:48 Відповісти
Вальтер,а з чого такі висновки?Зерно і перевезення його з України в треті країни-це величезний ляпас *****.Зразу показали,що і таке гівно як кацапи можно приструнити.Огляд продукції?А що вам на любому пункті пропуску кордону роблять?Чого вони в ваших речах копаються?Ви ж не терорист,начебто...
03.08.2022 13:23 Відповісти
Хто перевiряЭ ? Вбивцi,гвалтiвники,окупанти???Шо ти верзеш?
03.08.2022 15:06 Відповісти
Чого вивіз рашистського зерна не перевіряють?
03.08.2022 12:37 Відповісти
А при чому тут росія до нашого зерна? Хочу спитати це в ООН?
03.08.2022 12:38 Відповісти
Я, про теж саме.
03.08.2022 12:38 Відповісти
Мені здається, що Порох на таку "інспекцію" не пішов би.
Це ганьба і порушення суверенітету Держави.
На таке здатен тільки "какая разніца боНЕвтикальник 👿
03.08.2022 12:39 Відповісти
Мишкевич,та тти ніяк не заспокоїшся...Пішов на обшук воїнів УКРАЇНИ твій всепереможний сивоногий гетьман,навіть патрони в рожках перераховували,перед пропуском в ДАП.Не мели язиком,дурню...
03.08.2022 13:26 Відповісти
Прогнозовано, поступилися частиною суверенітету за можливість продати зерно, враховуючи що грошей в державі нема можливо воно того варте.
03.08.2022 12:41 Відповісти
Ганьба ганебна.
03.08.2022 14:04 Відповісти
Ктото ответит за свои слова после переговоров вСтамбуле , что агрессор вместе с украинцами не будет лазить по судам ? ???

журналисты , почему тишина?
03.08.2022 12:41 Відповісти
А сколько инспекционных групп побывало на Запорожской АЭС? А в Мариуполе? А в Оленевке в конце концов?
03.08.2022 12:42 Відповісти
03.08.2022 12:43 Відповісти
знайдуть візитку Яроша в купі зерна і все буде закінчено
03.08.2022 12:43 Відповісти
Кацапи перевіряють наші судна? ******, чи шо?
03.08.2022 12:46 Відповісти
Вони не наші і пшениця вже не наша, а продана, але! Величезне АЛЕ - судна ідуть із наших портів і Україну у чомусь підозрюють як кримінального

злочинця!

Не рашку-вбивцю, а Україну!

Це ганьба та порушення суверенітету Держави!
***** таки добився приниження України бодай у цьому 👿
03.08.2022 12:55 Відповісти
Будь ласка,або на форумі багато фізіономістів,які національнісь розпізнають на раз,два,або я не бачу хто з перевіряючих з якої країни.Допоможіть розпізнати...
03.08.2022 13:36 Відповісти
Це не складно-ось ти,наприклад, кацап...бо навiть через монiтор онучами й счами смердить..
03.08.2022 15:11 Відповісти
Мені цікаво. Що вони там хочуть знайти?
03.08.2022 12:50 Відповісти
А вдруг Порошенко продал Эрдогану пару Гимарсов или Байрактаров...
03.08.2022 12:53 Відповісти
А нех@йово хлопці "зробили разом" Україну та українців! Злодій з поліцейським обшукують потерпілого, чи немає у нього засобів самозахисту! У мене лише такі аналогії! Так витерти брудні чоботи об країну, якою керуєш, може тільки преzeдент зі своєю zeкомандою! Ганьба на весь світ!
03.08.2022 12:54 Відповісти
Якщо й погоджуватись на огляд то тільки для тих хто давав гарантії, але коли дозволили робити це рашці то це не тільки ганьба, а ще й підігравання російським наративам - що влада в Україні не здатна нічого самостійно проконтролювати.
03.08.2022 12:55 Відповісти
Квиташ,ти що зпечери виліз?Так кацапія і давала гарантії,і це була одна з умов.ООН і Турція на це пішли.Тепер організовують.Наші там тільки для того щоб не було провокацій кацапів.Невже мозок настільки не розвинений,що ти цього не розумієш?
03.08.2022 13:31 Відповісти
Що *****, кукурудзи ніколи не бачили?
03.08.2022 12:58 Відповісти
Це вже не днище, а щось набагато нище - кацапи повзають по українському судну.
03.08.2022 12:58 Відповісти
Що, будуть піцу пекти на пробу?
03.08.2022 12:59 Відповісти
Стидоба грьобана, знову з України зробили недовіру, а наш гарант буде сьогодні знову хвалитись, як вивозять зерно і яка удача і ні слова про те, що нас кацапські виродки перевіряють, то де ж перемога.
03.08.2022 13:05 Відповісти
Скиньте кацапів десь там у воду, бажано біля акул
03.08.2022 13:15 Відповісти
Троллям орков:

Спільна інспекційна група (СВУ) є https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations Об'єднані Нації підрозділ, створений https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations_resolution дозвіл 31/192 від 22 грудня 1976 року https://uk.upwiki.one/wiki/General_Assembly_of_the_United_Nations Генеральна Асамблея ООН .https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-about-1 [1] Його метою є підвищення ефективності адміністративного та фінансового функціонування https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations_system Система ООН і з цією метою він може проводити розслідування та розслідування на місцях.https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-about-1 [1] Спільний інспекційний підрозділ - єдиний незалежний зовнішній наглядовий орган системи ООН, уповноважений проводити оцінки, інспекції та розслідування в масштабах усієї системи.https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-2 [2] Він базується в https://uk.upwiki.one/wiki/Geneva Женева , https://uk.upwiki.one/wiki/Switzerland Швейцарія .https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-3 [3]
03.08.2022 13:37 Відповісти
Фермерам это показывайте. ПЕРЕД посевной.
03.08.2022 13:40 Відповісти
Спасибо турции за шмон, арахамия падаль
03.08.2022 14:37 Відповісти
Цей корабель вивозе зерно що ви там хочете знайти ідіоти?Коли корабель заходить це логічно може там зброя або контрабанда а коли корабель виходить с зерном яке анм скоріше продати що там хочете знайти ну не дебіли?!.
03.08.2022 17:54 Відповісти
 
 