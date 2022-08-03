Інспекційна група розпочала огляд судна з українським зерном поблизу Стамбула. ФОТОрепортаж

Міноборони Туреччини опублікувало кадри огляду першого судна з українським зерном.

Про це міністерство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільна інспекційна група досягла завантаженого кукурудзою суховантажного судна RAZONI, що стоїть на якорі біля входу в протоку Босфор у Чорному морі, і на борту почалася інспекційна діяльність", - йдеться в повідомленні.

