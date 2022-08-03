УКР
Судно RAZONI із українською кукурудзою пройшло перевірку у Стамбулі та незабаром вирушить до Лівану, - Міноборони Туреччини. ФОТОрепортаж

Інспекцію судна RAZONI із українською кукурудзою завершено.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільна інспекційна група завершила свою інспекційну діяльність на борту Razoni. Судно з 27 тис. тонн кукурудзи пройде через Босфор і незабаром вирушить до Лівану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.

Читайте: Інспекційна група розпочала огляд судна з українським зерном поблизу Стамбула. ФОТОрепортаж

Судно RAZONI із українською кукурудзою пройшло перевірку у Стамбулі та незабаром вирушить до Лівану, - Міноборони Туреччини 01
Судно RAZONI із українською кукурудзою пройшло перевірку у Стамбулі та незабаром вирушить до Лівану, - Міноборони Туреччини 02
Судно RAZONI із українською кукурудзою пройшло перевірку у Стамбулі та незабаром вирушить до Лівану, - Міноборони Туреччини 03
Судно RAZONI із українською кукурудзою пройшло перевірку у Стамбулі та незабаром вирушить до Лівану, - Міноборони Туреччини 04

зерно (3174) Туреччина (3664)
Топ коментарі
+19
Діти Лівана вже не помруть з голоду. А діти України дальше гинуть від ракет підараши.
показати весь коментар
03.08.2022 13:25 Відповісти
+8
Судно незалежної держави перевіряють терористи, я нічого не переплутав?
показати весь коментар
03.08.2022 13:27 Відповісти
+2
Бред сивой кобылы... Бубачка не рятівник. Бубачка преступник, государственный изменник как и Овощ. Это подтвердит тот факт, на что пойдут деньги от продажи нашего зерна.
показати весь коментар
03.08.2022 13:37 Відповісти
Діти Лівана вже не помруть з голоду. А діти України дальше гинуть від ракет підараши.
показати весь коментар
03.08.2022 13:25 Відповісти
Судно незалежної держави перевіряють терористи, я нічого не переплутав?
показати весь коментар
03.08.2022 13:27 Відповісти
Перепутал таки...
Спільна інспекційна група (СВУ) є https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations Об'єднані Нації підрозділ, створений https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations_resolution дозвіл 31/192 від 22 грудня 1976 року https://uk.upwiki.one/wiki/General_Assembly_of_the_United_Nations Генеральна Асамблея ООН .https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-about-1 [1] Його метою є підвищення ефективності адміністративного та фінансового функціонування https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations_system Система ООН і з цією метою він може проводити розслідування та розслідування на місцях.https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-about-1 [1] Спільний інспекційний підрозділ - єдиний незалежний зовнішній наглядовий орган системи ООН, уповноважений проводити оцінки, інспекції та розслідування в масштабах усієї системи.https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-2 [2] Він базується в https://uk.upwiki.one/wiki/Geneva Женева , https://uk.upwiki.one/wiki/Switzerland Швейцарія .https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-3 [3]
показати весь коментар
03.08.2022 13:33 Відповісти
слышь, а к чему ты это высрал?

с какого фига какая то срань проверяет зерно с Украины?
Дерьмак так приказал?
показати весь коментар
03.08.2022 14:20 Відповісти
Вы дурак?
показати весь коментар
03.08.2022 14:29 Відповісти
Бубачка рятівник всєя людства від голоду. Тепер в Лівані їстимуть попкорн і хвалитимуть другого після Черчілля героя.
показати весь коментар
03.08.2022 13:28 Відповісти
Бред сивой кобылы... Бубачка не рятівник. Бубачка преступник, государственный изменник как и Овощ. Это подтвердит тот факт, на что пойдут деньги от продажи нашего зерна.
показати весь коментар
03.08.2022 13:37 Відповісти
От экспортных операций государству идут только пошлины, как регулятору) зерно принадлежит частным структурам, а прошлогоднее уже и оплачено в прошлом году)
показати весь коментар
03.08.2022 14:33 Відповісти
ну хоть ливанцы наедятся
показати весь коментар
03.08.2022 13:34 Відповісти
Почему половина дебилов в касках, а другая половина без касок?Кто их выпустил из палаты?
показати весь коментар
03.08.2022 13:35 Відповісти
Добра новина. Наши селяни не дарма працювали, ризикували своїм життям збираючи урожай з полів. Є правда і довбоьоби які цього не розуміють.
показати весь коментар
03.08.2022 13:45 Відповісти
здохни, кацапюра...
забоится оно о прибылях "рискующих" землевладельцев...
показати весь коментар
03.08.2022 14:16 Відповісти
Кацапюри в 1932-1933 роках українських селян голодом нищили. Забирали вирощений врожай за дарма. Загоняли селян до колхозів працювати за трудодень.Це напевно були твої предкі. А ти їх викормиш. Так що дохнути тобі.
показати весь коментар
03.08.2022 14:47 Відповісти
За это Турция возьмет 25% с позорного договорняка для Украины
показати весь коментар
03.08.2022 14:28 Відповісти
 
 