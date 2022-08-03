Судно RAZONI із українською кукурудзою пройшло перевірку у Стамбулі та незабаром вирушить до Лівану, - Міноборони Туреччини. ФОТОрепортаж

Інспекцію судна RAZONI із українською кукурудзою завершено.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільна інспекційна група завершила свою інспекційну діяльність на борту Razoni. Судно з 27 тис. тонн кукурудзи пройде через Босфор і незабаром вирушить до Лівану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.

