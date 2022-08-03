Судно RAZONI із українською кукурудзою пройшло перевірку у Стамбулі та незабаром вирушить до Лівану, - Міноборони Туреччини. ФОТОрепортаж
Інспекцію судна RAZONI із українською кукурудзою завершено.
Про це повідомляє Міноборони Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.
"Спільна інспекційна група завершила свою інспекційну діяльність на борту Razoni. Судно з 27 тис. тонн кукурудзи пройде через Босфор і незабаром вирушить до Лівану", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина. Зараз у портах Одещини залишаються ще 16 суден з українським збіжжям, які чекають на відправлення.
Топ коментарі
+19 wislen Lem
показати весь коментар03.08.2022 13:25 Відповісти Посилання
+8 krot_lub
показати весь коментар03.08.2022 13:27 Відповісти Посилання
+2 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар03.08.2022 13:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спільна інспекційна група (СВУ) є https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations Об'єднані Нації підрозділ, створений https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations_resolution дозвіл 31/192 від 22 грудня 1976 року https://uk.upwiki.one/wiki/General_Assembly_of_the_United_Nations Генеральна Асамблея ООН .https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-about-1 [1] Його метою є підвищення ефективності адміністративного та фінансового функціонування https://uk.upwiki.one/wiki/United_Nations_system Система ООН і з цією метою він може проводити розслідування та розслідування на місцях.https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-about-1 [1] Спільний інспекційний підрозділ - єдиний незалежний зовнішній наглядовий орган системи ООН, уповноважений проводити оцінки, інспекції та розслідування в масштабах усієї системи.https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-2 [2] Він базується в https://uk.upwiki.one/wiki/Geneva Женева , https://uk.upwiki.one/wiki/Switzerland Швейцарія .https://uk.upwiki.one/wiki/Joint_Inspection_Unit#cite_note-3 [3]
с какого фига какая то срань проверяет зерно с Украины?
Дерьмак так приказал?
забоится оно о прибылях "рискующих" землевладельцев...