Війська РФ обстріляли селище Георгіївка на Донеччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли селище Георгіївка на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа всередині приватного житлового будинку. Пожежу локалізовано.

"Наразі подальше гасіння пожежі неможливе у зв'язку з інтенсивними обстрілами. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

