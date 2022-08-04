Ворог обстріляв два райони Миколаєва, одна з ракет влучила в проїжджу частину, - ОВА. ФОТОрепортаж

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Миколаєву.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, близько після 4-ї ранку 4 серпня у Миколаєві зафіксовано обстріли двох районів міста. Попередньо, немає жертв та потерпілих.

Як повідомили в ОВА, в результаті обстрілів пошкоджено житлові будинки, вибиті вікна та пошкоджений дах. На одному з місць обстрілів внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа.

Одна з російських ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар. Детальна інформація щодо наслідків ранкових обстрілів міста уточнюється

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потужні вибухи пролунали в Миколаєві, окупанти вдарили по двох районах міста, - Сєнкевич

У Миколаївському районі протягом доби ворог обстріляв Очаків та села. В результаті ранкового обстрілу окупантами Очакова пошкоджено електропідстанцію, внаслідок чого частина міста залишилась без електропостачання. Наразі проведені ремонтні роботи, постраждалих немає.

Ввечері 3 серпня під обстріл потрапило садівниче товариство в с. Лупареве Галицинівської громади. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, електромережу. Частині абонентів електропостачання відновлено, роботи тривають. Постраждалих серед громадян немає.

Також 3 серпня під обстріл потрапили села Шевченківської громади. В результаті поранення отримали дві людини в селі Зоря, загорівся житловий будинок в селі Шевченкове.

Дивіться також: Наслідки обстрілу Миколаєва: Пошкоджено будинки, є "приліт" на територію кінно-спортивної школи. ВIДЕО

В результаті обстрілів територій Баштанського району потерпілих немає.

На території та прилеглих населених пунктах Березнегуватської громади тривають обстріли. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Так, протягом минулої доби обстрілів зазнала територія біля с. Кавказ. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.







