Рашисти завдали ракетних ударів по інфраструктурному об'єкту, складах та зерносховищу в Запорізькій області, - Старух. ФОТО
У ніч на 4 серпня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Постраждалих немає. Ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. Зараз перебуває в задовільному стані", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько четвертої години ночі окупант завдав удару по складах агрофірмі в Тернуватскій громаді. Постраждалих немає.
"О 02:10 було обстріляне село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище", - додали у ОВА.
.......... наши бы то и так не думали идти захватывать бараки и ссуществ там обитающих, а вот ватники - видим.
кстати неплохая т.н. "ИПСО" - типо да мы не будем никогда хотеть делать то что столетиями делаем, а вы мол не сопротивляйтесь. Купились как всегда - после Тузлы то и даже после крымка - да че там, сами "солдаты" мол не вторгнутся, ибо братья же
Ось чому продовжується терор українського населення.