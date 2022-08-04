УКР
Рашисти завдали ракетних ударів по інфраструктурному об'єкту, складах та зерносховищу в Запорізькій області, - Старух. ФОТО

У ніч на 4 серпня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Рашисти завдали ракетних ударів по інфраструктурному обєкту, складах та зерносховищу в Запорізькій області, - Старух 01

"Одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Постраждалих немає. Ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. Зараз перебуває в задовільному стані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько четвертої години ночі окупант завдав удару по складах агрофірмі в Тернуватскій громаді. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районі н.п. Степногірськ на Запоріжжі, - ОВА

"О 02:10 було обстріляне село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище", - додали у ОВА.


Рашисти завдали ракетних ударів по інфраструктурному обєкту, складах та зерносховищу в Запорізькій області, - Старух 02
Рашисти завдали ракетних ударів по інфраструктурному обєкту, складах та зерносховищу в Запорізькій області, - Старух 03

обстріл (30409) ракети (4144) Запорізька область (3972) Старух Олександр (199)
а как кричали что: Если рссуким и украинцам прикажут стрелять друг в брата, то все солдики станут спинами на границе и простреляются в приказавших.
.......... наши бы то и так не думали идти захватывать бараки и ссуществ там обитающих, а вот ватники - видим.
кстати неплохая т.н. "ИПСО" - типо да мы не будем никогда хотеть делать то что столетиями делаем, а вы мол не сопротивляйтесь. Купились как всегда - после Тузлы то и даже после крымка - да че там, сами "солдаты" мол не вторгнутся, ибо братья же
04.08.2022 09:42 Відповісти
Мабуть такі як ти і кричали. Коли кацапня зрівняла Алеппо, їх любимими цілями були лікарні, школи, та зерносховища вже тоді всім адекватним було зрозуміло, що це мерзотні сатанинські виродки.
04.08.2022 10:15 Відповісти
Прокинувся і чув другий прильоту, москалі пітараси
04.08.2022 10:45 Відповісти
Всі розповіді, що США заборонили обстрілювати територію кацапстану поширюють путінські агенти в Україні . Для цих агентів - рф і є своя територія, а Україна - ворожа територія.
Ось чому продовжується терор українського населення.
04.08.2022 11:24 Відповісти
 
 