Рашисти завдали ракетних ударів по інфраструктурному об'єкту, складах та зерносховищу в Запорізькій області, - Старух. ФОТО

У ніч на 4 серпня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Постраждалих немає. Ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. Зараз перебуває в задовільному стані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько четвертої години ночі окупант завдав удару по складах агрофірмі в Тернуватскій громаді. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районі н.п. Степногірськ на Запоріжжі, - ОВА

"О 02:10 було обстріляне село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище", - додали у ОВА.





