Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли Сумську область. Зафіксовано 36 прильотів, - ОВА. ФОТО
Російські окупаційні війська завдали ударів по громадах Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"З п'ятої ранку росіяни почали обстріл Шалигинської громади, 12 мінометних прильотів. І ще 10 прильотів з артилерії о шостій ранку. З 5:30 почався мінометний вогонь по Краснопільській громаді, 8 прильотів", - йдеться у повідомленні.
У Ова додають, що у Новослобідській громаді майже о шостій ранку по двом селам громади росіяни відкрили вогонь, 6 прильотів по приватним будинкам цивільних людей, вулицям, городам. Зайнялися пожежі. Попередньо, обійшлося без людських жертв.
