Групу чоловіків затримали в лісі на Київщині: Підозрюють, що це ДРГ. ФОТО

У лісі на Київщині затримали групу чоловіків. Їх підозрюють у причетності до ДРГ та передали до СБУ.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціальний підрозділ, виконуючи бойове завдання у лісовій частині Бучанської громади, відстежуючи диверсійно-розвідувальні групи ворога, затримали групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у хащах", - розповів Цапілєнко.

За словами журналіста, чоловіків передали до СБУ для встановлення всіх обставин.

Також читайте: Затримано російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини, - СБУ. ВIДЕО

Групу чоловіків затримали в лісі на Київщині: Підозрюють, що це ДРГ 01

+85
СБУ може перевірити ОП на наявність диверсантів?
04.08.2022 10:11
+61
Паляниця ?
04.08.2022 10:11
+60
04.08.2022 10:14
Паляниця ?
04.08.2022 10:11
Не вимовлять - одразу розстріляти
04.08.2022 10:12
Можуть бути донбасяу, так що скажуть "паляниця" і це не показник, а розстріляти потрібно
04.08.2022 16:27
Залізниця.
04.08.2022 10:13
будівельна бригада?
04.08.2022 13:37
цвях
04.08.2022 17:49
Нісенітниця
04.08.2022 10:17
Та це конрольний пострiл...😬😄
04.08.2022 11:46
Палуныца - а це що таке?

а вони вимовляють! 😂
04.08.2022 13:16
šaursliežu dzelzceļš
04.08.2022 10:20
в лесу?
04.08.2022 10:27
chei Krim , litovec?
04.08.2022 10:34
Інколи від простого запитання "Коли ви востаннє відвідували перукарню?" в москаля контузія стається.
04.08.2022 11:07
👍😂
04.08.2022 11:47
Якщо то - "грибники" чи "ягідники", то я - "папа Римський" Навіть судячи по екіпіровці! Так по гриби чи ягоди люди на Поліссі не ходять! Перевірить легко - привести місцевих людей і хай поговорять - по "говірці" буде видно хто вони такі Бо по гриби здалеку люди не їздять - гриби псуються швидко А якщо будуть наполягать - повести в ліс і змусить збирать гриби А потім ті гриби посмажить і дать з"їсти Хто виживе - їх щастя!
04.08.2022 11:18
То чорні лісоруби
04.08.2022 21:35
Не підкажете на якій зупинці мені зійти аби купити паляницю, бо так захмарило, а в мене гудзик на дощовику відірвався, а парасольку я у передпокою забув, хвилююсь, що заслабну.

А теперь пусть расскажут, о чем я
04.08.2022 13:11
Даже я не русский в одну секунду всё прочёл и на лету всё перевёл. Дурацкие у вас тесты.
04.08.2022 18:14
СБУ може перевірити ОП на наявність диверсантів?
04.08.2022 10:11
А что из проверять? В этой ж.ОПе почти все бывшие рыгоаналы, а это враги. И рулит ими агент ФСБ с погремухой Козырь, в миру Дерьмак.
04.08.2022 10:16
В "ОП" и партии "СН" - диверсант/предатель каждый пятый!
Как и четыре предыдущих.......
04.08.2022 10:34
04.08.2022 10:14
Дивно, не було таких новин ...
04.08.2022 10:38
так местные и не сообщают. как-то своими силами обходятся, инструмента сейчас достаточно.
04.08.2022 11:53
Який "десяток"! Їх там сотні! І просто "бомжують" - по дачах покинутих ночують та у людей з городів овочі крадуть І "приймаки" є - за їжу і дах над головою у людей батрачать! Осінь прийде - повилазять і здаваться прийдуть! Бо "голод - не тітка"!
04.08.2022 11:25
Забули ще про Сумщину...🤔
04.08.2022 11:51
Якщо читаєте мої коментарі - то, мабуть, помітили, що я пишу лише про те, що знаю напевне (якщо інформація сумнівна - то обов"язково про це відмічаю) Якщо я спілкуюся з ЗСУ, територіалами, поліцією, МНС, мисливцями та рибалками Чернігівщини, то я трохи володію інформацією Про Сумщину у мене інформації детальної нема - тому не пишу
04.08.2022 19:25
Нарешті мармизи не замилені. В другого зліва на морді написано шо кацап
04.08.2022 10:14
Та і збіжжя за спинами говорить,що не грибники
04.08.2022 10:22
Колоборанти співчуваючи рашкостану.
04.08.2022 10:40
На захєрчєнка схожий (того, що був курощип).
04.08.2022 11:52
паспорта проверили?
04.08.2022 10:15
если это дрг то они тебе любой паспорт смогут показать хоть гражданина вселенной , но 7 человек в лесу и не могут объяснить что они там делают это наталкивает на некоторые размышление
04.08.2022 10:20
Та нехай показують, опитати сусідів по адресі справа години.
04.08.2022 10:22
Ховалися від мобілізації?
04.08.2022 10:24
Хіба що вже отримали повістки, а так могли б дома ховатись.
04.08.2022 10:26
Дайте їм щось почитати українською.
04.08.2022 10:17
а если прочитают?
04.08.2022 10:19
На поліграфі нехай читають.
04.08.2022 10:21
а почему вы спрашиваешь? может просто собирали гриб и мин?
04.08.2022 10:22
одне слово - "нісенітниця". Щоб багато часу не витрачати.
04.08.2022 11:56
Ходоки к Ермаку шли, пожаловаться на качество лесных дорог на Полесье и отсутствие сахара в брянской "Пятерочке"...
04.08.2022 10:19
Напевно, здичавілі окупанти
04.08.2022 10:19
На вид схожі на диверсантів: одного віку, однаково стрижені, пики робітничо-селянські. Тільки той що в центрі контрастує з ними і віком і пикою.
04.08.2022 10:20
То Білосніжка.
04.08.2022 10:23
той одіжратий -їхній повар
04.08.2022 10:27
ТО "старшой"!
04.08.2022 11:26
можливо, це ухилянти від мобілізації...
04.08.2022 12:15
Якась неповна інфа, а документи, пояснення від них?
04.08.2022 10:21
Якщо б затримані були в рашистських одностроях при амуніції та зі зброєю, то був би вірний признак готовності ударного угрупування ворожих військ до вторгнення на територію України, як у лютому цього року.
04.08.2022 10:21
Камуфляж і зброя можуть бути десь сховані і чекати на час Х.
04.08.2022 10:27
Окажутся огендами Гурмо как и Шевченок.
а без униформы - так просто жарили шашлычки на майские и заманивали врага в засаду на запашок.
04.08.2022 10:24
пароль "паляниця", якщо ні в розход без розмов
04.08.2022 10:25
парашники. "семерых смелых" из себя корчили, как диды завещали )
04.08.2022 10:25
nado po mordam v socsetjah ih poiskati - srazu vse bude jasno.
04.08.2022 10:27
Грибники, лесные братья, робингуды, турысты или кто?
История Франции в помощь:
- Ваше преосвященство! А как отличить добропорядочного католика от протестанта?
- Убивайте всех подряд. На том свете Бог разберется кто католик а кто нет. ©
04.08.2022 10:27
оно то так, но боха то нет
04.08.2022 11:22
явно не ягоди збирали, а хоч змогли пояснити звідки вони родом?
04.08.2022 10:28
Це секція спортивного мастурбування на тренуванні.
04.08.2022 10:29
Імена та місця проживання... Сусіди не впізнали = на гілляку
04.08.2022 10:30
Якщо вони українці то є рідня і місце да проживають...це по мені дезертири бо у нас на львівщині теж в селах є такі шо ховаються по лісам."Зелені" які живуть в лісових хащах.
04.08.2022 10:33
Не здивуюсь якщо це виявляться ВИКОРМИШИ з лугандону,чи як там ?А! "Наші люді з окупаціі", яких ВОСЬМИЙ рік фінансує та вирощує КМУ та МінСОЦполітики,які скажуть не тільки поляниця а і полуниця з льохом.Вони,якщо не дурні,скажуть,що переходять в Україну,бо жити без неї не можуть і все буде Ок.Справа в тому,що тут одні довбо₴&и оголосили,що приймуть всіх,кого не попадя,навіть без ПАШПОРТІВ.Чому не скористатись такою дурістью України?
04.08.2022 10:35
Самий перевірений засіб для розв'язування язика ще з 90х - паяльник.
04.08.2022 10:35
Не гуманно---краще три літра молока парного і ржавого оселедця та в камеру без параші на три дні...
04.08.2022 10:40
ТЕСТ : "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля укрзалізниці!"
04.08.2022 10:38
Юля Тимошенко цей тест не пройшла би. Сказала би "Крапивницки паляници зи смакам палуници прадаюца у крамници біля укрзалізници!
04.08.2022 11:02
Ну, по ним же видно, що це зондер-команда Кадирова, готували замах на Боневтіка, як мінімум)))
04.08.2022 10:39
Не вооружённым глазом видно что это цыгане или как их ещё называют толерантно "ромы" наверное ищут где табор переселит, лепить с них ДРГ это просто смешно 😀
04.08.2022 10:40
Всеравно расстрелять. Почему не сделать закон при котором нахождение группы 3 и более людей в лесу-сразу расстрел? Ну ли пожизненное. Ведь все знают что посещать леспа запрещено.
04.08.2022 10:45
Хтось захотів слави за "велику роботу" і боротьбу з диверсантами. Видно ж відра та гребінку для збору чорниць.
04.08.2022 10:43
З одною "гребінкою" на сім рил? ТИ хоч раз сам чорницю збирав? І якщо збирають гребінкою - то через годину-дві ягоди треба перемить, відсортувать і переробить - бо зіпсуються А це зробить можуть тільки місцеві люди - перевірить легко
04.08.2022 11:32
То свої, одразу видно. Швидше всього зброю покинуту шукали.
04.08.2022 10:44
Трофейна команда. Пішли по гриби Калашникова.
04.08.2022 11:24
та не... грибники))) пасматрите в их честные глаза ))))) и не хитрый прикид))))
04.08.2022 10:44
На бомжей не похожи - ДРГ!
04.08.2022 10:47
БРЕХНЯ зелених *********, хлопці через білорусів на роботу до Польщі планували їхать, подивіться на обличчя
04.08.2022 10:50
А чому ж обличчя не замалювали, так як колоборантам та зрадникам?
04.08.2022 10:55
Тоді мабудь краще було одразу про це сказати. А то запишуть в діверсанти і привіт.
04.08.2022 11:13
Більше схожі на бригаду заробітчан з прорабом, або ухилянтів від призову з провідником.
04.08.2022 10:52
будували посеред лісу доміки білкам?
04.08.2022 11:12
обычные селюки, нашли видимо какой то метал или схрон вот и тягают толпой ночью
04.08.2022 10:54
Такі ДРГ живуть прямо в центрі Києва на Центральному ЖД вокзалі прямо на площі під церквою МП і слідкують за двіжом на вокзалі. І ніхто їх не чіпає, наче вони зачаровані.
04.08.2022 11:05
Грібнікі, мля... ну нічо, паяльник в сраку і все разкажуть...
04.08.2022 11:10
3 месяца сидели буряті в погребе и учили українську мову и когда им показалось что уже віучили и можно вілезьти как ...
04.08.2022 11:13
точно, віртуальні боти порошенка.
правільно, Андрюша?
04.08.2022 11:17
С зекрысиного эсьбыу станется -то Чонгар помогли разминировать,а теперь миллион украинцев в боты записали и набрехали,что они ликвидированны - потом зесрань будет удивляться -"за что?"
04.08.2022 11:26
педики-медведики....
04.08.2022 11:50
Да видно что русиш швайн.
04.08.2022 12:30
Може це втікачі з якоїсь колонії...
04.08.2022 12:59
О, оце справді схоже.
04.08.2022 18:48
Якщо це диверсійна група. то дай боже, щоб тільки такі диверсанти пленталися по нашіх лісах. У жодного навіть по мінімальних нормах не розвинена м'язова маса. Звичайні бомжі попали під роздачу. Раніше жили в Києві, а тепер голод викинув їх на село городи обкрадати.
04.08.2022 13:07
Ruki podnimatj umejut. Voprosi jesho jestj?
04.08.2022 13:26
це чуваки з Калинівського рн Вінницької обл, але якого хера вони там роблять?
04.08.2022 13:33
Звідки інфа???
04.08.2022 21:56
Всі мордяки затягані заморені небрити брудні.Вони схожі більше урків і якесь не соціальне лайно.В центрі головний це 100% однаковий у всіх вік крім одного Це не дрг щось друге.
04.08.2022 14:50
"...не змогли пояснити, що вони роблять у хащах..." А навіщо питати, що вони роблять, має цікавити звідки вони з'явилися, що і де збиралися робити.
04.08.2022 18:09
Схоже на дрг. А старший по центру їхній курато
05.08.2022 01:24
 
 