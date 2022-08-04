Групу чоловіків затримали в лісі на Київщині: Підозрюють, що це ДРГ. ФОТО
У лісі на Київщині затримали групу чоловіків. Їх підозрюють у причетності до ДРГ та передали до СБУ.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Спеціальний підрозділ, виконуючи бойове завдання у лісовій частині Бучанської громади, відстежуючи диверсійно-розвідувальні групи ворога, затримали групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у хащах", - розповів Цапілєнко.
За словами журналіста, чоловіків передали до СБУ для встановлення всіх обставин.
