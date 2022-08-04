УКР
Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Рашисти скинули снаряди на житлові квартали. Поліцейські задокументували 18 злочинів РФ проти мирного населення протягом доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомляють у Нацполіції.

Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 01

"Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Часів Яр, Соледар, Мар’їнка, селах Шевченко, Ласточкине, Бахмутське, Георгіївка. Російська армія била по цивільних людях з авіації, артилерії, танків, РСЗВ "Ураган", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об’єктів – 8 житлових будинків, автомобілі тощо. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА


Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 02
Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 03
Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 04

Читайте: Українські захисники відбили спроби наступу росіян на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб ЗСУ


Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 05
Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 06
Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 07
Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 08
Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 09
Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 10
Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція 11

обстріл (30447) Нацполіція (15435) Донецька область (9381)
Погано, що люди гинуть. Порахувала,що обстріли були по 10 населених пунктах, 11 будинків розбито. То виходить,що гатять з усього вище перечисленного куди попало і часто по горобцях.
04.08.2022 11:01
Цього не може бути . Адже всім відомо , що вони деморалізовані , п'яні , не підкоряються командуванню та тікають .
04.08.2022 11:04
це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО:

www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
04.08.2022 11:13
Всі розповіді, що США заборонили обстрілювати територію кацапстану поширюють путінські агенти в Україні . Для цих агентів - рф і є своя територія, а Україна - ворожа територія.
Ось чому продовжується терор українського населення.
04.08.2022 11:23
 
 