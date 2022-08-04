Російські окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини. Є вбиті та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Рашисти скинули снаряди на житлові квартали. Поліцейські задокументували 18 злочинів РФ проти мирного населення протягом доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Часів Яр, Соледар, Мар’їнка, селах Шевченко, Ласточкине, Бахмутське, Георгіївка. Російська армія била по цивільних людях з авіації, артилерії, танків, РСЗВ "Ураган", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об’єктів – 8 житлових будинків, автомобілі тощо. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

