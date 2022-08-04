Військовому РФ, який катував та імітував страту цивільних мешканців Київщини, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

На Київщині повідомили про підозру командиру бойової машини армії РФ, який катував та імітував страту цивільних громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заступнику командира взводу – командиру бойової машини 1 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 батальйонної тактичної групи збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року під час захоплення села Луб’янка Бучанського району Київської області підозрюваний на одній з вулиць села зупинив трьох місцевих мешканців. Направивши на них автоматичну зброю та погрожуючи вбивством, загарбник наказав потерпілим пройти до господарського приміщення на території одного з домоволодінь. Там він допитував чоловіків про їхню належність до Збройних сил України та інших військових і громадських формувань, місцеперебування таких підрозділів, правоохоронних органів, а також військовослужбовців АТО/ООС, повідомили в ОГП.

Також підозрюваний надягнув на голову одного із затриманих мішок, зав’язав йому руки за спиною та завдавав удари прикладом автомата по голові. Після цього він поставив трьох чоловіків на коліна та продовжив завдавати їм удари по різних частинах тіла й проводити незаконний допит.

Водночас військовослужбовець РФ здійснював постріли в напрямку потерпілих, імітуючи їхню страту. По черзі він відводив затриманих у підвал, де змушував роздягатися та шукав на їхніх тілах символічні татуювання, йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Київській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ.

