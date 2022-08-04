УКР
Тіла цивільних досі лежать на вулицях Маріуполя, окупанти відмовляються проводити поховання, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

На вулицях тимчасово окупованого Маріуполя досі лежать тіла загиблих цивільних. Так звана "влада" не збирається реагувати.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтаскуючи частини тіл по району", - зазначив він.

За словами Андрющенка, окупаційна "влада" відмовляється реагувати на звернення місцевих мешканців та проводити поховання, відповідаючи "кому треба, хай той і поховає".

Також, додав радник мера, окупанти роздають місцевим жителям фотографії з моргу для пошуку загиблих рідних.

"Маріупольці кажуть, що близькі психично не витримують такий пошук. Більш того, самі окупанти завляють що в "каталозі смерті" не більш 20 відсотків від усіх, що пройшли через морг на Метро", - підсумував Андрющенко.

+12
Зато рашисты и колаборанты уже месяц рассказывают как в Мариуполе жизнь налаживается. Сразу видно как налаживается.
04.08.2022 11:47 Відповісти
+11
свино-собачня
04.08.2022 11:41 Відповісти
+10
Самое обидное в том что выжило много ватников. На связь вышло несколько людей, которых я уже несколько лет не видел и которые о политике никогда не заикались. А тут расцвели, зараза. Моментально оба были вычеркнуты из жизни навсегда. Один предлагал, за деньги, участие в кацапских праздниках, другой утверждал что в Мариуполе украинцев никогда и не было. Будь они прокляты!
04.08.2022 11:56 Відповісти
свино-собачня
04.08.2022 11:41 Відповісти
Коли ж вже і в них таке буде...
04.08.2022 11:46 Відповісти
Зато рашисты и колаборанты уже месяц рассказывают как в Мариуполе жизнь налаживается. Сразу видно как налаживается.
04.08.2022 11:47 Відповісти
особенно на канале в ютуб -мариуполь сейчас--прям экзтаз...надежда о светлом будущем квази коммунизме..еще не много изаживут наново))
04.08.2022 12:05 Відповісти
Було відео з маріупольського пляжу, де на піску лежить труп чоловіка. Навіть, не в пакеті.
Люди просто купаються в морі...Раніше таке не можливо було уявити, а зараз психіка у людей вже інша. Більш витривала.
04.08.2022 11:52 Відповісти
Самое обидное в том что выжило много ватников. На связь вышло несколько людей, которых я уже несколько лет не видел и которые о политике никогда не заикались. А тут расцвели, зараза. Моментально оба были вычеркнуты из жизни навсегда. Один предлагал, за деньги, участие в кацапских праздниках, другой утверждал что в Мариуполе украинцев никогда и не было. Будь они прокляты!
04.08.2022 11:56 Відповісти
Если украинцев в Мариуполе никогда небыло то получается что росийская армия уничтожила больше 20 тысяч рузких? Интересно задать такой вопрос рашистским пропагандонам
04.08.2022 12:11 Відповісти
Вони скажуть, що тепер нарешті українців не залишилося.
04.08.2022 12:14 Відповісти
Он уничтожения города назвал "активной фазой", очень удивился когда узнал, что из оккупации выехал в Украину. С четырнадцатого года город начал расправлять украинские плечи, многие переосмыслили кто и где они. Оказывается что вата затаилась. Что самое интересное это неукраинец вполне неплохо жил, родился в Мариуполе и прожил сколько успел. Я не могу понять что этому уроду ещё не хватало, страна дала ему все. Неужели такие как он не могут без хозяйского сапога в заднице и чтоб руины и смерть кругом? Ну да, у нас и греки и русские были, но в первую очередь все мы граждане Украины. А это обязывает.
04.08.2022 12:21 Відповісти
"Нікаґда" - це у ватній хронології до 1991 р. "А патом панаєхалі біндєри і сталі за рускій єзиґ ущємлять."
04.08.2022 14:34 Відповісти
ватный лофт как у ватников
04.08.2022 12:04 Відповісти
Бажаю щоб по всій кацапії так валялися тварюки які підтримують війну
04.08.2022 12:10 Відповісти
04.08.2022 12:53 Відповісти
Ну як, напівбавовняний Марік? Подобається руській мір?
04.08.2022 14:05 Відповісти
Так повинно виглядати кожне російське місто. Ці гобліни повинні заплатити за все що вони зробили в Україні.
04.08.2022 15:19 Відповісти
Окупанти зрозуміло, бо то нелюди. Але чому ті хто там залишилися не хочуть поховати своїх же земляків, сусідів, друзів?! Що це за пофігізм, що трупи і скелети лежать по усьому місту. Не розумію.
04.08.2022 19:45 Відповісти
 
 