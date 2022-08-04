Тіла цивільних досі лежать на вулицях Маріуполя, окупанти відмовляються проводити поховання, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
На вулицях тимчасово окупованого Маріуполя досі лежать тіла загиблих цивільних. Так звана "влада" не збирається реагувати.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтаскуючи частини тіл по району", - зазначив він.
За словами Андрющенка, окупаційна "влада" відмовляється реагувати на звернення місцевих мешканців та проводити поховання, відповідаючи "кому треба, хай той і поховає".
Також, додав радник мера, окупанти роздають місцевим жителям фотографії з моргу для пошуку загиблих рідних.
"Маріупольці кажуть, що близькі психично не витримують такий пошук. Більш того, самі окупанти завляють що в "каталозі смерті" не більш 20 відсотків від усіх, що пройшли через морг на Метро", - підсумував Андрющенко.
Люди просто купаються в морі...Раніше таке не можливо було уявити, а зараз психіка у людей вже інша. Більш витривала.