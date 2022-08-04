Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Російські загарбники перетворили Попасну (Луганщина) на суцільні руїни.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Випалена земля, подекуди будинки досі тліють, літня зелень не може сховати "вбивство" міста окупантами. "Вбита" - це саме те слово, яке описує фото нижче. Попасна фактично повністю знесена з лиця землі обстрілами з боку військ росії. Але орки не зупинилися, і навіть захопивши - досі гатять по місту.
Промислова та житлові зони - суцільні руїни, місиво з будівельного сміття", - наголосив очільник обладміністрації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Совок він сам по собі суїцидний.