Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські загарбники перетворили Попасну (Луганщина) на суцільні руїни.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Випалена земля, подекуди будинки досі тліють, літня зелень не може сховати "вбивство" міста окупантами. "Вбита" - це саме те слово, яке описує фото нижче. Попасна фактично повністю знесена з лиця землі обстрілами з боку військ росії. Але орки не зупинилися, і навіть захопивши - досі гатять по місту.

Промислова та житлові зони - суцільні руїни, місиво з будівельного сміття", - наголосив очільник обладміністрації.

Також читайте: Виїхати з окупованої Луганщини можна трьома шляхами, виїзд через РФ та інші країни коштує до 300 євро, - Гайдай

Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай 01
Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай 02
Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай 03
Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай 04
Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай 05
Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай 06
Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай 07
Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай 08
Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай 09
Навіть після окупації Попасної рашисти продовжують обстрілювати місто, - Гайдай 10

Єдине велике підприємство навколо якого виросло місто Попасна це ТДВ Попаснянський ВРЗ. Більше ніяких великих підприємств там немає
04.08.2022 12:51 Відповісти
ПРийшов совок і зруйнував совкову архітектуру.

Совок він сам по собі суїцидний.
04.08.2022 11:54 Відповісти
Гидота кацапська проклята
04.08.2022 11:54 Відповісти
Шрьодера туди, нехай полиже своїм друзям сраку.
04.08.2022 12:00 Відповісти
краще Дерьмака
