На Хмельниччині чоловік у соцпритулку викрав у сім'ї переселенців 750 000 грн. Його засудили до 7,5 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Чоловік поселився на ніч у соціальному притулку у місті Славута, де ночували вимушені переселенці. Там він викрав сумку з заощадженнями родини з Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним неодноразово судимого жителя м. Херсон у крадіжці понад 750 тис грн, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України). Рішенням Славутського міськрайонного суду йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.
"Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року чоловік поселився на ніч у соціальному притулку у місті Славута, де ночували вимушені переселенці. Там він викрав сумку з заощадженнями родини з Донецької області. Чоловіка затримали на блокпосту в селищі Летичів, коли він намагався виїхати за межі області. Викрадені кошти у нього вилучили та повернули власникам", - йдеться у повідомленні.
Как минимум ты ехал не как беженец, а имея бабки. А эти люди потеряли ВСЕ.
и все что он имели на всю семью - это эти сраные 20 тыс, за которые максимум можно халупку купить, не первой свежести.
и больше у них нет НИЧЕГО.
прокляты и ты и все кто не нашел ничего лучшего чем упрекнуть их за то что в отеле не поселились.
а про вора, что симптоматично - ни слова.
кацапа сразу видно - абы обосрать жертву.
тьфу, что за..
и какое отношение имеет твой поганый высер, обвиняющий жертву, к тому что ты - подонок, защищаешь вора, обокравшего тех у кого кроме этих 20 тысяч нет ничего, понимаешь - НИЧЕГО!
На сколько им хватит этих денег если они будут в гостиницах останавливаться? а ведь эти деньги, как правильно сказал другой мудак вроде тебя выше - на них можно домик купить где-нибудь в глухом селе, правда.
А можно просто проесть и в гостинице прожить, супер идея.
по-твоему - жертва виновата что у нее украли, что ее убили, точно так же как Украина у москалей виновата что Россия на нее напала.
а про вора - ни слова.
тварь, гори в аду.
Охереть. Так и сделай когда твой дом разбомбят.
гори в аду подонок.
Причому, накопичень в мене набагато менше, ніж у цих людей. Таке враження, що люди, які нахаляву отримали у спадок або від держави житло - думають, що тільки в своєму і можна жити. А платити оренду для них то смертельно. Мерзотні ви істоти.
Гроші для того і відкладають, щоб у критичний момент можна було і квартиру орендувати за потребою.
24-28 февраля ехали из Мелитополя в Тернополь. Одну ночь ночевали в неотапливаемой хате, потому что других вариантов вообще не было. Другую ночь в двухместном номере, вшестером. Не из экономии, поверьте ..
Таких крыс давить надо, а не сроки давать.