На Хмельниччині чоловік у соцпритулку викрав у сім'ї переселенців 750 000 грн. Його засудили до 7,5 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Чоловік поселився на ніч у соціальному притулку у місті Славута, де ночували вимушені переселенці. Там він викрав сумку з заощадженнями родини з Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним неодноразово судимого жителя м. Херсон у крадіжці понад 750 тис грн, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України). Рішенням Славутського міськрайонного суду йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Читайте також: Двом псевдопосадовцям окупаційних адміністрацій "ЛНР" повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

"Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року чоловік поселився на ніч у соціальному притулку у місті Славута, де ночували вимушені переселенці. Там він викрав сумку з заощадженнями родини з Донецької області. Чоловіка затримали на блокпосту в селищі Летичів, коли він намагався виїхати за межі області. Викрадені кошти у нього вилучили та повернули власникам", - йдеться у повідомленні.

На Хмельниччині чоловік у соцпритулку викрав у сімї переселенців 750 000 грн. Його засудили до 7,5 років, - Офіс Генпрокурора 01
На Хмельниччині чоловік у соцпритулку викрав у сімї переселенців 750 000 грн. Його засудили до 7,5 років, - Офіс Генпрокурора 02

крадіжка (664) Донецька область (9381) переселенці (995) Офіс Генпрокурора (3401) Хмельницька область (1010)
+19
Ви мабуть не приймали до себе біженців яких ніч застала в дорозі, люди мають пункт призначення і часто не мають уявлення де можна перепочити, дехто як от той чоловік вирішили скористатися.
показати весь коментар
04.08.2022 12:34 Відповісти
+17
У людей с собой было 20+ тыс долл и они решили сэкономить на аренде жилья или гостинице
показати весь коментар
04.08.2022 12:28 Відповісти
+14
С местами в гостиницах и квартирами было и есть весьма напряжённо, если ты не в курсе.
показати весь коментар
04.08.2022 12:33 Відповісти
мразота
показати весь коментар
04.08.2022 12:27 Відповісти
У людей с собой было 20+ тыс долл и они решили сэкономить на аренде жилья или гостинице
показати весь коментар
04.08.2022 12:28 Відповісти
С местами в гостиницах и квартирами было и есть весьма напряжённо, если ты не в курсе.
показати весь коментар
04.08.2022 12:33 Відповісти
Не брешіть, ч особисто їздив з сім'єю на відпочинок на Хмельниччину, жодних проблем з готелями не відчув
показати весь коментар
04.08.2022 12:40 Відповісти
Хорошо живешь - во время войны ездить на отдых туда где люди спасаются от войны. и ты настолько не занят при этом, что можешь позволить себе комменты писать на Цензоре? Хорошо платят в Ольгино я смотрю.
Как минимум ты ехал не как беженец, а имея бабки. А эти люди потеряли ВСЕ.
и все что он имели на всю семью - это эти сраные 20 тыс, за которые максимум можно халупку купить, не первой свежести.
и больше у них нет НИЧЕГО.
прокляты и ты и все кто не нашел ничего лучшего чем упрекнуть их за то что в отеле не поселились.
а про вора, что симптоматично - ни слова.
кацапа сразу видно - абы обосрать жертву.
показати весь коментар
04.08.2022 13:22 Відповісти
чем занимается СБУ, что даже на такой теме зашли высрались ольгинцы и выходит что виноват не вор который украл последние деньги у людей которые потеряли ВСЕ - жилье, работу, судьбы, а виноваты у них переселенцы - за то что смогли выжить и все что вывезли из какого-нибудь Ирпеня или Бучи или Харькова или Херсона или любого разгромленого села в Харьковской или Запорожской области - это несчастные 20 тысяч, на которые все что можно купить - маленький домик где-нибудь в селе?
тьфу, что за..
показати весь коментар
04.08.2022 13:35 Відповісти
Підтримую, навіщо гроші які відклали на купівлю житла, витрачати на готелі. Але в мене інше питання : як злодій дізнався про гроші ?
показати весь коментар
04.08.2022 15:03 Відповісти
це все круто.. але я не розумію, невже сім`я з майже лимоном гривень кешем на кармані не могла зняти собі якусь гостінічку за 600 грн за ніч? Чи солодкий смак халяви та принцип "копієчка до копієчки" все перекриває?
показати весь коментар
04.08.2022 12:29 Відповісти
Ще й чавака під статтю підвели. Може він ті гроші Притулі на байрактар віз.
показати весь коментар
04.08.2022 12:32 Відповісти
суд визнав винним неодноразово судимого жителя м. Херсон у крадіжці понад 750 тис грн, вчиненій повторно
показати весь коментар
04.08.2022 14:27 Відповісти
Ви мабуть не приймали до себе біженців яких ніч застала в дорозі, люди мають пункт призначення і часто не мають уявлення де можна перепочити, дехто як от той чоловік вирішили скористатися.
показати весь коментар
04.08.2022 12:34 Відповісти
А ви приймали?
показати весь коментар
04.08.2022 13:02 Відповісти
я принимала. И сейчас живут. И в двух сдаваемых квартирах сейчас аренду сделала бесплатной - платят только коммуналку.
и какое отношение имеет твой поганый высер, обвиняющий жертву, к тому что ты - подонок, защищаешь вора, обокравшего тех у кого кроме этих 20 тысяч нет ничего, понимаешь - НИЧЕГО!
На сколько им хватит этих денег если они будут в гостиницах останавливаться? а ведь эти деньги, как правильно сказал другой мудак вроде тебя выше - на них можно домик купить где-нибудь в глухом селе, правда.
А можно просто проесть и в гостинице прожить, супер идея.
показати весь коментар
04.08.2022 13:25 Відповісти
Окрім того, є така штука як гугл. Відкриваєш і там тих гостиниць - безліч. А тепер можете починати розказувати шо в донбасят був кнопковий телефон, а гуглом їи бендерівці заборонили користуватися...
показати весь коментар
04.08.2022 13:04 Відповісти
только кацап может перекладывать вину с жертвы на вора.
по-твоему - жертва виновата что у нее украли, что ее убили, точно так же как Украина у москалей виновата что Россия на нее напала.
а про вора - ни слова.
тварь, гори в аду.
показати весь коментар
04.08.2022 13:23 Відповісти
Це пісець, 750 тис і в притулку, можна було хатинку купити в якомусь селі і жити.
показати весь коментар
04.08.2022 12:32 Відповісти
На халяву і оцет солодкий
показати весь коментар
04.08.2022 12:33 Відповісти
Їм якщо тут хатинки продавати, то через роки 4 вони тут почнуть кликати руській мір
показати весь коментар
04.08.2022 12:47 Відповісти
так они и ехали скорее всего что-то купить на Западной Украине. А вы предлагаете им потратить эти деньги на проживание в гостинице.
Охереть. Так и сделай когда твой дом разбомбят.
показати весь коментар
04.08.2022 13:26 Відповісти
нехилые переселенцы с даунбасса по ночлежкам с почти лямом кантуются... за 10 000 могли бы двушку на месяц снять легко...
показати весь коментар
04.08.2022 12:32 Відповісти
и прожить так пару месяцев а потом поселиться в лесу. на последние деньги купить веревку и повеситься.
гори в аду подонок.
показати весь коментар
04.08.2022 13:28 Відповісти
Заспокойся, неадекватне створіння. Я, до прикладу, в Києві орендую і тимчасово не працюю. Але за оренду плачу. І таких по великим містам багато. Не всі ж у своєму власному житлі живуть.
Причому, накопичень в мене набагато менше, ніж у цих людей. Таке враження, що люди, які нахаляву отримали у спадок або від держави житло - думають, що тільки в своєму і можна жити. А платити оренду для них то смертельно. Мерзотні ви істоти.

Гроші для того і відкладають, щоб у критичний момент можна було і квартиру орендувати за потребою.
показати весь коментар
04.08.2022 14:31 Відповісти
Слишком сильно возмущаешься. Не оправдываю вора но приезжай в Хмельницкий посмотри все кафе и парки забиты переселенцами которые позволяют себе покупать то что местные не могут и работают при том что приезжие нет. Поезжай в места отдыха и посмотри как там живут приезжие шашлыки и пьянки.
показати весь коментар
04.08.2022 15:15 Відповісти
Не пишіть дурню,та не рахуйте чужі гроші.
показати весь коментар
04.08.2022 12:39 Відповісти
не вказуйте іншим шо робити.
показати весь коментар
04.08.2022 13:05 Відповісти
Змей, а своей говно у тебя не пахнет - а фиалками озонирует?
показати весь коментар
04.08.2022 13:32 Відповісти
Bete para la pinga maricon
показати весь коментар
04.08.2022 14:22 Відповісти
«Доброму вору всякая петля впору». © Уильям Шекспир
показати весь коментар
04.08.2022 12:40 Відповісти
не можна а нужна. пішов в сраку, козломордіна.
показати весь коментар
04.08.2022 13:09 Відповісти
Состоятельный крот решил пожить в хосписе. Правильно его пошерстили.
показати весь коментар
04.08.2022 13:20 Відповісти
гори в аду, орк, как и вся твоя касапская семья и потомки до 7 колена.
показати весь коментар
04.08.2022 13:30 Відповісти
Ну дак это подьемные деньги для абсолютно любого работящего украинца с головой( да и вообще такие небольшие деньги можно заполучить и в наследство, и с продажи недвижимости или просто с хранения в валюте со старых времен. У тех у кого даже малый бизнес такие деньги всегда на руках или счетах должны быть). То что некоторые "патриоты" за 100 гривен серенят в интернетах на Зеленского или Порошенко( нужное подчеркнуть), ибо на другое не способны и главное на бутылку хватит, это уже их личные проблемы.
показати весь коментар
04.08.2022 14:11 Відповісти
Наличие денег не гарантрирует возможность снять жильё. Особенно в первые дни того глобального пи**ца.

24-28 февраля ехали из Мелитополя в Тернополь. Одну ночь ночевали в неотапливаемой хате, потому что других вариантов вообще не было. Другую ночь в двухместном номере, вшестером. Не из экономии, поверьте ..
показати весь коментар
04.08.2022 13:43 Відповісти
Та це зрозуміло. Ми не знаємо як було і чому ті люди ночували там, де їх обікрали. Красти погано і неважливо в кого красти. Хоч і бандитів. Чуже брати не можна.
показати весь коментар
04.08.2022 14:34 Відповісти
Особенно последнее. В такой момент когда ты все потерял и с семьёй бежите....
Таких крыс давить надо, а не сроки давать.
показати весь коментар
04.08.2022 16:13 Відповісти
Я, когда семью вывозил, ехали в неотапливаемом вагоне, который был весь в дырах. Мороз, ветер, запрет на свет и мобильную связь. По 15-18 человек на "кубрик" плацкарта. Ещё и с домашними животными. Мои таксы молча ехали рядом с котами. Стресс! Это единственное слово для всех. И единство. Никто не жаловался, не качал права. Жаль сейчас многие расслабились.
показати весь коментар
04.08.2022 14:55 Відповісти
7,5 років? А чому за держраду дають умовно? Це такий ЗЕлений ідіотизм
показати весь коментар
04.08.2022 14:23 Відповісти
 
 