На Хмельниччині чоловік у соцпритулку викрав у сім'ї переселенців 750 000 грн. Його засудили до 7,5 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Чоловік поселився на ніч у соціальному притулку у місті Славута, де ночували вимушені переселенці. Там він викрав сумку з заощадженнями родини з Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним неодноразово судимого жителя м. Херсон у крадіжці понад 750 тис грн, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України). Рішенням Славутського міськрайонного суду йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

"Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року чоловік поселився на ніч у соціальному притулку у місті Славута, де ночували вимушені переселенці. Там він викрав сумку з заощадженнями родини з Донецької області. Чоловіка затримали на блокпосту в селищі Летичів, коли він намагався виїхати за межі області. Викрадені кошти у нього вилучили та повернули власникам", - йдеться у повідомленні.



