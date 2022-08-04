Унаслідок російських обстрілів у Запорізькій області зруйновані домівки та сільгосптехніка, - Нацполіція. ФОТО

З початку тижня поліцейські зафіксували 26 фактів ворожих обстрілів у Запорізькій області. Ворог зруйнував декілька десятків житлових будинків і техніку для збирання врожаю. Інформації щодо травмованих громадян не надходило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ЗОВА з посиланням на матеріалами відділу комунікації поліції Запорізької області.

"Село Юльївка Запорізького району вкотре обстрілюється збройними агресорами. Цього тижня злочинці РФ зруйнували більше десяти житлових будинків. Також зафіксовані ракетні обстріли житлових приміщень мешканців селищ Малинівка та Варварівка Пологівського району. У домівках потрощене шиферне покриття, вибиті вікна та двері, зруйновано дворову територію, господарчі будівлі, гаражі селян. Від прямих влучень снарядів деякі домівки залишилися непридатними для житла", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у Варварівці внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено сільськогосподарську техніку. Осколки снарядів зачепили трактор та машину для скошування зернових культур. Мешканці Гуляйполя також звернулися до органів поліції для документування наслідків збройних ударів, які рашисти здійснили минулої доби. Поліцейські зафіксували руйнування гаражних приміщень та приватних будинків, в яких посічені вікна та двері.



За фактами збройних злочинів співробітники поліції передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

