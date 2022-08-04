На Херсонщині окупанти викрали директорку школи, голову громади та волонтера. Продовжуються ворожі обстріли населених пунктів області, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Херсонщини за добу відкрила 10 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів армії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Так, у Каланчацькій громаді військові РФ викрали директорку школи. Нині місцезнаходження жінки невідоме. Російські військовослужбовці викрали голову Горностаївської громади через відмову у співпраці. Вранці окупанти вломилися додому до чоловіка, нічого не пояснюючи, нанесли йому тілесні ушкодження, посадили в автомобіль та увезли в невідомому напрямку. Того ж дня військові викрали з дому і місцевого волонтера", - йдеться у повідомленні.

У Чулаківському лісництві через бойові дії сталося загоряння лісової підстилки, пожежа охопила 5 гектарів лісу. Під час ворожого обстрілу селища Нововоронцовка пошкоджені та зруйновані будинки місцевих жителів.

Зазначається, що у Херсоні з затону військові РФ викрали баржу, яку використовують у власних злочинних цілях. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.