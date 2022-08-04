На станції метро "Площа Льва Толстого" невідомий розпилив сльозогінний газ в обличчя жінки, - поліція. ФОТОрепортаж

Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя жінки на станції столичного метрополітену "Площа Льва Толстого".

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"До поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий у переході до станції метро "Площа Льва Толстого" розпилив їй в обличчя сльозогінний газ. Зі слів потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних на те причин", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та розшукують порушника.

Напередодні в мережі користувачі публікували фото та повідомляли про те, що невідомі розлили якусь речовину, через що пасажири метро почали задихатися.

Також читайте: Київраду просять не зупиняти міський транспорт під час тривог












