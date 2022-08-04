УКР
12 435 50

На станції метро "Площа Льва Толстого" невідомий розпилив сльозогінний газ в обличчя жінки, - поліція. ФОТОрепортаж

Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя жінки на станції столичного метрополітену "Площа Льва Толстого".

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"До поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий у переході до станції метро "Площа Льва Толстого" розпилив їй в обличчя сльозогінний газ. Зі слів потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних на те причин", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, опитують свідків та розшукують порушника. 

Напередодні в мережі користувачі публікували фото та повідомляли про те, що невідомі розлили якусь речовину, через що пасажири метро почали задихатися.

На станції метро Площа Льва Толстого невідомий розпилив сльозогінний газ в обличчя жінки, - поліція 01
На станції метро Площа Льва Толстого невідомий розпилив сльозогінний газ в обличчя жінки, - поліція 02
На станції метро Площа Льва Толстого невідомий розпилив сльозогінний газ в обличчя жінки, - поліція 03
На станції метро Площа Льва Толстого невідомий розпилив сльозогінний газ в обличчя жінки, - поліція 04
На станції метро Площа Льва Толстого невідомий розпилив сльозогінний газ в обличчя жінки, - поліція 05
На станції метро Площа Льва Толстого невідомий розпилив сльозогінний газ в обличчя жінки, - поліція 06

Київ (20043) Метрополітен (1430) Нацполіція (15435)
Топ коментарі
+12
У тебя с головой все в порядке ?
04.08.2022 14:55
+11
На станції метро "Площа Льва Толстого"Джерело: - ещё есть такое название?

Вас удивляет что Бог шлёт кару ?
04.08.2022 14:54
+8
Это мразь ботофермы подолячной пшел в 🤮
04.08.2022 15:06
Ну и ...Актуально?...
04.08.2022 14:51
кацапи влаштували Нову Оленівку !!!!!!!!!!

мовою "орігіналу":

ВСУ нанесли удар по колонии №124 в ДНР, в которой находились украинские военнопленные.
Сегодня помимо осуществления обстрела центра Донецка украинские войска нанесли удар по колонии. На этот раз реактивный снаряд натовского образца разорвался на территории колонии №124.
По последним данным, это исправительное учреждение на территории которого содержатся (как и в Еленовке) украинские военнопленные.
По состоянию на данный момент известно о нескольких пострадавших. Идёт проверка по возможному наличию жертв.
04.08.2022 15:19
кому ще мало доказів що рашка держава-терорист ?
04.08.2022 15:23
Називайте речі своїми іменами: майдан левка гладкого
04.08.2022 16:40
У тебя с головой все в порядке ?
04.08.2022 14:55
Риторичне запитання.
04.08.2022 14:57
По відношенню до кацапа це питання риторичне 🤷
04.08.2022 14:57
Это мразь ботофермы подолячной пшел в 🤮
04.08.2022 15:06
алень нарьян-марський ти заблудився
04.08.2022 15:14


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:04.08.2022
04.08.2022 15:55
Ти трупак ,Психіатр 🤬
04.08.2022 16:04
На те вона і площа вегікага кацапскага пісателя, щоб на ній тероризувати....
04.08.2022 14:53
Видно, що ти в школу не ходив. Почитай, що письменник Толстой писав і говорив про рашку і її владу. Його зараз розстріляли б там. З нього міг би вийти непоганий бендерівець.
04.08.2022 15:09
бггг, вєлікая руская літєратура іде лише у комплекті з рускімі танкамі
04.08.2022 15:39
ось тут ти помиляєшся !

не лише бурятські танкісти, але й їхні мас-медіа з провідними пропагандонами вже не мають ніякого відношення до російської літератури, вони розмовляють на канцелярській фєні
04.08.2022 15:46
Той факт, що Боляріну Льовке Толстому московські попи анафєму з амвону проголошують, аж ніяк не робить його романи обов'язковими до "вивчення" ані в Україні, ані в будь-якій іншій країні світу.
04.08.2022 17:16
На станції метро "Площа Льва Толстого"Джерело: - ещё есть такое название?

Вас удивляет что Бог шлёт кару ?
04.08.2022 14:54
а в нас монументальна деколонізація давно перезріла

В Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники.

- На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки, - сказала https://www.interfax.ru/world/855240 премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции. https://t.me/charter97_org/79967
04.08.2022 15:41
Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь.
Толстой Лев Николаевич, "Война и мир" 1869

За эти и другие высказывания http://newsland.com/news/detail/id/480994/ Лев Толстой был признан трижды экстремистом . Последний раз недавно, в 2010м году.
04.08.2022 15:49
упс!

льва-толстого в Кийові)

вони кінчені
04.08.2022 14:55
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України. От тоді буде веселуха....
04.08.2022 14:55
не всим. хто у наркодиспансері на обліку, або псих, або має судимість за шось тяжке (а сюди нонче і зберігання тої самої вогнепальної зброї відноситься, і вибухових речовин). Нажаль мені суті справи це не міняє. Зброя не проблема особливо, однак доля її бути незаконною нажаль. Вже не кажу за зброю яку можна зробити вогнепальною. Дешево і сердито. Однак як на неї отримати дозвіл?
04.08.2022 15:04
Залежно яка ціна буде. Отримати дозвіл, для мене не буде проблемою..
04.08.2022 15:20
Уже с двух никоов шлепаешь?🤣🤣🤣
04.08.2022 16:11
Напевне росгвардієць оскільки газом в очі поливав.
04.08.2022 14:56
приставать не треба було
04.08.2022 14:58
А де рило винуватця?
04.08.2022 14:58
Це ж Порошенко у всьому винен? Тоді - на Мальдівах
04.08.2022 15:05
Разве там нет камер наблюдения?
04.08.2022 15:01
Носаме головне , що Украйїну денансикують , -убиваючи громадян , а площа льва толстого собі вздравствує, таке передчуття , що може бути при такому відношенні йі площа путіна , - га Кличко.
04.08.2022 15:08
Мене цікавить, що не знайшлося жодної людини, яка б намагалась затримати нападника!
04.08.2022 15:08
был один чувак но его задержала полиция
04.08.2022 15:28
але, спортівки опущені, - ніхт гандурасить-домбасятить в Киеві!
04.08.2022 15:14
До якого часу ця станція називатимется імям російського письменика ,ало Київрада коли ви вже почнете дерусифіковувати Київ ?
04.08.2022 15:14
Зараз крамольну думку висловлю (нешановним лібералам читати це категорично не рекомендую, щоб випадково передчасно не знеслися).
Ну добре, евакуювали мешканців Донецької області. І тут немов за помахом чарівної палички почалися "замінування" вокзалів, станцій метро та інших місць масового скупчення людей. Я вже не кажу про понаєхавших нарколиг і алкашню, здатних одним своїм виглядом спровокувати у нормальних громадян масовий блювотний рефлекс.
Крамольна думка полягає в наступному: а може створення фільтраційних таборів для переселених житєлєй Дамбаза - не така вже погана ідея?
04.08.2022 15:16
а шо платочек помогает? он задерживает такой газ молекулы которого в тысячу раз в миллион раз мельче чем расстояние между волокнами. они просто нюхают плоток, а чувак там какой то вообще нюхает под футболкой свой хан. ...неизвестный разпылил... надо писать ... какой то идиот распылил в метро ... уверен его скоро найдут и наваляют люлей. ой пардон вылечат
04.08.2022 15:17
...хіба що в порядку тренування з наступної фільтрації "бігунів" після розкладу рф
04.08.2022 15:35
А Лєв Толстой казав усіх любити
04.08.2022 15:24
100% жіночка бреше. А якщо бреше поліції, то треба її перевірити. Просто так їй розпилив, а інших не займав.
04.08.2022 15:37
Не факт. В Кишиневе в центре города какой-то дебил вчера кидался на людей с ножом, потом выкинул шофера из машины, пытался уехать. Народ его уже окружил, не выпускал а там и полиция подоспела, завалили его на землю. Народ реально дурень от роста цен, неуверенности, нервного напряжения
04.08.2022 15:41
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195&__cft__[0]=AZWsqK2lk1qDgO8Z7WFTnoRh57xPyUvNz6DemIBe_-4FtwoTdxwdeFPywGKmsQ8zSVj-JdR3d3ouu1mF2DHsyMG3X0NMMJwViMBHA0Xh_WMD6zLdm9W_re2Dd0kqdVGHhGA&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Ковтуненко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZWsqK2lk1qDgO8Z7WFTnoRh57xPyUvNz6DemIBe_-4FtwoTdxwdeFPywGKmsQ8zSVj-JdR3d3ouu1mF2DHsyMG3X0NMMJwViMBHA0Xh_WMD6zLdm9W_re2Dd0kqdVGHhGA&__tn__=%2CO%2CP-R#?kjh 3 hrs ·

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZWsqK2lk1qDgO8Z7WFTnoRh57xPyUvNz6DemIBe_-4FtwoTdxwdeFPywGKmsQ8zSVj-JdR3d3ouu1mF2DHsyMG3X0NMMJwViMBHA0Xh_WMD6zLdm9W_re2Dd0kqdVGHhGA&__tn__=%2CO%2CP-R#?kjh До уваги Арахамії, США ввели санкції на Кабаєву, є тема аби на весь ОПГ на Банковій заробити і Путін оцінить.
04.08.2022 16:13
Надо проверить все камеры - может, она пошла на него с ножом.
04.08.2022 16:44
 
 