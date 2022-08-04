Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей. ФОТОрепортаж

Викрито причетних до крадіжки зерна з окупованих територій колаборантів та представників російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Українські прокурори та працівники СБУ задокументували факти, що підтверджують злочинну діяльність ряду осіб, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій півдня України.

Наразі Євгену Балицькому - псевдокерівнику тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області, Олександру Сауленку - самопроголошеному так званому міському голові м. Бердянська Запорізької області та Володимиру Стельмаченку - псевдодиректору Бердянського морського торгівельного порту повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни (частина 8 статті 111-1, частина 1 статті 111-2, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

Турецький балкер пливе в Чорноморськ за експортним зерном, це перше судно з початку війни, - Одеська ОВА

За даними слідства, представники окупаційної адміністрації держави-агресора спільно з військовослужбовцями збройних сил РФ на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської та інших областей України захопили майнові комплекси зернових терміналів. Там знаходилося понад 650 тисяч тонн сільськогосподарської продукції та транспортні засоби загальною вартістю понад 8 млрд грн.

Підозрювані вивезли викрадене українське зерно з порту м. Бердянська до тимчасово окупованої території Криму, звідки морськими суднами транспортували для продажу до Турецької, Сирійської Арабської та Ліванської Республік. Правоохоронці встановили транспортні засоби, які вивозили український врожай, їх водіїв та маршрути руху.

За клопотаннями прокурора судом накладено арешти на 10 російських морських суден та завантажену на них сільськогосподарську продукцію. До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами рф та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "Zhibek Zholy", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".

З метою документування та припинення злочинної діяльності представників РФ щодо вивезення з тимчасово окупованої території України сільськогосподарської продукції вже скеровано 11 міжнародно-правових доручень до Республіки Туреччина, Ліванської Республіки, Арабської Республіки Єгипет та інших країн.

Розблокування портів для експорту зерна - це прецедент, наступним кроком має стати експорт металу та хімії, - економіст

Офісом Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України у взаємодії з Міністерством закордонних справ України продовжують вживатися комплексні заходи спрямовані на нейтралізацію загроз продовольчій безпеці держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Служби безпеки України.















