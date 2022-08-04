УКР
Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей. ФОТОрепортаж

Викрито причетних до крадіжки зерна з окупованих територій колаборантів та представників російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Українські прокурори та працівники СБУ задокументували факти, що підтверджують злочинну діяльність ряду осіб, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій півдня України.

Наразі Євгену Балицькому - псевдокерівнику тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області, Олександру Сауленку - самопроголошеному так званому міському голові м. Бердянська Запорізької області та Володимиру Стельмаченку - псевдодиректору Бердянського морського торгівельного порту повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни (частина 8 статті 111-1, частина 1 статті 111-2, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, представники окупаційної адміністрації держави-агресора спільно з військовослужбовцями збройних сил РФ на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської та інших областей України захопили майнові комплекси зернових терміналів. Там знаходилося понад 650 тисяч тонн сільськогосподарської продукції та транспортні засоби загальною вартістю понад 8 млрд грн.

Підозрювані вивезли викрадене українське зерно з порту м. Бердянська до тимчасово окупованої території Криму, звідки морськими суднами транспортували для продажу до Турецької, Сирійської Арабської та Ліванської Республік. Правоохоронці встановили транспортні засоби, які вивозили український врожай, їх водіїв та маршрути руху.

За клопотаннями прокурора судом накладено арешти на 10 російських морських суден та завантажену на них сільськогосподарську продукцію. До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами рф та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "Zhibek Zholy", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".

З метою документування та припинення злочинної діяльності представників РФ щодо вивезення з тимчасово окупованої території України сільськогосподарської продукції вже скеровано 11 міжнародно-правових доручень до Республіки Туреччина, Ліванської Республіки, Арабської Республіки Єгипет та інших країн.

Офісом Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України у взаємодії з Міністерством закордонних справ України продовжують вживатися комплексні заходи спрямовані на нейтралізацію загроз продовольчій безпеці держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Служби безпеки України.  

Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей 01
Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей 02
Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей 03
Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей 04
Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей 05
Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей 06
Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей 07
Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей 08

Чергові мерзенні гниди...
04.08.2022 17:26 Відповісти
Хохли навіть гірше кацапів, завжди так було.
04.08.2022 19:57 Відповісти
Морди чому позакривали? Щоб їх ніхто не впізнав???
04.08.2022 17:28 Відповісти
А раптом ще стануть в нагоді.....
Такими цінними кадрами неварто розкидатися.....
04.08.2022 19:16 Відповісти
Викрити мало, потрібно закрити та до зеків, у пресс хату, попередньо проінструктувавши сидільців, які клоуни до них завітають у гості😁 Крис ніде не *******, а особливо на зоні
04.08.2022 17:36 Відповісти
А случайно не разоблачили пропажу 2700 тонн зерна из госрезерва Украины в 2020 г.? Или на это всем уже похер, что было то прошло, забыли и все?
04.08.2022 21:06 Відповісти
 
 