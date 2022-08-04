УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5490 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
30 521 36

Старший лейтенант намагався дати 3 тис. дол. хабаря за визнання непридатним до військової служби, - прокуратура. ФОТО

В Одесі затримано офіцера, який за хабар намагався бути визнаним непридатним для звільнення з військової служби та виїзду за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Старший лейтенант намагався дати 3 тис. дол. хабаря за визнання непридатним до військової служби, - прокуратура 01

За даними слідства, старший лейтенант, залучивши лікаря одного з відділень Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, надав хабар в сумі 3000 доларів голові Військово-лікарської комісії за визнання його непридатним до військової служби та видачу офіційного медичного документа, що є підставою для звільнення зі служби та виїзду за кордон.

29 липня, під час передачі грошових коштів, яка відбувалась під контролем правоохоронців, злочинні дії військовослужбовця були викриті та зупинені.

Старший лейтенант намагався дати 3 тис. дол. хабаря за визнання непридатним до військової служби, - прокуратура 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 12 тис. дол. за непридатність до військової служби - на Одещині викрита схема продажу документів, - прокуратура. ФОТО

Старший лейтенант намагався дати 3 тис. дол. хабаря за визнання непридатним до військової служби, - прокуратура 03

1 серпня вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). 4 серпня Київський районний суд м. Одеси обрав військовому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 198 тис. гривень.

Автор: 

хабар (4776) Одеса (5601) військовослужбовці (4893) Військова прокуратура (722)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Баканов?
показати весь коментар
04.08.2022 17:58 Відповісти
+18
Цікаво що контррозвідка ловить уклоністів?Якась дегродація контррозвідки.
показати весь коментар
04.08.2022 18:06 Відповісти
+16
А в кабінеті голови ОП так теж колись буде?🤔
показати весь коментар
04.08.2022 17:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в кабінеті голови ОП так теж колись буде?🤔
показати весь коментар
04.08.2022 17:56 Відповісти
Баканов?
показати весь коментар
04.08.2022 17:58 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 18:50 Відповісти
А коли йому старлея дали?
показати весь коментар
04.08.2022 22:30 Відповісти
Два варіанти: або відслужив перший контракт і звільнився в запас, або був випускником військової кафедри ВУЗу (їм в період перебування в запасі звання теж підвищують - тільки строки вислуги,
здається, вдвічі більші)
показати весь коментар
05.08.2022 04:32 Відповісти
Воно-справжній поцрєот...
показати весь коментар
04.08.2022 18:00 Відповісти
Він дитина з багатої родини...
показати весь коментар
04.08.2022 18:20 Відповісти
Цікаво що контррозвідка ловить уклоністів?Якась дегродація контррозвідки.
показати весь коментар
04.08.2022 18:06 Відповісти
там где бабки =там разведка сбу новая стратегия невтiка зеленского
показати весь коментар
04.08.2022 22:05 Відповісти
Значить, спочатку треба заківчити ВУЗ, стати спеціалістом, а потім добиватись довідки, що ти негодящий для вибраного шляху.
Тямковитий хлопчина!
показати весь коментар
04.08.2022 18:10 Відповісти
Якщо офіцери будуть тікати жодної перемоги не буде. В Україні є багато патріотичних людей і готових воювати але військових знань у них немає. На одному патріотизмі перемога не здобувається особливо якщо офіцери будуть виїжджати то тоді всі патріотичні сили будуть в розпачі і деморалізовані.
показати весь коментар
04.08.2022 18:11 Відповісти
Цікаво, а хто повинен займатись дезертирами. Військової поліції немає, повноцінної війсьвої прокуратури гемає, військового суду немає, військових злочинців-хабарників відпускають під заставу, у пів країни війни взагалі немає....
показати весь коментар
04.08.2022 18:12 Відповісти
Кто сдал?
показати весь коментар
04.08.2022 18:13 Відповісти
*****. Для кого цей цирк - квартал.
показати весь коментар
04.08.2022 18:13 Відповісти
Вона вони працюють. Шкода, що з портновим так справно не вийшло.
показати весь коментар
04.08.2022 18:23 Відповісти
Ну... зі служби за ці три штуки баксів його тепер точно звільнять. А от щодо "за кордон" - тут трохи не вийде, найближчі декілька років - так точно
показати весь коментар
04.08.2022 18:27 Відповісти
Дати три штуки щоб у тебе забрали три "зірочки" з погон-така собі оборудка.
Та ще й мабуть роки три "світить" за дачу хабаря.
Поламав собі життя,молодий долбо@б.
Хоча....Може піти в політику.
показати весь коментар
04.08.2022 18:48 Відповісти
Щось казали порохобську якусь бото ферму накрили)))) Ась один х... найвеличнішого х..ми криють і дальше))))
показати весь коментар
04.08.2022 18:37 Відповісти
"порохоботы" на столько суровы что приходят по ночам в спальню Зеленского и пугают буратино - так что он стал какать Рошеном
показати весь коментар
04.08.2022 22:09 Відповісти
С 1936 года в Испании была война до 1939 года...был свободный въезд и выезд из страны...
Генерал Франко никого за юбку не держал...
показати весь коментар
04.08.2022 18:52 Відповісти
а тогда шенген был?
показати весь коментар
04.08.2022 22:10 Відповісти
Єдиний "нюанс" - у нього війська були набрані не з іспанців Піреней! Не знав? Лише офіцерський корпус був переважно з самої Іспанії А от сержантський корпус і рядові були переважно марокканцями та іспанцями - жителями колоній! Точно так само, як зараз у російській армії : офіцери - "русскиє", а "м"ясо" - "нєрусь", або жителі "******" напівколоніальних!
показати весь коментар
05.08.2022 04:44 Відповісти
Ох у людей и дохера бабла несмотря ни на что
показати весь коментар
04.08.2022 19:10 Відповісти
Судя по плакату с имплантом голова медкомиссии стоматолог.
показати весь коментар
04.08.2022 19:19 Відповісти
Такий дійсно непридатний.
показати весь коментар
04.08.2022 19:28 Відповісти
не фартовый парняга.....сходу в саночки...а кое-кто 4 раза с темы спрыгивал....по гастролям гонял.....изду москалям смешил с бандой теккера....да ещё и президентом выбрали ((
показати весь коментар
04.08.2022 20:26 Відповісти
Ну ОНО не винне,Коломоя так карти роздав.А то б втік в ДНР і вже б там точно б мобілізували,й Воно могло б стати Хероєм ДНР.
показати весь коментар
04.08.2022 22:33 Відповісти
А почему не указываю службу или род войск (где он якобы "офицер" и где ему присвоили звание)?
показати весь коментар
04.08.2022 21:53 Відповісти
Лапоть! Йди спати, тут ти до завтра точно не доживеш. Хлопкі почнуться ось-ось.

Чуєш? Хімери летять!
показати весь коментар
05.08.2022 03:28 Відповісти
А ти у нас "особливий"? Майже вся Україна через ті "хлопки" пройшла! У нас "хлопать" ще в кінці лютого почало і перші трупи в морги повезли Я особисто перші трупи на вулицях побачив ще 3 березня І до початку квітня "хлопало" - поки кацапи в Білорусь тікать не почали І не скавчу тут, як "інститутка"!
І зараз "порубіжжя" гримить - орки обстрілюють з Брянщини І над Десною гупає теж - сапери кожен день партії снарядів нерозірваних підривають - для жителів тієї ж Шестовиці це вже як "Доброго дня!"
Так що сиди і не ний! А якщо сидіть страшно - то їдь на передову - там бояться ніколи - воювать треба!
показати весь коментар
05.08.2022 04:58 Відповісти
Ой горє-та какоя! Варонєж уж пади сколька дней-та уснуть нє можеть-та из-за хлапков укопскіх-та!
Бяда! Как єсть - БЯДА!!!
показати весь коментар
05.08.2022 06:28 Відповісти
 
 