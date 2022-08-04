Старший лейтенант намагався дати 3 тис. дол. хабаря за визнання непридатним до військової служби, - прокуратура. ФОТО

В Одесі затримано офіцера, який за хабар намагався бути визнаним непридатним для звільнення з військової служби та виїзду за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

За даними слідства, старший лейтенант, залучивши лікаря одного з відділень Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, надав хабар в сумі 3000 доларів голові Військово-лікарської комісії за визнання його непридатним до військової служби та видачу офіційного медичного документа, що є підставою для звільнення зі служби та виїзду за кордон.

29 липня, під час передачі грошових коштів, яка відбувалась під контролем правоохоронців, злочинні дії військовослужбовця були викриті та зупинені.

1 серпня вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). 4 серпня Київський районний суд м. Одеси обрав військовому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 198 тис. гривень.