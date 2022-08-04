Старший лейтенант намагався дати 3 тис. дол. хабаря за визнання непридатним до військової служби, - прокуратура. ФОТО
В Одесі затримано офіцера, який за хабар намагався бути визнаним непридатним для звільнення з військової служби та виїзду за кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
За даними слідства, старший лейтенант, залучивши лікаря одного з відділень Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, надав хабар в сумі 3000 доларів голові Військово-лікарської комісії за визнання його непридатним до військової служби та видачу офіційного медичного документа, що є підставою для звільнення зі служби та виїзду за кордон.
29 липня, під час передачі грошових коштів, яка відбувалась під контролем правоохоронців, злочинні дії військовослужбовця були викриті та зупинені.
1 серпня вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). 4 серпня Київський районний суд м. Одеси обрав військовому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 198 тис. гривень.
здається, вдвічі більші)
Тямковитий хлопчина!
Вонавони працюють. Шкода, що з портновим так справно не вийшло.
Та ще й мабуть роки три "світить" за дачу хабаря.
Поламав собі життя,молодий долбо@б.
Хоча....Може піти в політику.
Генерал Франко никого за юбку не держал...
Чуєш? Хімери летять!
І зараз "порубіжжя" гримить - орки обстрілюють з Брянщини І над Десною гупає теж - сапери кожен день партії снарядів нерозірваних підривають - для жителів тієї ж Шестовиці це вже як "Доброго дня!"
Так що сиди і не ний! А якщо сидіть страшно - то їдь на передову - там бояться ніколи - воювать треба!
Бяда! Как єсть - БЯДА!!!