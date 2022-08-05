Тимошенко про заяву Amnesty International: Війна ще не раз продемонструє повну імпотентність і цинізм міжнародних "правозахисників"

Заява Amnesty International про те, що нібито українські військові "наражають на небезпеку мирних мешканців", демонструє повну безпорадність, імпотентність і цинізм цієї організації.

Про це лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначає, що до останнього не коментувала цю обурливу історію.

"Думала, можливо, пресреліз доручили писати комусь із практикантів, чи акаунт Amnesty International зламали хакери ФСБ…Ні(. Заява генсека Агнес Каламар розвіяла останні ілюзії - вони дійсно звинуватили Україну у тому, що вона бореться із геноцидом кремля", - пише нардепка.

Виявляється, українські військові, які захищають українські міста від російської агресії, "наражають на небезпеку мирних мешканців".

"Звісно, "друга армія світу" ж воює лише із "нацистами" та "натівськими найманцями". Братські могили Бучі та Ірпеня - найкращі тому приклади. Словом, ця Amnesty International зламалася - несіть наступну(. Ця війна подарує нам ще не одне неприємне відкриття і знищить не один "авторитет". Ця війна ще не раз продемонструє повну безпорадність, імпотентність і цинізм міжнародних "правозахисників". Ця війна раз по раз доводитиме - нам варто сподіватися лише на себе. На героїзм наших ЗСУ, на силу волі наших медиків, на впертість наших волонтерів. На патріотизм кожного, хто вважає себе українцем. І так, нам потрібно ще більше HIMARS…", - резюмує Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу, - Зеленський

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".