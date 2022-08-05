УКР
Тимошенко про заяву Amnesty International: Війна ще не раз продемонструє повну імпотентність і цинізм міжнародних "правозахисників"

Заява Amnesty International про те, що нібито українські військові "наражають на небезпеку мирних мешканців", демонструє повну безпорадність, імпотентність і цинізм цієї організації.

Про це лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначає, що до останнього не коментувала цю обурливу історію.

"Думала, можливо, пресреліз доручили писати комусь із практикантів, чи акаунт Amnesty International зламали хакери ФСБ…Ні(. Заява генсека Агнес Каламар розвіяла останні ілюзії - вони дійсно звинуватили Україну у тому, що вона бореться із геноцидом кремля", - пише нардепка.

Виявляється, українські військові, які захищають українські міста від російської агресії, "наражають на небезпеку мирних мешканців".

"Звісно, "друга армія світу" ж воює лише із "нацистами" та "натівськими найманцями". Братські могили Бучі та Ірпеня - найкращі тому приклади. Словом, ця Amnesty International зламалася - несіть наступну(.  Ця війна подарує нам ще не одне неприємне відкриття і знищить не один "авторитет". Ця війна ще не раз продемонструє повну безпорадність, імпотентність і цинізм міжнародних "правозахисників". Ця війна раз по раз доводитиме - нам варто сподіватися лише на себе. На героїзм наших ЗСУ, на силу волі наших медиків, на впертість наших волонтерів. На патріотизм кожного, хто вважає себе українцем. І так, нам потрібно ще більше HIMARS…", - резюмує Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу, - Зеленський

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".

Тимошенко про заяву Amnesty International: Війна ще не раз продемонструє повну імпотентність і цинізм міжнародних правозахисників 01

Amnesty International (100) Тимошенко Юлія (4700)
+19
тут я підтримую Бабу Юлю:
100% це Нікчемні та зайві організації-паразити.....

це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО:

www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
показати весь коментар
05.08.2022 10:03 Відповісти
+13
При всей моей не любви к Тимошенко ,но тут бабаня права. Сколько мы узнали мразоты с начала войны и сколько ещё узнаем. И в том что надеятся нужно только на себя тоже права. А вот в том что началась война есть и ее вина тоже,об этом она скромно умалчивает.
показати весь коментар
05.08.2022 10:09 Відповісти
+12
бабке юльке - бабко, говорить свою позицию нужно сразу же. а не после того, как прошла неделя. подождала, посмотрела на реакцию и выползла. всегда, когда ты выползаешь - начинается катаклизм. ибо - вечная зрада.
показати весь коментар
05.08.2022 10:14 Відповісти
тут я підтримую Бабу Юлю:
100% це Нікчемні та зайві організації-паразити.....

це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО:

www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
показати весь коментар
05.08.2022 10:03 Відповісти
нафіг ти цю чорнороту змію комуністку фаріоншу тут рекламуєш. цю ідіотку, яка у кожному своєму відео з ніг до голови постійно льє бруд тільки на Порошенка і жодного об'єктивного критичного слово про зеленського не скаже і про його шоблу. зеленський у неї бачиш лі прогресує. в чому???
показати весь коментар
05.08.2022 10:26 Відповісти
а що не так, воіне? https://youtu.be/xozsCOJGN0g?t=183
показати весь коментар
05.08.2022 13:29 Відповісти
"Котовський відразу розстрілював тих воїнів, які розмовляли українською мовою..."

"Я звертаюся до тих дегенератів, які ще досі розмовляють російською мовою..."

Чесно кажучи, Фаріон абсолютно права!
показати весь коментар
05.08.2022 18:58 Відповісти
Купил её(AMNESTY) ***************!Хоть к бабке не ходи!все они продажные твари!
показати весь коментар
05.08.2022 10:42 Відповісти
Воно знов працює...
показати весь коментар
05.08.2022 10:07 Відповісти
Спецслужбы СССР были активными участниками создания этой организации. Потому они не "сломались", такой механизм был заложен в эту структуру изначально.
показати весь коментар
05.08.2022 10:09 Відповісти
При всей моей не любви к Тимошенко ,но тут бабаня права. Сколько мы узнали мразоты с начала войны и сколько ещё узнаем. И в том что надеятся нужно только на себя тоже права. А вот в том что началась война есть и ее вина тоже,об этом она скромно умалчивает.
показати весь коментар
05.08.2022 10:09 Відповісти
Юлька сволоч, - адже це вона кацапського агента Медведчука взяла на роботу у Мінськ-1 і Мінськ-2
Це за її правління кацапи роздовбали всі артилерійські склади в Україні
Це вона купувала вугілля у терористів ДНР-ЛНР
Продавала електрику в окупований Крим
Не збудувала жодного патронного завода, хоча вже йшла війна
На своїх заводиках за бюджетні кошти будувала катерки, які довелося у перші ж дні війни потопити, бо вони були нездатні до бойових дій на морі проти агресора. Хоча, за ці величезні кошти можна було побудувати, наприклад, ракетні програми, які тепер так необхідні для оборони України!
Тобто, Юлька наживалася на бюджеті так само, як Зеленський на "Великому крадівництві"!

Це все Юлька, - паскуда така!
А тепер юлефіли будуть спамити цей коментар за правду!
От така вона, справедливість!
показати весь коментар
05.08.2022 19:23 Відповісти
Баба Параска-2,тут права после войны надо все эти дармоедовские организации разогнать на фиг.
показати весь коментар
05.08.2022 10:09 Відповісти
Эта война и брехня, направлена лишь на одно, на спасение, нет не русских, а бандитской тоталитарной бесчеловечной власти.
показати весь коментар
05.08.2022 10:11 Відповісти
Ну, бабі Юлі якось треба рейтинг піднімати. Цікаве не це. а те що український офіс Amnesty International начебто засудив таку заяву головного офісу. А це вже щось дуже підозріло, бо без українського офісу тут мабуть-таки не обійшлося. Чому так? Засновниками українського офісу Amnesty International є засновники "Донецького Меморіалу", які були повністю підконтрольні московському "Меморіалу". Ось тепер всі пазли склалися до купи.
показати весь коментар
05.08.2022 10:13 Відповісти
ці пвдори вже тоді накидували лайна на вентилятор
показати весь коментар
05.08.2022 10:14 Відповісти
бабке юльке - бабко, говорить свою позицию нужно сразу же. а не после того, как прошла неделя. подождала, посмотрела на реакцию и выползла. всегда, когда ты выползаешь - начинается катаклизм. ибо - вечная зрада.
показати весь коментар
05.08.2022 10:14 Відповісти
Сабако, нагадую тобі і твоєму сабачому розуму, що ЮТ завжди висловлювалась вчасно. Вона ще в 2006 році в статті в журналі "Міжнародні справи" в статті "Стримати росію" попереджала, що шовіністична складова кацапського імперіалізму нікуди не ділась і що ігнорування демократіями цієї обставини заохочує Пудлєра до агресивних дій.
Але твоїм годувальникам і таки як ти їхнім прислужникам було смішно. Так сміялись, що аж до сих пір ротяки закрити не можете.
показати весь коментар
05.08.2022 10:24 Відповісти
ага, ну понятно. можешь не продолжать.
показати весь коментар
05.08.2022 10:31 Відповісти
ну давай ещё пердни чего нибудь.
показати весь коментар
05.08.2022 10:46 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 10:16 Відповісти
"Мумійо говорящеє"! Морда - "дерев"яна", але язик ще ворушиться!
показати весь коментар
05.08.2022 10:50 Відповісти
О! Насилу дочекався видатного спіціліста в коментах Цензор.нет по околовсячеським справам. Видатного льодчика-юстицьку і дрімучого юлєфоба по сумісництву.
показати весь коментар
05.08.2022 10:54 Відповісти
Ботокс туди не колють, поки що.
показати весь коментар
05.08.2022 10:55 Відповісти
Дехто його навіть в мозок собі коле, а потім лізе в коменти
показати весь коментар
05.08.2022 10:58 Відповісти
Ну і добре! А то ти-б з нудьги помер!
показати весь коментар
05.08.2022 11:13 Відповісти
ЦЕ ти про себе? Бо тобі як вкололи років з десять тому - так до до цих пір і не "відпускає"!
показати весь коментар
05.08.2022 11:14 Відповісти
Надеюсь что наконец-то на следующих выборах президента у народа хватит здравого ума проголосовать за Тимошенко, вместо двух последних идиотов и предателей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.08.2022 10:17 Відповісти
с ума сошел? *** ******, вы неисправимы.
показати весь коментар
05.08.2022 10:18 Відповісти
У Сабаки і "розум" сабачий. Нічого не поробиш, хай гавкає.
показати весь коментар
05.08.2022 10:32 Відповісти
как и у твоей бабки юльки. давай, до свидания.
показати весь коментар
05.08.2022 10:35 Відповісти
Ага, звіздуй в свою сабачу будку, блохасте.
показати весь коментар
05.08.2022 10:41 Відповісти
Сміяться у якому місці?
показати весь коментар
05.08.2022 10:51 Відповісти
Та ти ж вже заіржав.
показати весь коментар
05.08.2022 11:00 Відповісти
Точно А що залишається ще робить? Тільки реготать! Бо твоя заява звучить десь так, як заява моєї колишньої сусідки по "общазі" (в Росії), яка заявила у міліції, що її "изнасилавали"! А її "тягали, як свиня куфайку", дві доби, усі ханурики з гуртожитку Але під кінець пішли і не залишили похмелиться Я так "мєнтам" і пояснив, коли мене як свідка допитували!
показати весь коментар
05.08.2022 11:11 Відповісти
Вважай скільки хочеш Тільки чомусь, коли я тобі починаю ставить конкретні питання - ти починаєш "триндіть" "про все" і "взагалі" і "з"їжджать з теми" та "переводить стрілки" Так що щодо "каші в голові" - це саме до вас! Бо ВАНА так часто "перевзувається в стрибку", що ви вже "лапті попереплутували А свій прапор стільки раз перефарбовували, що "ЛГБТ-шники" від такого "різнобарв"я" давляться від заздрощів!
показати весь коментар
05.08.2022 10:57 Відповісти
Це перший раз я з бабусею згодний. Аж лячно.
показати весь коментар
05.08.2022 10:21 Відповісти
Что не так сказала Тимошенко или для некоторых одно ее имя вызывает рефлекс как у собаки Павлова?А насчет быбы Юли, то у местные дебилы почему то так не могут говорить о Нэнси Пелоси, которой 82 и она лидер демократов!
показати весь коментар
05.08.2022 10:25 Відповісти
Останнім часом стала популярною абревіатура ІПСО (інформаційно-психологічні спеціальні операції). А насправді нічого нового. Цими методики прекрасно володіли найняті олігархами пропагаднони, які багаторічно і цілодобово відробляли свої сендвічі з кав*яром. І відробляли якісно - он скільки зомбованих юлєфобів вилазить з сортирних дір в коменти на слова Юля Тимошенко.
показати весь коментар
05.08.2022 10:39 Відповісти
Коли вона була проти олігархів? Коли вітала Беню з днем народження? Чи коли соромилася в голос назвати діючих олігархів?
показати весь коментар
05.08.2022 11:47 Відповісти
Може тоді, коли сиділа у в'язниці за наклепницькими інсинуаціями ригоаналів?
Європейський суд, між іншим, цілковито виправдав Тимошенко! Чи ви будете звинувачувати Європу, так само, як і кацапи?
До речі, саме тоді, коли Юльку загребли на зону, наш гетьман сивочолий став міністром економіки в уряді риго-копитних бандосів.

показати весь коментар
05.08.2022 20:08 Відповісти
тЮлечка, а не было ли фригидностью скрывать приближающуюся войну, предупреждать об этом только своё окружение, пол-года войны констатировать свершившиеся факты, топить парашенку в грязи и лизать зеленобыдловскому олигархату? Что купила для ЗСУ?
показати весь коментар
05.08.2022 10:36 Відповісти
Не напружуйся, а то трапиться неприємність.
показати весь коментар
05.08.2022 10:40 Відповісти
Яка "неприємність"? Виявиться що ВАНА весь час війни "сиділа як миш під віником" і вичікувала "Чья вазьмёт?" Так це - "секрет Полішинеля"! Це всі вже давно знають Тому ні один політик при розумі не бажає укладать з нею будь-які політичні угоди! Бо в будь-який момент зрадить може!
показати весь коментар
05.08.2022 11:01 Відповісти
Направді Порошенко сам себе "втопив", і оця кварталівська тусовка - прямий результат його "діяльності". Мені чомусь здається, шо проект "голобородько" спочатку був спрямований на те, щоб відібрати голоси від Ю.Тимошенко і підтримувався всіма тими, для кого вона єдина вважалася загрозою існування такого зручного для їхнього паразитування корумповано-олігархічного устрою. До речі, консервація такої системи вигідна не лише для верхівки, бариг, а й для цілої армії нероб і пустобрехів - всіляких політолухів, "експертів", "стратегів", придворних журналюг, які в справжній демократичній системі нікому не були б потрібні. Так що оця кількість волаючих "абинеюля" - результат двадцятирічного зомбування всіма засобами інформації, які як відомо, належать кому?...
показати весь коментар
05.08.2022 11:17 Відповісти
Армія Мова Віра! А що конкретно зробила Юля? Вітала з днем народження Беню та соромилася в голос назвати діючих олігархів, щоб нікого не образити?
Ця квартальна тусовка просто результат обидлячення населення, через олігархічні та російські ЗМІ.
показати весь коментар
05.08.2022 11:55 Відповісти
Припинила віялові відключення електроенергії, провела реприватизацію "Криворіжсталі", почала компенсаційні виплати по радянських вкладах, під час світової фінансової кризи 2008-2009 років зробила все для захисту вразливих верств населення, саме за її "кабальним" газовим контрактом Нафтогаз України отримав 3 млрд від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Врешті, Янук її, а не тебе запроторив до в'язниці. Тільки не треба казати, що справедливо, не показуй, що ти ще дурніший. Нажаль, з Порошенком у неї стосунки не склалися, краще б вони були в одній команді.
показати весь коментар
05.08.2022 12:58 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 11:56 Відповісти
Там, де Тимошенко поряд з Медведчуком, - вони сфотографовані у студії Радіо Свобода.
Це стандартна процедура для гостей Радіо Свобода, - фотографуватися разом.
Я навіть пам'ятаю той ефір, де вони були разом.
Для тих, хто його не чув, - ось адреса - https://www.radiosvoboda.org/a/885805.html

Цитую запитання Юльки, яке вона тоді поставила Медведчуку:

Юлія Тимошенко: ...я б хотіла поставити Віктору Володимировичу таке питання, а чому він так не любить нашу Україну?
Чому він будучи віце-спікером, чому, будучи людиною, яка має фракцію в парламенті, чому він веде політику, яка руйнує Україну, яка знищує Україну. І я хотіла б зараз просто поставити Віктору Володимировичу конкретне питання...

"Свобода" : Пані Тимошенко, пробачте, але ви порушуєте правила гри.

Як бачимо, навіть Радіо Свобода захищала тоді Медведчука. Тепер це огидно читати...

https://podrobnosti.ua/13711-viktor-medvedchuk-i-julija-timoshenko-proveli-debaty-v-prjamom-efire.html Тимошенко : У нас очень сегодня странная дискуссия с агрессивным характером.
показати весь коментар
05.08.2022 20:44 Відповісти
Навіть ліньки щось писать на заперечення Бо вам - "як об стіну горохом"!
показати весь коментар
05.08.2022 13:34 Відповісти
згоден з ВОНой, мабуть вперше за весь час, поки ВОНА "працює".
показати весь коментар
05.08.2022 10:50 Відповісти
Где Сулима Иван, дано не слышно?
показати весь коментар
05.08.2022 11:00 Відповісти
Та сидить під якимсь новим "ніком" і не "трубить" відкрито - обережничає !
показати весь коментар
05.08.2022 11:03 Відповісти
А ви не думали, що він, можливо, перебуває на окупованій території?
Чи, навіть, загинув?
Невже так кортить обісрати людину, не зважаючи на можливі трагічні обставини?
показати весь коментар
05.08.2022 20:56 Відповісти
З мови зняли!
показати весь коментар
05.08.2022 14:54 Відповісти
Юля не знає як себе пропіарити... іди внуків нянчити. Наробила багато ти лайна для країни.
показати весь коментар
05.08.2022 11:00 Відповісти
А ось і Юлія Володимирівна виринула. Давно не бачили це л.....о.
показати весь коментар
05.08.2022 11:01 Відповісти
менталитет рашистский у украинцев.Тимошенко в 60 лет баба Юля.А чтож Трамп не дедуля, Байден, Володя Пупкин.Пелоси в свои в 82 года летает в Тайвань.А в Украине всё то же русское болото.Выбирают президентов , что бы поржать и , что бы секси был.Посмотрите как Арестовича украинские женщины любят, лайки ставят ему и пофиг, что несёт чушь , лишь бы секси был..Печально.
показати весь коментар
05.08.2022 11:06 Відповісти
не могу не согласиться. менталитет действительно кацапский. простой пример выше - чуть не согласен с "авторитетным" мнением - так моментально попадаешь в личные оскорбления. так что, да. как по мне -политик 60 лет - и все. на свалку. 70 лет для всех - на выборы не ходить.
показати весь коментар
05.08.2022 11:27 Відповісти
И щобы не один танк або Бтр не вийщов з боксив...
Тимошенко...2014 год.заседание СНБО Украины...
Владимир на тоді була мудрою..
показати весь коментар
05.08.2022 11:08 Відповісти
що ця організація нікчемна всі знали ще з 2014... і всі памятають прикольну фотку де організація яка себе називає обесє ходить серед танків росіян з окулярами і палками для сліпих...
показати весь коментар
05.08.2022 11:15 Відповісти
Залізло декілька ботів для пропаганди Тимошенко на сайті Бутусова. Поправте якщо я помиляюся,- чи не пас...уда Тимошенко, часом, з Х..лом за газ бомбардувальниками і ракетами розраховувалася?
показати весь коментар
05.08.2022 11:30 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 11:58 Відповісти
Не несіть ахінею. Тимошенко до армії, оборонної промисловості і спецекспорту не підпускали за жодного президента (це до речі в компетенції президента), а щодо газу - вона весь час була в боротьбі з фірташами, бойками, мабуть забули всі ліквідацію фірташевської росукренерго і шельф Чорного моря, записаний на чотирьох студенток? Стратегічні бомбардувальники дозволили вкрасти ще за Кравчука, а щодо армії - саме Тимошенко наполягала на контрактній армії, натомість любі друзі були проти, хотіли відтермінувати це до "другого терміну Ющенка". А ці, хто тут обурюється, що вона була проти воєнного сценарію в Криму (як до речі і практично вся РНБО) - мабуть не знають, що крім продовження термінів Севастополя в Харківських угодах збільшили кількість рашистських військ до 25 тис. і не обмежуючись базуванням в Севастополі (це тоді замовчували). Крім того, не пригадую за якого президента, але строковики переважно стали служити "біля батьків" - чим дихало в Криму "руськоязичницьке населення" - всім відомо. Так що на жаль, це була цілком твереза думка.
показати весь коментар
05.08.2022 12:37 Відповісти
Фирташи, бойки и много других, с кем Тимошенко боролась, вложили миллионы на борьбу с ней. Пропаганда свое дело сделала, 40% населения неосознанно впитывает любую пропаганду.
показати весь коментар
05.08.2022 13:04 Відповісти
Яким боком віце-прем'єр з питань паливно-енергетичного комплексу до бомбардувальників і ракет? Ти під ніком можеш верзти будь-яку маячню, бо під своїм ім'ям і сциш, і бздиш, і сереш, як переляканий ведмідь.
показати весь коментар
05.08.2022 13:06 Відповісти
,А що таке , шо Фаріон вам не довпадоби . Що вона не так розповіла , а ти дядьку часом не москаль
показати весь коментар
05.08.2022 12:00 Відповісти
Ніколи не був прихильником її політичної сили але тут повністю з нею погоджуюсь..
показати весь коментар
05.08.2022 12:18 Відповісти
Аж дивно читати коментарі «борцунов» за правду і демократию. Смисл поста не в Тимошенко, а в нікчемності та продажності Amnesty International. Не дочитавши до кінця почали ср...ти в коментарах на Юлю причепивши ще Фаріон. Висновок: або ви всі дебіли, або сидите тут щоб нагадити і тоді милуватися собою. Тоді і не дивно звідки беруться 73% підтримки, самі знаєте кого. Чекаю на подальший брут. Фас!
показати весь коментар
05.08.2022 12:42 Відповісти
Юлененавистники вперед! Появилась возможность вылить всю свою ненависть и грязь....
показати весь коментар
05.08.2022 12:57 Відповісти
Юлененависники у 2010 році голосували - "абинеюлька!", тому й Харківські угоди, й"Небесна Сотня", і війна - НА ЇХНІЙ СОВІСТІ, навіть, якщо її у них нема.
показати весь коментар
05.08.2022 13:09 Відповісти
Давайте устроим бойкот и массовый хейт этим про-российским псведо-полупокерам из Амнести Интернейшнл. Эти гнилые, заднеприводные псевдо-правозащитники должны быть маргинализированы и подвержены всеобщему порицанию)
FUCK YOU Amnesty International! Ukraine Forever!
показати весь коментар
05.08.2022 13:25 Відповісти
А де наш Почесний Хранитель Колекції Перук Блідої Дами З Косою? Ну, той, що Іван?..
показати весь коментар
05.08.2022 14:47 Відповісти
Ви про Івана Франка?

показати весь коментар
05.08.2022 21:10 Відповісти
ВОНА працює..Высловилась достойно,а вот в былое свое премьерство потворствовала своим подопечным мо(Ехануров,Гриценко)в распродаже по дешевке боевой техники,вооружения,имущества ВСУ,чем подрывала обороноспособность Державы
показати весь коментар
05.08.2022 16:29 Відповісти
Не верзіть дурниць, міністри оборони підзвітні в першу чергу президенту, призначаються і звільняються за його поданням до ВРУ. По-друге - І Єхануров, і Гриценко ніколи не товаришували з Тимошенко, радше навпаки. А той же Єхануров, новопризначений прем'єр після усунення Ющенком Тимошенко, урочисто на камери цілувався з Кучмою, який після Помаранчевої революції переховувався десь в Європі. До речі тоді ж, після її зняття повернулись з-за кордонів і інші представники кучмівського общака...
показати весь коментар
05.08.2022 17:57 Відповісти
 
 