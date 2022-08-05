Тимошенко про заяву Amnesty International: Війна ще не раз продемонструє повну імпотентність і цинізм міжнародних "правозахисників"
Заява Amnesty International про те, що нібито українські військові "наражають на небезпеку мирних мешканців", демонструє повну безпорадність, імпотентність і цинізм цієї організації.
Про це лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначає, що до останнього не коментувала цю обурливу історію.
"Думала, можливо, пресреліз доручили писати комусь із практикантів, чи акаунт Amnesty International зламали хакери ФСБ…Ні(. Заява генсека Агнес Каламар розвіяла останні ілюзії - вони дійсно звинуватили Україну у тому, що вона бореться із геноцидом кремля", - пише нардепка.
Виявляється, українські військові, які захищають українські міста від російської агресії, "наражають на небезпеку мирних мешканців".
"Звісно, "друга армія світу" ж воює лише із "нацистами" та "натівськими найманцями". Братські могили Бучі та Ірпеня - найкращі тому приклади. Словом, ця Amnesty International зламалася - несіть наступну(. Ця війна подарує нам ще не одне неприємне відкриття і знищить не один "авторитет". Ця війна ще не раз продемонструє повну безпорадність, імпотентність і цинізм міжнародних "правозахисників". Ця війна раз по раз доводитиме - нам варто сподіватися лише на себе. На героїзм наших ЗСУ, на силу волі наших медиків, на впертість наших волонтерів. На патріотизм кожного, хто вважає себе українцем. І так, нам потрібно ще більше HIMARS…", - резюмує Тимошенко.
Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".
Це за її правління кацапи роздовбали всі артилерійські склади в Україні
Це вона купувала вугілля у терористів ДНР-ЛНР
Продавала електрику в окупований Крим
Не збудувала жодного патронного завода, хоча вже йшла війна
На своїх заводиках за бюджетні кошти будувала катерки, які довелося у перші ж дні війни потопити, бо вони були нездатні до бойових дій на морі проти агресора. Хоча, за ці величезні кошти можна було побудувати, наприклад, ракетні програми, які тепер так необхідні для оборони України!
Тобто, Юлька наживалася на бюджеті так само, як Зеленський на "Великому крадівництві"!
Це все Юлька, - паскуда така!
А тепер юлефіли будуть спамити цей коментар за правду!
От така вона, справедливість!
Але твоїм годувальникам і таки як ти їхнім прислужникам було смішно. Так сміялись, що аж до сих пір ротяки закрити не можете.
Європейський суд, між іншим, цілковито виправдав Тимошенко! Чи ви будете звинувачувати Європу, так само, як і кацапи?
До речі, саме тоді, коли Юльку загребли на зону, наш гетьман сивочолий став міністром економіки в уряді риго-копитних бандосів.
Ця квартальна тусовка просто результат обидлячення населення, через олігархічні та російські ЗМІ.
Це стандартна процедура для гостей Радіо Свобода, - фотографуватися разом.
Я навіть пам'ятаю той ефір, де вони були разом.
Для тих, хто його не чув, - ось адреса - https://www.radiosvoboda.org/a/885805.html
Цитую запитання Юльки, яке вона тоді поставила Медведчуку:
Юлія Тимошенко: ...я б хотіла поставити Віктору Володимировичу таке питання, а чому він так не любить нашу Україну?
Чому він будучи віце-спікером, чому, будучи людиною, яка має фракцію в парламенті, чому він веде політику, яка руйнує Україну, яка знищує Україну. І я хотіла б зараз просто поставити Віктору Володимировичу конкретне питання...
"Свобода" : Пані Тимошенко, пробачте, але ви порушуєте правила гри.
Як бачимо, навіть Радіо Свобода захищала тоді Медведчука. Тепер це огидно читати...
https://podrobnosti.ua/13711-viktor-medvedchuk-i-julija-timoshenko-proveli-debaty-v-prjamom-efire.html Тимошенко : У нас очень сегодня странная дискуссия с агрессивным характером.
