Заступнику міністра "МВД ДНР" та ще чотирьом колаборантам з Донеччини повідомлено про підозру, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру у колабораційній діяльності п’ятьом правоохоронцям Донецької області, які після повномасштабного вторгнення росії зрадили присязі й перейшли на бік ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

" В обмін на зраду окупанти запропонували колаборантам "карколомні" кар’єри у так званому міністерстві внутрішніх справ терористичної організації "ДНР". Зокрема, один з них став заступником міністра, а інший - "ректором академії ім. Дзержинського" (до окупації - Донецький інститут внутрішніх справ). Інші правоохоронці добровільно обійняли більш скромні посади у терористичному відомстві. Всі вони брали участь у брифінгах для місцевих засобів масової інформації, де публічно висловлювали свою підтримку державі-агресору та діям її збройних формувань, принижували гідність Збройних сил України та української влади", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці підозрюються у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм загрожує позбавлення волі до 15 років.