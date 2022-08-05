УКР
Заступнику міністра "МВД ДНР" та ще чотирьом колаборантам з Донеччини повідомлено про підозру, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру у колабораційній діяльності п’ятьом правоохоронцям Донецької області, які після повномасштабного вторгнення росії зрадили присязі й перейшли на бік ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Заступнику міністра МВД ДНР та ще чотирьом колаборантам з Донеччини повідомлено про підозру, - ДБР 01

" В обмін на зраду окупанти запропонували колаборантам "карколомні" кар’єри у так званому міністерстві внутрішніх справ терористичної організації "ДНР". Зокрема, один з них став заступником міністра, а інший - "ректором академії ім. Дзержинського" (до окупації - Донецький інститут внутрішніх справ). Інші правоохоронці добровільно обійняли більш скромні посади у терористичному відомстві. Всі вони брали участь у брифінгах для місцевих засобів масової інформації, де публічно висловлювали свою підтримку державі-агресору та діям її збройних формувань, принижували гідність Збройних сил України та української влади", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заарештовано майно екснардепа-колаборанта Балицького на 150 мільйонів, - СБУ. ВIДЕО

Правоохоронці підозрюються у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм загрожує позбавлення волі до 15 років.

Знов заочно? А що тут
"У перші дні війни влада в Сумах зникла. Місто відстояла тероборона".
" де мер? де губернатор? де поліція? І як так сталося, що російські танки безперешкодно потрапили на територію області через кордон, який, зважаючи на новини кількох тижнів перед вторгненням, мали б посилено охороняти?"
показати весь коментар
05.08.2022 10:39 Відповісти
Так в очно или за очно?
показати весь коментар
05.08.2022 10:44 Відповісти
Кому нужно это заочно? Читаешь и понимаешь, что кто-то просто ведёт статистику. Должно быть так : лидер участникгв террористической организации дно и четыре его помощника ликвидированы
показати весь коментар
05.08.2022 10:46 Відповісти
 
 