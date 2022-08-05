Кіровоградщина зустріла третій евакуаційний потяг із Донецької області, - Райкович. ФОТОрепортаж

В Кіровоградській області розселяють переселенців з Донецької.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

З початку серпня Кіровоградщина зустріла вже третій евакуаційний потяг із Донецької області. Вночі на 5 серпня до області приїхало майже 200 переселенців та чимало дітей. Евакуйованих розселять в населених пунктах Петрівської громади.

Вночі на 3 серпня евакуаційний потяг привіз переселенців до Олександрії. Серед евакуйованих – літні люди, маломобільні, хворі, діти. Зустріли переселенців медики, представники міської влади, волонтери, представники Червоного Хреста, рятувальники.

2 серпня Кропивницький зустрічав перший евакуаційний потяг з Донецької області. З громадянами особисто спілкувалася віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук та голова ОВА. Мешканців Донеччини розселяли в тимчасових пунктах прийому, забезпечили продуктами та необхідними речами. Надалі триватиме розселення в громадах, реєстрація та оформлення соціальних виплат.

Евакуація відбувається безкоштовним поїздом "Покровськ-Кропивницький", поїзд зупиняється в Олександрії та Кропивницькому.

