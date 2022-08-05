УКР
Кіровоградщина зустріла третій евакуаційний потяг із Донецької області, - Райкович. ФОТОрепортаж

кіровоградщина

В Кіровоградській області розселяють переселенців з Донецької.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

З початку серпня Кіровоградщина зустріла вже третій евакуаційний потяг із Донецької області. Вночі на 5 серпня до області приїхало майже 200 переселенців та чимало дітей. Евакуйованих розселять в населених пунктах Петрівської громади. 

Вночі на 3 серпня евакуаційний потяг привіз переселенців до Олександрії. Серед евакуйованих – літні люди, маломобільні, хворі, діти. Зустріли переселенців медики, представники міської влади, волонтери, представники Червоного Хреста, рятувальники.

Читайте також: 80% жителів уже виїхали зі Слов’янська, - Лях

2 серпня Кропивницький зустрічав перший евакуаційний потяг з Донецької області. З громадянами особисто спілкувалася віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук та голова ОВА. Мешканців Донеччини розселяли в тимчасових пунктах прийому, забезпечили продуктами та необхідними речами. Надалі триватиме розселення в громадах, реєстрація та оформлення соціальних виплат.

Евакуація відбувається безкоштовним поїздом "Покровськ-Кропивницький", поїзд зупиняється в Олександрії та Кропивницькому.

Також читайте: На 4 серпня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

Кіровоградщина зустріла третій евакуаційний потяг із Донецької області, - Райкович 01
Кіровоградщина зустріла третій евакуаційний потяг із Донецької області, - Райкович 02
Кіровоградщина зустріла третій евакуаційний потяг із Донецької області, - Райкович 03
Кіровоградщина зустріла третій евакуаційний потяг із Донецької області, - Райкович 04
Кіровоградщина зустріла третій евакуаційний потяг із Донецької області, - Райкович 05
Кіровоградщина зустріла третій евакуаційний потяг із Донецької області, - Райкович 06

евакуація Донецька область Райкович Андрій Кіровоградська область
Топ коментарі
+3
только не нужно забывать, что Кропивницкий не резиновый. и так уже ппц что творится - машин стало в 3 раза больше, во дворах ночью парковки на тротуарах практически, людей заметно больше. бизнесмену Райковичу, конечно же - это на руку - больше дешевой колбасы и отвратного фарша уйдет на полки его же магазинов.
05.08.2022 10:44 Відповісти
+2
Там полно предателей.
05.08.2022 12:30 Відповісти
+1
смысол ехать вкропивницкую губернию если орочьи прильоты и там были..можно разбежаться по селам ка ктороканы..или сразу в европу а то зимой..один прилет в котельную и пали дома костер в бочке в лучшем случае я молчу прото что нет денег еды и работы до кучи..и это еще не бомбят....
05.08.2022 17:24 Відповісти
только не нужно забывать, что Кропивницкий не резиновый. и так уже ппц что творится - машин стало в 3 раза больше, во дворах ночью парковки на тротуарах практически, людей заметно больше. бизнесмену Райковичу, конечно же - это на руку - больше дешевой колбасы и отвратного фарша уйдет на полки его же магазинов.
05.08.2022 10:44 Відповісти
Причем тут резиновый?Кропивницкий сократился за последние годы по населению приблизительно на 50 тыс. обывателей,так,что пока есть возможность принимать переселенцев.Машин, правда, стало больше, уже и на зеленые газоны припарковыватся,но это дело поправимое..Продовольствием город никогда обижен не был,пусть временно переселяются,главное,что-бы не бузили..
показати весь коментар
05.08.2022 16:43 Відповісти
И привезли в основном тех, кто работать НЕ будет! Дети, причем много! И инвалиды! За чей счет кормить их? Жить где... Да и те, кто уже приехал, особенно тоже ничерта не делают. На джипах приезжают за гуманитаркой! Ноготочки они делают себе))) ***... и так везде. А в квартирах что они творят(( Но ты им улыбайся((
показати весь коментар
05.08.2022 17:48 Відповісти
Невже у Кропивницькому-Єлисаветграді тепер балакають винятково кацапським язиком?
Раніше я такого не помічав. Якщо так, то дуже прикро...

05.08.2022 21:44 Відповісти
https://prnt.sc/zOy-zEu51la0
05.08.2022 22:51 Відповісти
Везут шоб воєннии каток не проишовся по них двічі
05.08.2022 11:18 Відповісти
Дивись, щоб ріпа не трісла від потуги.
Кропивничанам, Олександрійцям, Петрівничанам повага й шана!
05.08.2022 11:56 Відповісти
у людей никто не спросил
05.08.2022 17:49 Відповісти
жилье только с у удобствами подавай , на бережках гуляют и жарят шашлыки , ждут когда ТАМ перестанут стрелять и они поедут получать получать путинский паспорт ..
05.08.2022 12:03 Відповісти
Навряд чи його залишилось так багато...

Не думаю, що умови розселення "царські". Скоріш, навпаки

Вже просили надати допомогу, бо мер сфотографувався та пішов, а для людей нічого не готово.
05.08.2022 12:38 Відповісти
Там полно предателей.
05.08.2022 12:30 Відповісти
не даром кирова в смольном из нагана застрелили..чтото знали..в философическом смысле
05.08.2022 17:25 Відповісти
смысол ехать вкропивницкую губернию если орочьи прильоты и там были..можно разбежаться по селам ка ктороканы..или сразу в европу а то зимой..один прилет в котельную и пали дома костер в бочке в лучшем случае я молчу прото что нет денег еды и работы до кучи..и это еще не бомбят....
05.08.2022 17:24 Відповісти
 
 