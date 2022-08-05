УКР
За добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини. Є жертви. Серед поранених троє дітей, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Донеччини за добу задокументували 25 злочинів російської армії проти мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Російські війська обстрілювали міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Мар’їнка, Залізне, Калинове, Костянтинівка, смт Нью-Йорк і Очеретине, села Кам’янка, Новоселівка Перша, Нетайлове, Уманське, Соловйове, Карлівка, Первомайське", - йдеться у повідомленні.

Житлові квартали ворог атакував авіацією, артилерією, ракетами, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", танками. Зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об’єктів – 25 житлових будинків, з них 11 багатоквартирних, церква, дві зупинки громадського транспорту, підприємство, супермаркет, готель, коксохімічний завод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти вбили 7 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Читайте: Окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу на міста Донеччини. Відбито 4 атаки ворога, - Гайдай


