6 744 18

Масований обстріл Харкова: Пошкоджено будинки, авто та дитмайданчики. Є поранені. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Масований обстріл об’єктів цивільної інфраструктури з системи залпового вогню "Смерч" розпочався 4 серпня о 18:00 та тривав до ранку 5 серпня. За цей час у Шевченківському та Індустріальному районах міста пошкоджень зазнали житлові будинки, припарковані автомобілі, магазини, ринок, дитячі майданчики", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу є поранені. До лікарні із травмами різного ступеню тяжкості доставлені громадяни, які під час обстрілу перебували на вулиці.

Правоохоронці разом з експертами-криміналістами та вибухотехніками проводять огляди місць подій, вилучають речові докази, опитують свідків.

Читайте: Росіяни вчинили масований обстріл Харкова. Під ворожим вогнем перебували і населені пункти області. Є поранені, - Синєгубов

Масований обстріл Харкова: Пошкоджено будинки, авто та дитмайданчики. Є поранені 01
Масований обстріл Харкова: Пошкоджено будинки, авто та дитмайданчики. Є поранені 02
Масований обстріл Харкова: Пошкоджено будинки, авто та дитмайданчики. Є поранені 03

МВС (3533) обстріл (30481) Харків (5857)
Топ коментарі
+10
А где те гниды что рассказывали что РФ стреляет по школам и больницам потому что там прячутся ЗСУ ? Где там военные базы и склады возле детских площадок? нужно брать таких тварей и мордой мокать, а потом в судах у них все отсудить за наклеп. Чтобы больше такие организации не существовали
05.08.2022 11:15 Відповісти
+9
Треба вести контрбатарейну боротьбу. Бо ці суки Харків кончать.
05.08.2022 11:11 Відповісти
+6
"братушки" харків'янам себе по повній показали
05.08.2022 11:10 Відповісти
Хіба тільки Харків?
05.08.2022 11:16 Відповісти
Там військова аналітика пише,що ЗСУ повинні зробити крок під Ізюмом і ворог здрисне. Через це орки і біснуються
05.08.2022 11:26 Відповісти
один раз дрон свичблейд по ракетной установке в белгороде и все прекратиться сразу. но есть опасность что ****** @банут по администрации ОПе и ВР в Киеве и поэтому тишина.
05.08.2022 11:27 Відповісти
до речі нічого поганого би для України не трапилось, якщо б жиди з Банкової раптово зникли, ЗЕлупа, Агрохімія, Стефанчук, Татаров тощо. Дуже шкода що Портнов не з ними зараз, краще був би десь поблизу них, щоб однієї ракети вистачило.
05.08.2022 11:32 Відповісти
А Ви в Болгарії справжній арієць? Акценти на національність недоречні.
Вони всі українці, хоча частину з них треба судити, і це в майбутньому неминучє.
05.08.2022 11:49 Відповісти
Над Києвом є досить непогане ППО. А розміняти розхєраченний Харків на безхмарне життя Києва - так собі варіант. Треба відповідати. Ми маємо право захищатися. Заподіяна шкода Харкову росте, і є точка неповернення, коли відновлення стане неможливим.
05.08.2022 11:40 Відповісти
Думаю як би таке сталося, то Українці б сміялися зі сльозами на очах і вітали пятого президента с посадою Головнокомандуючого 😄
показати весь коментар
Где разлрекламированное КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ НА Херсон от ОП абдристовичей и приказ Зе :"Освободить Херсон"⁉️Котёл , котёл для рашистов ‼️это тайный договорняк в Стамбуле о "зерновом перемирии" ,а на самом деле полная сдача Юга агентами дерьмаком и арахламидией
05.08.2022 11:50 Відповісти
Те гниды развлекаются сейчас на гей-вечеринках за кацапские подачки.
05.08.2022 11:18 Відповісти
а где допа???
05.08.2022 11:32 Відповісти
вроде как в Харькове. он же теперь батюшко. поп. диакон. что то такое.
05.08.2022 11:35 Відповісти
Допа в .опє . Деж йому ще бути.
05.08.2022 11:37 Відповісти
на ютубе посмотрите гиркина. все разложил по полкам - никто жалеть города и людей не будет. https://www.youtube.com/watch?v=t41NQ_1RbSY
05.08.2022 11:33 Відповісти
Гиркин убийца - мразь и должен быть утилизирован ‼️На хрен его смотреть и так это понятно с первых бомбежек рашистов нацистов‼️
05.08.2022 11:53 Відповісти
Кацапи здохніть.
05.08.2022 15:06 Відповісти
 
 