Масований обстріл Харкова: Пошкоджено будинки, авто та дитмайданчики. Є поранені. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Масований обстріл об’єктів цивільної інфраструктури з системи залпового вогню "Смерч" розпочався 4 серпня о 18:00 та тривав до ранку 5 серпня. За цей час у Шевченківському та Індустріальному районах міста пошкоджень зазнали житлові будинки, припарковані автомобілі, магазини, ринок, дитячі майданчики", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу є поранені. До лікарні із травмами різного ступеню тяжкості доставлені громадяни, які під час обстрілу перебували на вулиці.

Правоохоронці разом з експертами-криміналістами та вибухотехніками проводять огляди місць подій, вилучають речові докази, опитують свідків.

