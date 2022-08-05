Масований обстріл Харкова: Пошкоджено будинки, авто та дитмайданчики. Є поранені. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Масований обстріл об’єктів цивільної інфраструктури з системи залпового вогню "Смерч" розпочався 4 серпня о 18:00 та тривав до ранку 5 серпня. За цей час у Шевченківському та Індустріальному районах міста пошкоджень зазнали житлові будинки, припарковані автомобілі, магазини, ринок, дитячі майданчики", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу є поранені. До лікарні із травмами різного ступеню тяжкості доставлені громадяни, які під час обстрілу перебували на вулиці.
Правоохоронці разом з експертами-криміналістами та вибухотехніками проводять огляди місць подій, вилучають речові докази, опитують свідків.
Вони всі українці, хоча частину з них треба судити, і це в майбутньому неминучє.