УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10658 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 577 12

Рашисти били по Чугуєву ракетами С-300, які випустили з території Бєлгородської області РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Чугуїв на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Так, 5 серпня близько 1 години ночі російські військовослужбовці здійснили ракетний удар по Чугуєву. За попередніми даними, окупанти випустили чотири ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок обстрілу військами РФ повністю зруйновано два житлових будинки, пошкоджено господарчі споруди та гаражі.

Читайте: Українські захисники звільнили від рашистів село Дмитрівка та знищили техніку і піхоту ворога, - Синєгубов

Рашисти били по Чугуєву ракетами С-300, які випустили з території Бєлгородської області РФ, - прокуратура 01
Рашисти били по Чугуєву ракетами С-300, які випустили з території Бєлгородської області РФ, - прокуратура 02
Рашисти били по Чугуєву ракетами С-300, які випустили з території Бєлгородської області РФ, - прокуратура 03

Автор: 

обстріл (30481) прокуратура (3734) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Прийшов час для Хаймерсів потурбувати ракетні та артилерійські позиції рашистів, що націлені на обстріл цивільних об'єктів і населення Харкова й області.
показати весь коментар
05.08.2022 11:32 Відповісти
+2
в ответ стрелять нельзя .... а то Байден обидется ... что друг Володя в кремле обидется ...
показати весь коментар
05.08.2022 11:31 Відповісти
+2
Да и *** сними. Я вообще не понимаю, что у нас происходит. Дают 4 Химарса в месяц, для поддержания штанов, и только все ****** про поддержку Украины. А сами то тут то там санкции параше отменяют. А наши тоже, то *******, что будет мощная деокупация, а щас рассказывают, да нам бы атаки отбить. Пацаны на фронте гибнут, а эти в Киеве все мутят и по телеку красиво ******.
показати весь коментар
05.08.2022 12:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в ответ стрелять нельзя .... а то Байден обидется ... что друг Володя в кремле обидется ...
показати весь коментар
05.08.2022 11:31 Відповісти
Байден вінават...
показати весь коментар
05.08.2022 11:49 Відповісти
Прийшов час для Хаймерсів потурбувати ракетні та артилерійські позиції рашистів, що націлені на обстріл цивільних об'єктів і населення Харкова й області.
показати весь коментар
05.08.2022 11:32 Відповісти
Та да.
показати весь коментар
05.08.2022 12:45 Відповісти
А мы в ответ по Белгороду стрелять не будем, а то нам больше оружие для мощной деоккупации (2 гаубицы в месяц) не дадут, а своё оружие мы не покупали и не делали, потому что (выбрать правильный вариант): а) делали дороги, подымали рейтинг ко второму сроку б) не хотели нагнетать, готовились к шашлыкам в мае в) выполняли Оманский договорняк г) не хотели злить *****, а то вдруг нападёт.
показати весь коментар
05.08.2022 11:36 Відповісти
кацапы уже пво бьют по земле...ополоумели в край...
показати весь коментар
05.08.2022 11:44 Відповісти
Просто по земле бить проще, гарантировано не промажешь. А ни на что более их пво не способно.
показати весь коментар
05.08.2022 11:47 Відповісти
2 ракеты по центральной площади в Белгороде в будний день, и каждый раз так делать после их обстрелов Харькова- 100% гарантированный глаз за глаз, и уже не так резво их мамаши на форумах будут смеяться над смертью наших детей. Если военным по какой- то причине руководство страны ссыт отдавать такой приказ, подключите гражданских. Ракету земля- земля на 300 км можно запросто сделать из куска ПВХ трубы 500мм, нескольких мешков сахара и селитры, и старого б/у смартфона.
показати весь коментар
05.08.2022 11:49 Відповісти
В Україні випускається турбореактивний двигун МС-400, прототип якого був розроблений для крилатих ракет Х-55, які будува Харківський авіаційний завод.
Щодо конструкторської документації (КД) на ракету Х-55, то в Україні є принаймні один екземпляр цієї ракети й КД можна відновити шляхом реверс-інжинірингу.
показати весь коментар
05.08.2022 12:02 Відповісти
После этого с вероятность 100% всякие ООН и Амнисти выскажут категорическое осуждение и партнёры перестанут давать оружие и боеприпасы.
показати весь коментар
05.08.2022 12:19 Відповісти
Да и *** сними. Я вообще не понимаю, что у нас происходит. Дают 4 Химарса в месяц, для поддержания штанов, и только все ****** про поддержку Украины. А сами то тут то там санкции параше отменяют. А наши тоже, то *******, что будет мощная деокупация, а щас рассказывают, да нам бы атаки отбить. Пацаны на фронте гибнут, а эти в Киеве все мутят и по телеку красиво ******.
показати весь коментар
05.08.2022 12:34 Відповісти
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО ДО ЗИМИ КАЦАПИ ПОСИЛЯТЬ РАКЕТНІ ОБСТРІЛИ УКРАЇНИ,
це просто логічно.
показати весь коментар
05.08.2022 14:38 Відповісти
 
 