Рашисти били по Чугуєву ракетами С-300, які випустили з території Бєлгородської області РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Чугуїв на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Так, 5 серпня близько 1 години ночі російські військовослужбовці здійснили ракетний удар по Чугуєву. За попередніми даними, окупанти випустили чотири ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок обстрілу військами РФ повністю зруйновано два житлових будинки, пошкоджено господарчі споруди та гаражі.

