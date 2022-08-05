Рашисти били по Чугуєву ракетами С-300, які випустили з території Бєлгородської області РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вночі обстріляли Чугуїв на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
Так, 5 серпня близько 1 години ночі російські військовослужбовці здійснили ракетний удар по Чугуєву. За попередніми даними, окупанти випустили чотири ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Внаслідок обстрілу військами РФ повністю зруйновано два житлових будинки, пошкоджено господарчі споруди та гаражі.
Топ коментарі
+5 Тонка червона лінія
показати весь коментар05.08.2022 11:32 Відповісти Посилання
+2 Elena Volhova
показати весь коментар05.08.2022 11:31 Відповісти Посилання
+2 Маладой кракодил #528993
показати весь коментар05.08.2022 12:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щодо конструкторської документації (КД) на ракету Х-55, то в Україні є принаймні один екземпляр цієї ракети й КД можна відновити шляхом реверс-інжинірингу.
це просто логічно.