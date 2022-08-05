Із загиблими українськими захисниками Андрієм Жоваником та Юрієм Коваленком попрощалися на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Військовослужбовці ДУК "Правий Сектор" Андрій Жованик (Татарин) та Юрій Коваленко (Сокар) загинули в бою з російськими окупантами.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Не треба казати, що їх забрала війна, їх не забирала війна. Їх вбила русня. У цієї русні є адреса, є родина. Кожен з нас зобов'язаний мстити і мстити до скону за кожного загиблого нашого побратима", - наголосила учасниця процесії.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль