Сім’я Степаненків, що постраждала під час обстрілу вокзалу Краматорська, проходить протезування в Каліфорнії, - Садовий. ФОТО
Наталя та Яна вже проходять перший етап протезування у Каліфорнії й отримали навчальні протези.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, до поїздки в США обоє пацієнток пройшли місяці реабілітації та підготовки у Першому медичному об'єднанні Львова. Наразі вони отримали навчальні протези в рамках програми The Right to Walk Foundation.
Наталя та Яна вчаться робити перші кроки, з ними постійно працюють лікарі.
"Яна була у пеклі і повернулась! Путін хоче зупинити Україну, але він не здатен зупинити 11-річну дівчинку. Гляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна!", - із захопленням говорить про свою пацієнтку реабілітолог Пітер Херш. Він займається з Наталею і Яною мало не щодня.
Реабілітація буде тривалою. Сім’я житиме в Америці близько року. Їм уже допомогли знайти дім і купити страхування.
Після завершення протезування Степаненки повернуться в Україну.
"Ми створюємо екосистему реабілітації UNBROKEN Ukraine, щоб тисячам таких людей, як Яна та Наталя, не потрібно було їхати за кордон. А всі необхідні послуги постраждалі змогли отримувати вдома, в Україні", - наголосив Садовий.
Господи, дай сили цій мужній родині.
Бережи ціх мужніх дітей і іх матір.
А всю мразоту, що привела до такої біди знищи.