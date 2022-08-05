УКР
Сім’я Степаненків, що постраждала під час обстрілу вокзалу Краматорська, проходить протезування в Каліфорнії, - Садовий. ФОТО

крамарськ

Наталя та Яна вже проходять перший етап протезування у Каліфорнії й отримали навчальні протези.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до поїздки в США обоє пацієнток пройшли місяці реабілітації та підготовки у Першому медичному об'єднанні Львова. Наразі вони отримали навчальні протези в рамках програми The Right to Walk Foundation.

Наталя та Яна вчаться робити перші кроки, з ними постійно працюють лікарі.

"Яна була у пеклі і повернулась! Путін хоче зупинити Україну, але він не здатен зупинити 11-річну дівчинку. Гляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна!", - із захопленням говорить про свою пацієнтку реабілітолог Пітер Херш. Він займається з Наталею і Яною мало не щодня.

Читайте також: 20 дітей, які втратили кінцівки через війну, зможуть поїхати до США на протезування

Реабілітація буде тривалою. Сім’я житиме в Америці близько року. Їм уже допомогли знайти дім і купити страхування.
Після завершення протезування Степаненки повернуться в Україну.

"Ми створюємо екосистему реабілітації UNBROKEN Ukraine, щоб тисячам таких людей, як Яна та Наталя, не потрібно було їхати за кордон. А всі необхідні послуги постраждалі змогли отримувати вдома, в Україні", - наголосив Садовий.

Також читайте: Маленька Софія з Бучі втратила руку й потребує допомоги на протез. ФОТО

Сім’я Степаненків, що постраждала під час обстрілу вокзалу Краматорська, проходить протезування в Каліфорнії, - Садовий 01

Краматорськ (758) Садовий Андрій (536) США (24127) протез (99)
+9
Просто молодчинки.
показати весь коментар
05.08.2022 14:38 Відповісти
+4
А вам відомо, що вони головували саме за ОПЗЖ? Чи головне просто обісрати людей, що постраждали? Ви кацапська бездушна собако-свинота?
показати весь коментар
05.08.2022 14:46 Відповісти
+3
God bless America!
показати весь коментар
05.08.2022 14:56 Відповісти
какого ты несешь? У тебя заместо мозгов гениталии? Меня удивляет маразм ботов на цензоре
показати весь коментар
05.08.2022 14:47 Відповісти
Як це не саркастично звучить, але людям повезло.... Добре, що не залишили в біді сам на сам.....
показати весь коментар
05.08.2022 15:07 Відповісти
Не хочу вас образити, Але такий сарказ залиште при собі, щоб тобі так не "повезло".
Господи, дай сили цій мужній родині.
Бережи ціх мужніх дітей і іх матір.
А всю мразоту, що привела до такої біди знищи.
показати весь коментар
05.08.2022 15:27 Відповісти
Боже мой, я так за них рада!!! Всякий раз вспоминалась эта семья со слезами на глазах и я молилась, что бы им выпал шанс на хорошую протезную программу. Мои молитвы услышаны, теперь пусть Бог услышит и другие.
показати весь коментар
05.08.2022 15:33 Відповісти
Подяка добрим людям із Сполучених Штатів!
показати весь коментар
05.08.2022 17:56 Відповісти
 
 