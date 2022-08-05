Сім’я Степаненків, що постраждала під час обстрілу вокзалу Краматорська, проходить протезування в Каліфорнії, - Садовий. ФОТО

Наталя та Яна вже проходять перший етап протезування у Каліфорнії й отримали навчальні протези.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до поїздки в США обоє пацієнток пройшли місяці реабілітації та підготовки у Першому медичному об'єднанні Львова. Наразі вони отримали навчальні протези в рамках програми The Right to Walk Foundation.

Наталя та Яна вчаться робити перші кроки, з ними постійно працюють лікарі.

"Яна була у пеклі і повернулась! Путін хоче зупинити Україну, але він не здатен зупинити 11-річну дівчинку. Гляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна!", - із захопленням говорить про свою пацієнтку реабілітолог Пітер Херш. Він займається з Наталею і Яною мало не щодня.

Реабілітація буде тривалою. Сім’я житиме в Америці близько року. Їм уже допомогли знайти дім і купити страхування.

Після завершення протезування Степаненки повернуться в Україну.

"Ми створюємо екосистему реабілітації UNBROKEN Ukraine, щоб тисячам таких людей, як Яна та Наталя, не потрібно було їхати за кордон. А всі необхідні послуги постраждалі змогли отримувати вдома, в Україні", - наголосив Садовий.

