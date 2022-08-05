Важкопораненому воїну Євгену Стельмаху терміново потрібна допомога у зборі коштів на лікування. ФОТО

Захисник України Євген Стельмах, який був важко поранений на фронті на сході нашої країни, терміново потребує допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Армена Нерсесяна у соцмережі.

"На жаль нашого коллегу Євгена Стельмаха важко поранено на сході, зараз він перебуває у важкому стані у лікарні у Головному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві, до цього часу забезпечення було, але зараз не вистачає, тому давайте допоможемо нашому захиснику нашої держави", - зазначає він.

Також читайте: Важкопораненому воїну Олександру Клименку потрібна допомога у зборі коштів на лікування. ФОТО

Нерсесян також залишає реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти.

5168752016296363 карта дружини Оксана Стельмах.

"Кожна гривня важлива. Кошти необхідні на Компенсацію вартості апорта, який використовували для з’єднання м‘язових тканин до оболонки мозку, наразі необхідно терміново 55000грн", - йдеться у повідомленні.