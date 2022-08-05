УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10658 відвідувачів онлайн
Новини Фото Допомога пораненим Війна
7 118 25

Важкопораненому воїну Євгену Стельмаху терміново потрібна допомога у зборі коштів на лікування. ФОТО

Захисник України Євген Стельмах, який був важко поранений на фронті на сході нашої країни, терміново потребує допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Армена Нерсесяна у соцмережі.

"На жаль нашого коллегу Євгена Стельмаха важко поранено на сході, зараз він перебуває у важкому стані у лікарні у Головному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві, до цього часу забезпечення було, але зараз не вистачає, тому давайте допоможемо нашому захиснику нашої держави", - зазначає він.

Важкопораненому воїну Євгену Стельмаху терміново потрібна допомога у зборі коштів на лікування 01

Також читайте: Важкопораненому воїну Олександру Клименку потрібна допомога у зборі коштів на лікування. ФОТО

Нерсесян також залишає реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти. 

5168752016296363 карта дружини Оксана Стельмах.

"Кожна гривня важлива. Кошти необхідні на Компенсацію вартості апорта, який використовували для з’єднання м‘язових тканин до оболонки мозку, наразі необхідно терміново 55000грн", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

допомога (8672) поранення (2836)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
+
показати весь коментар
05.08.2022 14:27 Відповісти
+8
+
показати весь коментар
05.08.2022 14:33 Відповісти
+7
+
показати весь коментар
05.08.2022 14:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
05.08.2022 14:27 Відповісти
Зеленський, це все на твоїй совісті, тому гроші виділяй, нічого з народу випрошувати!
показати весь коментар
05.08.2022 14:33 Відповісти
Не знаю чому комусь не вподобав мій коментар, що його занесли в спам, бо я не проти пожертвувань. Але держава повинна займатись лікування своїх військових, не вистачає коштів - хай зеленський свої дає, бо то є результат його менеджменту.
показати весь коментар
05.08.2022 15:00 Відповісти
так то не робе зараз, поки будемо добиватися, люди повмираюсь або каліками ще більше стануть
показати весь коментар
05.08.2022 15:23 Відповісти
Так, тому треба піднімати це питання зараз, бо таких, на жаль, дуже багато є і ще буде.
показати весь коментар
05.08.2022 15:31 Відповісти
Та, ну! Він, мабуть, і фотосесію для Vogue не за свої робив.
показати весь коментар
05.08.2022 15:30 Відповісти
держава, попри патріотичну риторику (для "заспокоєння" "хом'ячків"), займається відвертим саботажем, працює на боці окупанта. І робить все, аби українці виснажилися, та здалися, фізично й морально та здалися окупанту/ покинули Україну.
показати весь коментар
05.08.2022 18:10 Відповісти
работы нет но авто ездят.магазы работают хоть бы сто грн зеленый кинул в монобанк...гитлер(
показати весь коментар
05.08.2022 17:13 Відповісти
+
показати весь коментар
05.08.2022 14:33 Відповісти
+
показати весь коментар
05.08.2022 14:34 Відповісти
Кинув на Червоний Хрест. Я не должен разбираться с каждым пораненим. Для этого есть власть
показати весь коментар
05.08.2022 14:41 Відповісти
+1000
показати весь коментар
05.08.2022 14:41 Відповісти
+
показати весь коментар
05.08.2022 14:44 Відповісти
+
показати весь коментар
05.08.2022 14:48 Відповісти
+
показати весь коментар
05.08.2022 14:50 Відповісти
Одужання і здоров'я Герою! Від щирого серця
показати весь коментар
05.08.2022 14:51 Відповісти
+
показати весь коментар
05.08.2022 14:56 Відповісти
Не вдалось перерахувати гроші - Приват24 чомусь бракує платіж.
показати весь коментар
05.08.2022 14:58 Відповісти
Все нарешті вийшло.
показати весь коментар
05.08.2022 15:05 Відповісти
+1000 грн
показати весь коментар
05.08.2022 15:21 Відповісти
Закинув трошки грошенят, хай поправляється!
показати весь коментар
05.08.2022 18:27 Відповісти
+
показати весь коментар
05.08.2022 22:34 Відповісти
+
показати весь коментар
05.08.2022 22:41 Відповісти
 
 