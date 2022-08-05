22 українців зі складними пораненнями від російських обстрілів евакуювали лікуватись за кордоном, - МОЗ. ФОТО

МОЗ та Єврокомісія евакуювали 22 українців на спеціалізоване лікування до клінік Німеччини, Нідерландів та Норвегії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.

"Нині серед пацієнтів: люди зі складними мінно-вибуховими пораненнями з різних областей України, в тому числі дитина з Миколаївщини, дорослі пацієнти з Харківщини та прифронтових територій. Травми вони отримали, потрапивши під ворожий обстріл російської армії. Разом із ними є й онкопацієнти з Одеської області, які наразі потребують невідкладного спеціалізованого лікування", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що через постійні обстріли прифронтових зон та ударів з боку РФ, інфраструктура східних та південних регіонів пошкоджена. А тому надання медичної допомоги на цих територіях значно ускладнюється, і є необхідність у медичній евакуації. Спочатку пацієнти прибули до Львівщини, де їм була надана необхідна медична допомога, та звідти, після стабілізації їхнього стану, були евакуйовані за кордон до спеціалізованих клінік Європи для продовження лікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 30 українських військових прибули на лікування до Польщі. ФОТО







