Тіло загиблого під час окупації виявили в технічному колодязі біля Житомирської траси на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Тіло ще одного загиблого під час окупації виявили в технічному колодязі біля Житомирської траси у Бучанському районі Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу областної поліції.

4 серпня, близько 12 години до поліції звернувся робітник дорожньої служби та повідомив, що поблизу села Березівка виявив загиблу людину.

"Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси. Після того як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого — на початку березня, саме тоді, коли територія Бучанського району перебувала під окупацією військ Російської Федерації" - повідомили в поліції.

З прикмет у загиблого — темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору — брюки, куртку та кофту, чорне взуття. Нині тіло правоохоронці скерували до моргу для визначення остаточної причини смерті.