Тіло загиблого під час окупації виявили в технічному колодязі біля Житомирської траси на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Тіло ще одного загиблого під час окупації виявили в технічному колодязі біля Житомирської траси у Бучанському районі Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу областної поліції.

Тіло загиблого під час окупації виявили в технічному колодязі біля Житомирської траси на Київщині, - Нацполіція 01

4 серпня, близько 12 години до поліції звернувся робітник дорожньої служби та повідомив, що поблизу села Березівка виявив загиблу людину.

Тіло загиблого під час окупації виявили в технічному колодязі біля Житомирської траси на Київщині, - Нацполіція 02

"Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси. Після того як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого — на початку березня, саме тоді, коли територія Бучанського району перебувала під окупацією військ Російської Федерації" - повідомили в поліції.

Тіло загиблого під час окупації виявили в технічному колодязі біля Житомирської траси на Київщині, - Нацполіція 03

З прикмет у загиблого — темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору — брюки, куртку та кофту, чорне взуття. Нині тіло правоохоронці скерували до моргу для визначення остаточної причини смерті.

Київська область (4194) жертви (1881) Нєбитов Андрій (196)
Москали не люди
показати весь коментар
05.08.2022 16:49 Відповісти
Буча,ще довго буде плач по загиблим в окупації. Боріться і перемагайте, бо окупація це смерть
показати весь коментар
05.08.2022 16:50 Відповісти
Москальня - це непотріб і потвори , яким місце в пеклі у котлі з кип'ячою смолою 😡
показати весь коментар
05.08.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 16:57 Відповісти
Скоріш за все так, але подумав, що зараз зручно конкурентів так позбавлятись. Прикопати десь, а потім поліція, щоб не морочити голову, спише на "ехо війни"..
показати весь коментар
05.08.2022 16:58 Відповісти
Загиблого вже опізнали. Є відповідний пост у ФБ. 1974 р.н. Його розстріляне авто знайшли ще 02.03.2022, а його тоді ні.
показати весь коментар
05.08.2022 20:20 Відповісти
уже не определишь там не че
показати весь коментар
05.08.2022 20:27 Відповісти
Що там амнесті?

А вже можна було б її стратити за просування нею наративів рф на фоні таких злочинів рф.
показати весь коментар
05.08.2022 23:33 Відповісти
 
 