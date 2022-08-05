Із загиблим в бою з російськими окупантами воїном та волонтером Глібом Бабічем попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися з воїном та волонтером Глібом Бабічем, який загинув у бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Гліб Бабіч народився 2 березня 1969 року у Миколаєві, поет, пісняр, музикант, бард. Учасник АТО/ООС. До 2019 року - прапорщик, командир взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.

Після звільнення із війська Бабіч став співзасновником ГО "Брати по зброї". Після повномасштабного вторгнення РФ знову повернувся на фронт.

Він був автором багатьох відомих пісень, зокрема "Подай зброю" (гімн 10-ї бригади "едельвейсів"), яку виконує гурт Kozak System.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблими українськими захисниками Андрієм Жоваником та Юрієм Коваленком попрощалися на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.