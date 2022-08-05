УКР
Російський патрульний корабель зайшов у бухту Севастополя з обгорілою кормою. ФОТО

крим

У бухту в окупованому Севастополі увійшов частково обгорілий патрульний корабель Чорноморського флоту Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим. Реалії.

Як повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, 5 серпня біля тимчасово окупованого Севастополя у Чорному морі раптово задимівся російський корабель. Спочатку він випустив димові приманки, а потім судно огорнули хмари чорного диму.

Відомо, що правий борт корабля проєкту 22160 типу "Василий Быков" у районі корми обгорів. На кормі помічено армійську пускову установку зеленого кольору. Корабель пришвартували за допомогою буксирів біля Куриної пристані.

Читайте також: Боцману, який перейшов на бік ворога та служить на фрегаті "Адмірал Ессен", повідомлено про підозру, - ДБР

У складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі проєкту 22160: "Василий Быков" (бортовий номер 368), "Дмитрий Рогачев" (375), "Павел Державин" (363) і "Сергей Котов" (383).

Російський патрульний корабель зайшов у бухту Севастополя з обгорілою кормою 01
Російський патрульний корабель зайшов у бухту Севастополя з обгорілою кормою 02

Крим (14222) Севастополь (559) Чорноморський флот рф (628)
+24
На палубє матроси курілі папіроси...
05.08.2022 17:17 Відповісти
+14
Намагався зробити жест доброї волі
05.08.2022 17:17 Відповісти
+10
Хтось у ліжку покурив забористий план.
05.08.2022 17:18 Відповісти
Погано, що ще "маскаа"... не закабзонили...
05.08.2022 17:17 Відповісти
06.08.2022 08:24 Відповісти
Намагався зробити жест доброї волі
05.08.2022 17:17 Відповісти
Знову сірниками біля селітри бавились 😂
05.08.2022 17:22 Відповісти
На палубє матроси курілі папіроси...
05.08.2022 17:17 Відповісти
Фрэнк Заппа и «Мамаши»
Занимали лучшие места на палубе,
Но дурак с папиросой
Все сжег дотла.

Дым над водой
И огонь в небесах
05.08.2022 17:32 Відповісти
Молодим треба пояснити)))) не всі зрозуміли
показати весь коментар
Smoke on the Water - Deep Purple
05.08.2022 20:51 Відповісти
Пердак пердануло.😏
показати весь коментар
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли. ...

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами....

Тут бабочка прилетала,
Крылышками помахала,
Стало море потухать -
И потухло.

Вот обрадовались звери!
Засмеялись и запели,
Ушками захлопали,
Ножками затопали.
05.08.2022 23:30 Відповісти
Хтось у ліжку покурив забористий план.
показати весь коментар
у кого-то срака подгорела
показати весь коментар
Опять матрос курил Мальборо как и на Москве....
показати весь коментар
Где-то /опу подставил.
показати весь коментар
Жопа підгоріла.
показати весь коментар
скорейшего ему затопления и взрыва котлов, боеприпасов и танков с горючим. а раССеянским мордоррякам - скорейшего утопления и на концерт к ансам-блю александрова.
показати весь коментар
Горіла срака пааалалааа...
показати весь коментар
Знову "бавовна".Чи це невдала спроба створення реактивної тяги?
показати весь коментар
Так быкова мы вроде утопили уже??
показати весь коментар
Щось крупне підбили, вони через Волгу-Дон на ремонт тягнули. Десь в травні-червні фотки були.
показати весь коментар
Напевне, таки втопили, бо влучання і пожежу на ньому зафіксували чітко, і ніби потонув (щоправда, десь на кацапських ресурсах було, наче він до севаса дошкандибав, та їм вірити - себе не поважати). А цей однотипний з ним.
показати весь коментар
То був корвет "Великий Устюг" каспійської флотилії, потоплений 6 березня у берегів Одеси. Кількість букв у назві співпала, тому спочатку думали на "Василія Бикова". Теж корвет, але іншої серії.
показати весь коментар
Включил гиперзвук и пердак не выдержал.
показати весь коментар
Як завжди- курілі, гдє нє положено...
показати весь коментар
Курять бавовну , там де непотрібно !!!
показати весь коментар
Топити кацапів без жалю.Кацап не має право на життя!!!
показати весь коментар
Не з обгорілою, а обісраною. В небі щось прошелестіло, і команда хором згадала "Москву".
показати весь коментар
Поки що не знаємо, що там у рашистів на Чорному морі відбувається, але картинка надихає
https://twitter.com/i/status/1555482703721537536
показати весь коментар
Не помогли кацапской лушпайке стелс обводы
показати весь коментар
Місце дислокації рашистів у тимчасово окупованій Кадієвці, Луганська обл. Місцева вата в ****.
https://twitter.com/i/status/1555438865049165825
показати весь коментар
Вокзал у Донецьку.

Ну, мені нравиці як воно горить, як люди суїтятса, пожарки приїжають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них! А мені це по-приколу: дивиться, як вони бігають, суїтятсь, питаюця руками потушить, а воно ж ше дужче горить.
https://twitter.com/i/status/1555521407488065538
показати весь коментар
Димова завіса "по-справжньому", натуральна
показати весь коментар
Та шо такое , зеленый Тор М1 не справился, грузите С 400, мб куда-нить попадет).
показати весь коментар
тренуються робити жести доброї волі
показати весь коментар
Руснявые рукожопые пожар на корабле устроили. Мені так жалко, що дощ пішов, і він весь не згорів.
показати весь коментар
Легко отделался. Пусть смажет вазелином.
показати весь коментар
Не можу дочекатись коли вже по тій фашистській бухті почнуть гатити атаками
показати весь коментар
Ех,трохи промахнулись...
Але наші ЗСУ наступного разу доб'ють👊
показати весь коментар
где хаймарсі ..там две бухті мальнькая и большая -потопить весь металлолом..потом фон єлеватор туда же..и ещедом москві сложить
показати весь коментар
Обгорілий Шнобак це не на фарт для москаля
показати весь коментар
от мля доплило падло
показати весь коментар
У російського военного корабля підгорів пукан.
показати весь коментар
Російський патрульний корабель зайшов у бухту Севастополя з обгорілою жопою!
показати весь коментар
деякі джерела вказують на наявність на палубі установки "тор"..

гусеничної

тобто можливо нагар-результат її роботи..

цього разу якось відстрілявся..
показати весь коментар
Шо пуканчик подгорел,ай я яй.
показати весь коментар
Тяжело в учениях - бесполезно в бою. Вася быков должен лечь на грунт.
показати весь коментар
