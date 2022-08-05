Російський патрульний корабель зайшов у бухту Севастополя з обгорілою кормою. ФОТО
У бухту в окупованому Севастополі увійшов частково обгорілий патрульний корабель Чорноморського флоту Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим. Реалії.
Як повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, 5 серпня біля тимчасово окупованого Севастополя у Чорному морі раптово задимівся російський корабель. Спочатку він випустив димові приманки, а потім судно огорнули хмари чорного диму.
Відомо, що правий борт корабля проєкту 22160 типу "Василий Быков" у районі корми обгорів. На кормі помічено армійську пускову установку зеленого кольору. Корабель пришвартували за допомогою буксирів біля Куриної пристані.
У складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі проєкту 22160: "Василий Быков" (бортовий номер 368), "Дмитрий Рогачев" (375), "Павел Державин" (363) і "Сергей Котов" (383).
Занимали лучшие места на палубе,
Но дурак с папиросой
Все сжег дотла.
Дым над водой
И огонь в небесах
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли. ...
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами....
Тут бабочка прилетала,
Крылышками помахала,
Стало море потухать -
И потухло.
Вот обрадовались звери!
Засмеялись и запели,
Ушками захлопали,
Ножками затопали.
https://twitter.com/i/status/1555482703721537536
https://twitter.com/i/status/1555438865049165825
Ну, мені нравиці як воно горить, як люди суїтятса, пожарки приїжають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них! А мені це по-приколу: дивиться, як вони бігають, суїтятсь, питаюця руками потушить, а воно ж ше дужче горить.
https://twitter.com/i/status/1555521407488065538
Але наші ЗСУ наступного разу доб'ють👊
гусеничної
тобто можливо нагар-результат її роботи..
цього разу якось відстрілявся..