Російський патрульний корабель зайшов у бухту Севастополя з обгорілою кормою. ФОТО

У бухту в окупованому Севастополі увійшов частково обгорілий патрульний корабель Чорноморського флоту Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим. Реалії.

Як повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, 5 серпня біля тимчасово окупованого Севастополя у Чорному морі раптово задимівся російський корабель. Спочатку він випустив димові приманки, а потім судно огорнули хмари чорного диму.

Відомо, що правий борт корабля проєкту 22160 типу "Василий Быков" у районі корми обгорів. На кормі помічено армійську пускову установку зеленого кольору. Корабель пришвартували за допомогою буксирів біля Куриної пристані.

У складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі проєкту 22160: "Василий Быков" (бортовий номер 368), "Дмитрий Рогачев" (375), "Павел Державин" (363) і "Сергей Котов" (383).



