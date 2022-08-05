УКР
З воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Гуньком, який загинув у бою з російськими окупантами під Бахмутом, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Гуньком, який загинув у бою з російськими загарбниками, попрощалися в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Володимир Гунько у лавах ЗСУ боронив Іловайськ у 2014 році та Широкіно у 2015-му.

Він загинув 31 липня 2022 під Бахмутом.

Також читайте: Із загиблими українськими захисниками Андрієм Жоваником та Юрієм Коваленком попрощалися на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Гуньком, який загинув у бою з російськими окупантами під Бахмутом, попрощалися в Києві 01
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

поховання (208) військовослужбовці (4900) Богачук Олег (1457) 58 окрема мотопіхотна бригада (114)
