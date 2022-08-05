З воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Гуньком, який загинув у бою з російськими окупантами під Бахмутом, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
З воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Гуньком, який загинув у бою з російськими загарбниками, попрощалися в Києві.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Володимир Гунько у лавах ЗСУ боронив Іловайськ у 2014 році та Широкіно у 2015-му.
Він загинув 31 липня 2022 під Бахмутом.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль